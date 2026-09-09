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રાજકોટના વેપારી સાથે 1.44 અબજની ઠગાઇ: અમદાવાદના CAએ મિત્રો સાથે મળી ઇન્ડોનેશિયન કોલસાના નામે છેતરપિંડી કરી

વેપારીને લાલચ આપી હતી કે, 5 વર્ષમાં કંપનીનું ટર્નઓવર 1500થી 2000 કરોડ રૂપિયા થઈ જશે અને તેમાંથી રોકાણકારોને ખૂબ મોટો નફો અને ઊંચું વળતર મળશે.

રાજકોટના વેપારી સાથે 1.44 અબજની ઠગાઇ
રાજકોટના વેપારી સાથે 1.44 અબજની ઠગાઇ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 9, 2026 at 9:53 AM IST

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રાજકોટ: રાજકોટમાં એક વેપારી સાથે 1.44 અબજની છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાઇ છે. અમદાવાદના ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ (CA)એ તેના બે સાગરીતો સાથે મળીને રાજકોટના વેપારી અને તેના પરિચિતો સાથે 1.44 અબજ રૂપિયાથી વધુની છેતરપિંડી થતા રાજકોટ આર્થિક ગુના નિવારણ શાખા (EOQ)એ ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.

આ છેતરપિંડીનો મુખ્ય સૂત્રધાર અમદાવાદનો CA જય હર્ષદકુમાર ચોટલીયા હોવાનું સામે આવ્યું છે અને તેની સાથે તેની કંપની ટર્નરેસ્ટ રિસોર્સીસ પ્રા.લી.ના અન્ય બે ડિરેક્ટર મનીષ ગોવિંદભાઈ ડાંગી (રહે. અમદાવાદ) અને મિતેશ કીરીટકુમાર સંઘવી (રહે. રાજકોટ) પણ આ ગુનામાં સામેલ છે. આ ત્રણેય વિરુદ્ધ EOWમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે.

શું છે સમગ્ર ઘટના?

ફરિયાદી જયેન્દ્રભાઈ મુળજીભાઈ અકબરીના જણાવ્યા મુજબ, આરોપી જય ચોટલીયાએ પોતાની કંપની 'ટર્નરેસ્ટ રિસોર્સીસ પ્રા.લી.'માં મોટા પાયે ઇન્ડોનેશિયન કોલસો ઇમ્પોર્ટ કરી સમગ્ર ભારતમાં વેચવાનો મોટો કારોબાર હોવાનું ખોટું ચિત્ર ઉભું કર્યું હતું.

રોકાણકારોને વિશ્વાસમાં લેવા માટે તેણે એવી લાલચ આપી હતી કે, 5 વર્ષમાં કંપનીનું ટર્નઓવર 1500થી 2000 કરોડ રૂપિયા થઈ જશે અને તેમાંથી રોકાણકારોને ખૂબ મોટો નફો અને ઊંચું વળતર મળશે. આ માટે તેણે એક શરત પણ મૂકી હતી કે 5 વર્ષ સુધી ડિપોઝિટ કે મિલકત છોડાવી શકાશે નહીં.

આ લાલચમાં આવીને ફરિયાદી જયેન્દ્રભાઈ અકબરી અને તેમના પરિચિતો કેશુભાઈ હરિભાઈ બોદર, ખોડાભાઈ મોહનભાઈ બોઘરા, રસિકભાઈ બોદર અને ભાનુબેન બોદર વગેરેએ પોતાની કરોડોની કિંમતી જમીન દાવ પર લગાવી દીધી હતી. આરોપીઓએ તેમની રાજકોટ જિલ્લાના લોધીકાના વડ વાજડી ગામની બિનખેતી જમીન સહિતની અન્ય મિલકતો 'ધી કો-ઓપરેટિવ બેંક ઓફ રાજકોટ લી.'માં મોર્ગેજ એટલે કે ગીરવે મૂકાવી હતી.

આ મિલકતો ગીરવે મૂકીને આરોપીઓએ કુલ ₹1,44,19,26,000 (1.44 અબજ)ની લોન અને કેશ ક્રેડિટ (CC) મેળવી લીધી હતી અને તે તમામ નાણાં પોતાની કંપનીમાં ડિપોઝિટ કરાવી દીધા હતા.

રોકાણકારોને અંધારામાં રાખવા માટે આરોપીઓ સમયાંતરે બોગસ ઓડિટ રિપોર્ટ અને કોલસાના ખરીદ-વેચાણના ખોટા ઈ-મેઈલ મોકલતા રહેતા હતા. 5 વર્ષનો સમય વીતી ગયા બાદ પણ જ્યારે કોઈ વળતર કે મૂડી પરત ન મળતા રોકાણકારોને શંકા ગઈ હતી.

તપાસમાં વધુ ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે કે, બેંકની સી.સી./લોનના રિન્યુઅલ વખતે રોકાણકારોની જાણ બહાર અને તેમની મંજૂરી કે સહીઓ લીધા વિના દસ્તાવેજોમાં બોગસ સહીઓ કરીને છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. આ અગાઉ પણ આ જ કંપનીએ કાલુપુર કોમર્શિયલ બેંકમાંથી 64 કરોડની લોનમાં આવી જ રીતે છેતરપિંડી કરી હોવાનો કેસ નોંધાયેલો છે અને ત્યારે બે આરોપીની ધરપકડ પણ થઈ હતી.

હાલ રાજકોટ EOW પોલીસે ત્રણેય આરોપીઓ સામે ગુનાહિત કાવતરું, વિશ્વાસઘાત, છેતરપિંડી અને કૂટ દસ્તાવેજ બનાવવા સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી તેમની ધરપકડ માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

આ ઘટના અંગે EOWના PI પી.એમ.હરિપરાએ જણાવ્યું હતું કે, "ફરિયાદી જયેન્દ્રભાઈ અકબરીએ 1.44 અબજની છેતરપિંડી અંગે ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદના આધારે અમદાવાદના CA જય ચોટલીયા સહિત ત્રણ ડિરેક્ટરો સામે વિશ્વાસઘાત, છેતરપિંડી અને બનાવટી દસ્તાવેજો બનાવવાની કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આરોપીઓએ રોકાણકારોની મિલકત ગીરવે મૂકીને લોન લઈ અને બોગસ સહીઓ કરી હોવાની પ્રાથમિક વિગતો સામે આવી છે. અગાઉ પણ આ જ કંપની સામે કાલુપુર બેંકમાં 64 કરોડના ફ્રોડનો કેસ નોંધાયેલો છે. હાલ આરોપીઓ ફરાર છે અને તેમની ધરપકડ માટે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે."

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