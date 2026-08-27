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રાજકોટ: વિરાણી સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓએ પોકેટમનીમાંથી 6146 સ્ટેશનરી આઈટમનો ઉપયોગ કરી બનાવી 45 ફૂટ લાંબી રાખડી, ગરીબ બાળકોને કરાશે વિતરણ

રાખડી બનાવવામાં વપરાયેલ તમામ સ્ટેશનરીનું આંગણવાડી અને ઝૂંપડપટ્ટીના બાળકોમાં વિતરણ કરાશે

રાખડી બનાવવામાં વપરાયેલ તમામ સ્ટેશનરીનું આંગણવાડી અને ઝૂંપડપટ્ટીના બાળકોમાં વિતરણ કરાશે
રાખડી બનાવવામાં વપરાયેલ તમામ સ્ટેશનરીનું આંગણવાડી અને ઝૂંપડપટ્ટીના બાળકોમાં વિતરણ કરાશે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 27, 2026 at 9:52 PM IST

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રાજકોટ: સામાન્ય રીતે રક્ષાબંધનના પર્વને ભાઈ-બહેનના પ્રેમ અને લાગણીના પર્વ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે, પરંતુ વિરાણી હાઈસ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓએ આ પર્વને સામાજિક સંવેદના સાથે જોડીને તેને વધુ અર્થપૂર્ણ બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. વિરાણી હાઈસ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની સર્જનાત્મકતા અને સામાજિક જવાબદારીનું અનોખું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. વિદ્યાર્થીઓએ 45 ફૂટ લાંબી અને લગભગ 230 સ્ક્વેર ફૂટ વિસ્તારમાં ફેલાયેલી વિશાળ રાખડી બનાવી છે, જે હાલ ચર્ચાનો વિષય બની છે. આ વિશાળ રાખડીની ખાસિયત માત્ર તેની લંબાઈ કે કદ નથી, પરંતુ તેને તૈયાર કરવા પાછળ છુપાયેલો વિદ્યાર્થીઓનો વિચાર પણ એટલો જ પ્રેરણાદાયી છે.

6146 સ્ટેશનરી આઈટમોનો ઉપયોગ

વિદ્યાર્થીઓએ આ રાખડી તૈયાર કરવા માટે પોતાના પોકેટ મનીમાંથી સ્ટેશનરીની વિવિધ વસ્તુઓ ખરીદી હતી. આ રાખડીમાં નાની-મોટી પેન્સિલ, વિવિધ પ્રકારના બોલપેન, કમ્પાસ, રબર, સંચા, સ્કેલ, વોટર કલર, પેન્સિલ બોક્સ સહિતની અનેક વસ્તુઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. કુલ મળીને 6146 જેટલી સ્ટેશનરીની વસ્તુઓનો ઉપયોગ આ વિશાળ રાખડી તૈયાર કરવામાં થયો છે. શાળાના શિક્ષકોના માર્ગદર્શન હેઠળ વિદ્યાર્થીઓએ દિવસોની મહેનત બાદ શાળાના પટાંગણમાં આ રાખડીને આકાર આપ્યો હતો. વિદ્યાર્થીઓએ માત્ર એક વિશાળ રાખડી બનાવીને રેકોર્ડ કે આકર્ષણ ઊભું કરવાનો પ્રયાસ કર્યો નથી, પરંતુ આ સમગ્ર પ્રવૃત્તિને સામાજિક સેવાની ભાવના સાથે જોડવામાં આવી છે.

શાળાના પ્રિન્સિપાલ હરેન્દ્રસિંહ ડોડીયાએ જણાવ્યું કે, "અમારા વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની બચતમાંથી સામગ્રી ખરીદી, તેમાંથી વિશાળ રાખડી બનાવી અને ત્યારબાદ એ જ સામગ્રી જરૂરિયાતમંદ બાળકોને અર્પણ કરવાનો વિચાર ખરેખર પ્રશંસનીય છે. આનાથી બાળકોમાં નાનપણથી જ સેવાભાવના કેળવાશે."

વિદ્યાર્થીઓએ સંકલ્પ કર્યો છે કે, રાખડીમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલી દરેક સ્ટેશનરીની વસ્તુ જરૂરિયાતમંદ બાળકોને આપવામાં આવશે. આ સામગ્રી આંગણવાડીના બાળકો, મહાનગરપાલિકાની શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા બાળકો તેમજ ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા અને અભ્યાસ કરતા બાળકોને વિતરણ કરવામાં આવશે. એટલે કે, વિદ્યાર્થીઓની સર્જનાત્મક મહેનત બાદ આ સ્ટેશનરી અન્ય બાળકોના શિક્ષણમાં ઉપયોગી બનશે.

45 ફૂટ લાંબી આ વિશાળ રાખડીને જોવા માટે શાળા પરિસરમાં ભારે ઉત્સુકતા જોવા મળી રહી છે. વિદ્યાર્થીઓની મહેનત, કલ્પનાશક્તિ અને એકતાથી તૈયાર થયેલી આ રાખડી રક્ષાબંધનના પર્વને એક અનોખો સંદેશ આપી રહી છે - "તહેવારની ખુશી વહેંચવાથી વધે છે".

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