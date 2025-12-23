ETV Bharat / state

રાજકોટમાં ગાંધીનગરની સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલના જુગારધામ પર દરોડા પાડી ગઈ, 24 લાખથી વધુના મુદ્દામાલ સાથે 7 ઝડપાયા

પોલીસ ઊંઘતી રહી અને ગાંધીનગર SMCની ટીમ જુગારધામ પર દરોડા પાડી ગઈ, 24 લાખથી વધુના મુદ્દામાલ સાથે 7 ઝડપાયા

ફાર્મ હાઉસમાંથી જુગારધામ ઝડપાયું
ફાર્મ હાઉસમાંથી જુગારધામ ઝડપાયું (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 23, 2025 at 4:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

રાજકોટ: સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC) ગાંધીનગરની ટીમે રાજકોટ ગ્રામ્યના ભાયાવદર પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના ખાખીજાળીયા ગામની સીમમાં એક મોટા જુગારધામ પર દરોડો પાડી સાત શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા છે. આ કાર્યવાહીમાં લક્ઝરી કાર, બાઈક્સ અને રોકડ રકમ સહિત કુલ 24,59,230 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.

6 મહિનાથી જુગારધામ ચાલતુ હતુ
ફરિયાદમાં જાહેર કરેલ માહિતીઓ અનુસાર SMC ને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે, રાજેશ ઉર્ફે રાજુભાઈ ખીમાભાઈ સુવા પોતાના ફાર્મ હાઉસ પર બહારથી માણસો બોલાવી આર્થિક ફાયદા માટે રમ્મીનો જુગાર રમાડે છે. આ બાતમીના આધારે 22 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ સાંજે અંદાજે 04:15 કલાકે પોલીસે ફાર્મ હાઉસના મકાનમાં દરોડો પાડ્યો હતો. તપાસમાં બહાર આવ્યું કે મુખ્ય વ્યક્તિ રાજુ સુવા છેલ્લા છ મહિનાથી અહીં જુગારધામ ચલાવતો હતો અને ખેલાડીઓને રોકડના બદલામાં પ્લાસ્ટિકના કોઈન (કાઉન્ટર) આપી જુગાર રમાડતો હતો.

ફાર્મ હાઉસમાંથી જુગારધામ ઝડપાયું (ETV Bharat Gujarat)

સાત વ્યક્તિની ધરપકડ
રેડ દરમિયાન પોલીસે સ્થળ પરથી સાત શખ્સોની ધરપકડ કરી છે. જેમાં રાજેશ ઉર્ફે રાજુભાઈ સુવા (રહે. ઉપલેટા) – મુખ્ય સંચાલક, રામદે ઉર્ફે રામભાઈ કારાભાઈ સુવા (રહે. મોજીરા), દિનેશભાઈ ગોવિંદભાઈ મકવાણા (રહે. બુટાવદર) – આ વ્યક્તિ પર અગાઉ જુગારના 6 કેસ નોંધાયેલા છે, મુકેશભાઈ નાનુભાઈ ઉનડકટ (રહે. ભાયાવદર) – આ વ્યક્તિ પર અગાઉ જુગારના 8 કેસ નોંધાયેલા છે, ગીરીરાજસિંહ જિલુભા જાડેજા (રહે. પીપરડી) – આ વ્યક્તિ પર અગાઉ 6 કેસ નોંધાયેલા છે, અનીલકુમાર કાનજીભાઇ દલસાણીયા (રહે. ભાયાવદર), જયેશભાઇ વાસણભાઇ કાનગડ (રહે. રાણાવાવ, જિ. પોરબંદર) સહિતનાઓ ઝડપી લીધા છે.

ફાર્મ હાઉસમાંથી જુગારધામ ઝડપાયું
ફાર્મ હાઉસમાંથી જુગારધામ ઝડપાયું (ETV Bharat Gujarat)

કેટલો મુદ્દામાલ જપ્ત થયો?
દરોડા દરમિયાન પોલીસને રોકડ રકમ કુલ 3,10,230 રૂપિયા, વાહનોમાં એક કાર (કિંમત 20 લાખ) અને 5 મોટર સાયકલ મળી કુલ 21,10,000 ના વાહનો, મોબાઈલમાં 39,000 રૂપિયાની કિંમતના 7 નંગ મોબાઈલ ફોન, અન્યમાં 84 પ્લાસ્ટિક કોઈન, ગંજીપાનાના બોક્સ અને અન્ય સાહિત્ય જપ્ત કર્યું છે.

ફાર્મ હાઉસમાંથી જુગારધામ ઝડપાયું
ફાર્મ હાઉસમાંથી જુગારધામ ઝડપાયું (ETV Bharat Gujarat)

આ મામલે એ.એસ.આઈ. ભરત પીઠાભાઈ ચાવડાએ ફરિયાદ નોંધાવી છે. તમામ વ્યક્તિઓની અટકાયત કરીને તમામ વિરુદ્ધ જુગાર અટકાયતી અધિનિયમની કલમ 4, 5 અને ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) ની કલમ 112(2) મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આ કેસની વધુ તપાસ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર મયુરભાઈ ચૌહાણને સોંપવામાં આવી છે. ત્યારે સ્થાનિક લોકો પાસેથી મળતી માહિતીઓ અનુસાર ઝડપાયેલા વ્યક્તિઓમાં સરકારી કર્મચારી હોવાનું જણાવ્યું છે, પરંતુ રેકોર્ડ ઉપર આ બાબતની નોંધ ન થઈ હોવાની ચર્ચાઓ સામે આવી છે. ત્યારે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવે તો હકીકત સામે આવવાની સંભાવના છે.

આ પણ વાંચો:

સુરેન્દ્રનગરમાં EDના દરોડા, કલેક્ટરના બંગલાની અંદર સર્ચ ઓપરેશન

અતિવૃષ્ટિના કારણે પાયમાલ થયેલા મજૂર પરિવારોએ ઉપલેટા મામલતદાર કચેરીમાં પાઠવ્યું આવેદનપત્ર

TAGGED:

RAJKOT NEWS
STATE MONITORING CELL RAID
SMC RAID AT GAMBLING SPOT
BHAYAWADAR GAMBLING SPOT
STATE MONITORING CELL RAID

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.