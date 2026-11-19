રાજકોટ: સગીરા સાથે અડપલાના આરોપસર SRP જવાનની POCSO હેઠળ ધરપકડ
ફરિયાદ મુજબ એક વર્ષ પહેલા આરોપીએ સગીરાને ક્લોથિંગ સ્ટોરમાં લઈ જઈ અશ્લીલ વીડિયો બતાવી અયોગ્ય વર્તન કર્યું હોવાનો આક્ષેપ છે
Published : November 19, 2026 at 6:53 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટમાં રક્ષક જ ભક્ષક બન્યાની શરમજનક ઘટના સામે આવી છે. SRP કેમ્પ ખાતે ફરજ બજાવતા કર્મી નરેન્દ્રસિંહ જાડેજા સામે એક સગીરા સાથે અડપલા કરવાના ગંભીર આરોપમાં પોક્સો એક્ટ હેઠળ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. યુનિવર્સિટી પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આ ઘટનાએ પોલીસ બેડામાં પણ ચકચાર મચાવી છે.
પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ ફરિયાદી મહિલા પણ SRPમાં ફરજ બજાવે છે. તેમની સગીર દીકરીને આરોપી નરેન્દ્રસિંહ જાડેજાએ અડપલા કર્યા હોવાનો આરોપ છે. ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ લગભગ એક વર્ષ પહેલા આરોપી સગીરાને ક્લોથિંગ સ્ટોરમાં લઈ ગયો હતો. ત્યાં તેણે સગીરાને અશ્લીલ વીડિયો બતાવી અયોગ્ય વર્તન કર્યું હોવાનો આક્ષેપ છે.
આ મામલે સગીરાના પરિવારે હિંમત દાખવી યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદના આધારે પોલીસે નરેન્દ્રસિંહ જાડેજા સામે પોક્સો એક્ટ સહિતની સંબંધિત કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો છે. પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી આરોપીની ધરપકડ કરી છે.
યુનિવર્સિટી પોલીસના જણાવ્યા મુજબ સગીરાના નિવેદન, પરિવારની ફરિયાદ અને પ્રાથમિક પુરાવાઓના આધારે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. આરોપી હાલ પોલીસ કસ્ટડીમાં છે અને તેની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસે ઘટના સ્થળ, સમય અને અન્ય સંજોગો અંગે તપાસ શરૂ કરી છે.
આ માલે ACP ભાવેશ જાધવે માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, એક વર્ષ પહેલા આરોપી સગીરાને ક્લોથિંગ સ્ટોરમાં લઈ ગયો હતો. ત્યાં તેણે સગીરાને અશ્લીલ વીડિયો બતાવી અયોગ્ય વર્તન કર્યું હોવાનો આક્ષેપ છે.આ મામલે સગીરાના પરિવારે હિંમત દાખવી યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદના આધારે પોલીસે નરેન્દ્રસિંહ જાડેજા સામે પોક્સો એક્ટ સહિતની સંબંધિત કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો છે. પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી આરોપીની ધરપકડ કરી છે.
આ ઘટના બાદ SRP કેમ્પમાં પણ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. જે વ્યક્તિ સમાજની સુરક્ષા માટે ફરજ બજાવે છે, તે જ વ્યક્તિ દ્વારા આ પ્રકારનું કૃત્ય કરવામાં આવતા લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. પોલીસ વિભાગે પણ આ મામલે ગંભીર નોંધ લીધી છે અને નિષ્પક્ષ તપાસની ખાતરી આપી છે.
પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ સગીરાની મેડિકલ તપાસ અને કાઉન્સેલિંગ સહિતની પ્રક્રિયા નિયમ મુજબ કરવામાં આવશે. સાથે જ આરોપીનો ગુનાહિત ઈતિહાસ છે કે કેમ તે અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. યુનિવર્સિટી પોલીસે જણાવ્યું કે કાયદા મુજબ સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને સગીરાને ન્યાય અપાવવા તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવશે. હાલ આ મામલે વધુ તપાસ ચાલુ છે અને પોલીસ આરોપી વિરુદ્ધ કોર્ટમાં રજૂ કરી રિમાન્ડની માંગણી કરશે.
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