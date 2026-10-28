રાજકોટમાં SOGનાં દરોડા, યોગીનગરમાં રહેણાંક મકાનમાંથી 23.80 લાખનો 680 ગ્રામ હાઇબ્રિડ ગાંજો કર્યો જપ્ત
રાજકોટમાં રહેણાંક મકાનમાંથી રૂ. 23 લાખથી વધુનો હાઇબ્રિડ ગાંજો જપ્ત, SOGએ યોગીનગરમાં દરોડો પાડી 680 ગ્રામ ગાંજા સાથે પૂજા ભટ્ટની અટકાયત કરી
Published : October 28, 2026 at 10:47 AM IST
રાજકોટ: શહેર SOG પોલીસે ડ્રગ્સ વિરુદ્ધની મોટી કાર્યવાહીમાં યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના યોગીનગર વિસ્તારમાં રહેણાંક મકાનમાં દરોડો પાડ્યો છે. આ દરોડામાં પોલીસે પૂજા ભટ્ટ નામની મહિલાને 680 ગ્રામ હાઇબ્રિડ ગાંજા સાથે ઝડપી પાડી છે, જેની બજાર કિંમત રૂ. 23.80 લાખ આંકવામાં આવી છે. પોલીસે કુલ રૂ. 23.91 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
ભારતમાં અતિ દુર્લભ અને મોંઘા ગણાતા આ હાઇબ્રિડ ગાંજાના કેસમાં પોલીસે મુખ્ય નેટવર્ક સુધી પહોંચવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
ગૌતમ દવેનું નામ ખુલતાં શોધખોળ શરૂ, આજે કોર્ટમાં રજૂ કરાશે
SOGને બાતમી મળી હતી કે યોગીનગરના એક રહેણાંક મકાનમાં મોટા પ્રમાણમાં ડ્રગ્સનો જથ્થો સંતાડવામાં આવ્યો છે. બાતમીના આધારે દરોડો પાડતા ઘરમાંથી 680 ગ્રામ હાઇબ્રિડ ગાંજો મળી આવ્યો હતો. પોલીસે સ્થળ પરથી પૂજા ભટ્ટની અટકાયત કરી હતી.
પૂછપરછ દરમિયાન આ સમગ્ર રેકેટમાં ગૌતમ દવે નામના શખ્સની સંડોવણી હોવાનું બહાર આવ્યું છે. પૂજા ભટ્ટ આ જથ્થો ગૌતમ દવે માટે સાચવતી હતી કે વેચાણ કરતી હતી તે અંગે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. હાલ પોલીસે ગૌતમ દવેની શોધખોળ શરૂ કરી છે અને પકડાયેલી મહિલાને રિમાન્ડ મેળવવા માટે આજે કોર્ટમાં રજૂ કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. રિમાન્ડ દરમિયાન આ જથ્થો ક્યાંથી લાવવામાં આવ્યો અને કોને સપ્લાય કરવાનો હતો તે અંગે ચોંકાવનારા ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.
સામાન્ય ગાંજા કરતા 70 ગણો મોંઘો, MD જેવો તીવ્ર નશો
સામાન્ય ગાંજા અને હાઇબ્રિડ ગાંજા વચ્ચે આસમાન-જમીનનો ફરક છે. સરકારી ધોરણ મુજબ સામાન્ય ગાંજાની કિંમત પ્રતિ કિલો રૂ. 50,000 હોય છે, જ્યારે આ હાઇબ્રિડ ગાંજાની કિંમત પ્રતિ કિલો રૂ. 35 લાખ સુધીની હોય છે. એટલે કે સામાન્ય ગાંજા કરતા લગભગ 70 ગણી વધુ કિંમત.
આ હાઇબ્રિડ ગાંજાનું સેવન સામાન્ય ગાંજા કરતા અનેક ગણું વધુ તીવ્ર નશો આપે છે. તેની થોડી જ માત્રા MD ડ્રગ્સ જેવી ઘાતક અસર કરે છે, જેના કારણે યુવાનોમાં તેનું વ્યસન ઝડપથી વધી રહ્યું છે અને તે સૌથી મોંઘા ડ્રગ્સમાંનું એક ગણાય છે.
રાજકોટમાં રહેણાંક વિસ્તારમાંથી આટલી મોટી માત્રામાં હાઇબ્રિડ ગાંજો મળી આવતા શહેરમાં ડ્રગ્સનું નેટવર્ક કેટલું સક્રિય છે તેનો અંદાજ લગાવી શકાય છે.
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