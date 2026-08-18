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રાજકોટ SOGને મોટી સફળતા, ઓડિશાથી આવતો દોઢ કરોડનો ગાંજાનો જથ્થો ઝડપાયો; બે શખ્સની અટકાયત

રાજકોટ SOGની ટીમે બામણબોર ચેકપોસ્ટ પાસેથી ઓડિશાથી આવતો 205 કિલો ગાંજાનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે.

રાજકોટ SOGને મોટી સફળતા
રાજકોટ SOGને મોટી સફળતા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2026 at 6:00 PM IST

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રાજકોટ: રાજકોટ SOGની ટીમે બામણબોર ચેકપોસ્ટ પાસેથી ઓડિશાથી આવતો 205 કિલો ગાંજાનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. આ ગાંજાની કિંમત આશરે દોઢ કરોડ રૂપિયા થાય છે. ગાંજાના જથ્થા સાથે ચાલક-ક્લીનરની અટકાયત કરવામાં આવી છે.

રાજકોટમાં 205 કિલો ગાંજાનો જથ્થો ઝડપાયો

બનાવની વિગત જોઇએ તો, ક્રાઇમ DCP રાજેશ બાંગરવાની સૂચનાથી SOGના PI એ.આર.ચૌધરી અને PSI ધ્રાંગુ સહિતની ટીમે બામણબોર નજીક વોચ ગોઠવી હતી. ઓડિશાથી રાજકોટ તરફ આવતા એક શંકાસ્પદ ટ્રકને અટકાવવામાં આવ્યો હતો.

તપાસ દરમિયાન ટ્રક ચાલક અરબાઝ સંધી અને ક્લીનર મહંમદ હુસેનની અટકાયત કરવામાં આવી હતી અને ટ્રકની સઘન તપાસ કરતા લોખંડની પ્લેટોની નીચે ચાલાકીપૂર્વક છુપાવેલો 205 કિલો ગાંજો મળી આવ્યો હતો. પોલીસે બંનેની ધરપકડ કરી NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે. પૂછપરછમાં સામે આવ્યું કે આ ગાંજાનો જથ્થો રાજકોટના મોરબી રોડ પર હડાળા ગામે રહેતા અમિત ઉર્ફે ગુરખાએ ઓડિશાથી મંગાવ્યો હતો.

રાજકોટ SOGને મોટી સફળતા (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસના જણાવ્યા મુજબ ઓડિશાથી નીકળેલો ટ્રક બગોદરા સુધી પહોંચ્યો હતો. અમિતનો સાગરીત મયો ઉર્ફે રમીદ રજાક પટણી બગોદરા સુધી ટ્રકમાં આવ્યો હતો અને ત્યાંથી ST બસમાં બેસીને રાજકોટ ભાગી ગયો હતો.

હાલ પોલીસે માલ મંગાવનાર અમિત અને તેના સાગરીત મયોને ઝડપવા માટે અલગ-અલગ ટીમો બનાવી તપાસ હાથ ધરી છે. બંને રાજકોટના નામચીન શખ્સ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

રાજકોટ SOGની આ કામગીરીથી શહેરમાં ડ્રગ્સ સપ્લાય કરતા પેડલરોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. પોલીસનું કહેવું છે કે ઓરિસ્સા અને અન્ય રાજ્યોમાંથી રાજકોટમાં ડ્રગ્સ લાવવાનું નેટવર્ક તોડવા માટે વધુ તપાસ ચાલુ છે. જિલ્લા પોલીસે નાગરિકોને અપીલ કરી છે કે જો કોઈ શંકાસ્પદ હેરાફેરી જણાય તો તરત જ 100 અથવા SOG કંટ્રોલ રૂમનો સંપર્ક કરો. માહિતી આપનારનું નામ ગુપ્ત રાખવામાં આવશે.

રાજકોટ JCP ચૈતન્ય માંડલીકે જણાવ્યું હતું કે, રાજકોટ સીટી SOGની ટીમ દ્વારા દોઢ કરોડનો આશરે 205 કિલો ગાંજો બામણબોર પાસેથી પકડી પાડ્યો છે. લોખંડની પ્લેટના ઇવે બિલ બનાવી તેની આડમાં ગાંજો લાવવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટનામાં બે આરોપીની અટકાયત કરવામાં આવી છે અને બે આરોપી ફરાર છે તેમને પકડવાની તજવીજ ચાલી રહી છે.

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