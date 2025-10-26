ETV Bharat / state

વાડીમાંથી પેંગોલિનને પકડીને વેચવા જતાં બે શખ્સો ફસાયા, પોલીસે ગ્રાહક બની દબોચ્યા

ગીર સોમનાથ જિલ્લાના બે શખ્સોએ વાડીમાંથી પેંગોલિન(કીડીખાઉ) નામનું દુર્લભ પ્રાણી પકડયું હતું અને તેને રાજકોટમાં કરોડોની કિંમતમાં વેચવા જતા પોલીસ સાથે ભેટો થઈ ગયો.

પેંગોલિન(કીડીખાઉ)
પેંગોલિન(કીડીખાઉ) (Etv Bharat Gujarat)
ગીર સોમનાથ: સુત્રાપાડા અને કોડીનાર તાલુકાના બે શખ્સો પેંગોલિન (કીડીખાઉ) નામના પ્રાણીને પોતાની વાડીએથી પકડી પાંજરામાં કેદ કરી રાજકોટ ખાતે કરોડોની કિંમતમાં વેચવા જતાં હતાં, આ અંગેની જાણ SOG પોલીસને થતા પોલીસે ગ્રાહક બનીને એક શખ્સને રાજકોટથી જ્યારે અન્ય શખ્સને ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનારમાંથી ઝડપી પાડ્યા હતાં અને વન વિભાગને હવાલે કર્યા હતાં.

શેડ્યુલ 1માં આવતા અને અતિ દુર્લભ ગણાતા પેંગોલિન (કીડીખાઉ)નામનું પ્રાણી ભાગ્યે જ જોવા મળતું હોય છે, આ પ્રાણીનો ઉપરનો ભાગ એકદમ મજબૂત અને ભીંગડા વાળો હોય છે, જ્યારે આ પ્રાણીને ભય લાગે છે ત્યારે તે શેળો નામનું પ્રાણીની જેમ પોતાનું શરીર સંકોચી દે છે અને એકદમ મજબૂત બની જાય છે.

વાડીમાંથી પેંગોલિનને પકડીને વેચવા જતાં બે શખ્સો ઝડપાયા (Etv Bharat Gujarat)

શેડ્યુલ 1 માં આવતા અને રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર ગણાતું દુર્લભ અને લુપ્ત થતી પ્રજાતિનું પ્રાણી પેંગોલિન (કીડીખાઉ)ને બીજલ જીવાભાઈ સોલંકી નામનો શખ્સ કોડીનાર તાલુકાના ઘાટવડ ગામે બંધ ઓરડીમાં ગોંધી રાખી દિલીપ વિહાભાઈ મકવાણાને પેંગોલિન પાસે બેસાડી રાજકોટ ગામે કરોડોની કિંમતમાં વેચવા માટે ગયા હતાં. આ પ્રાણીને વેચવા યુવક દર દર ભટકતો હોય જેની જાણ રાજકોટ SOG પોલીસ ટીમને થતા રાજકોટ SOG ટીમના PSI વિ.કે. ઝાલા ગ્રાહકના વેશમાં આવ્યા હતા અને આ પેંગોલિન વેચવા આવેલ બીજલ જીવાભાઈ સોલંકી નામના યુવકનો સંપર્ક કર્યો હતો.

બાદમાં પેંગોલિન વેચવા આવેલ બીજલ નામના યુવકની સાથે પોલીસે બેઠક કરી કિંમત નક્કી કરી હતી, જેની થોડી જ વારમાં પોલીસને બીજલ પોતે જ હોય અને વેચવા આવ્યો હોય તેવું જણાઈ આવતા પોલીસે તેને ઝડપી પાડ્યો હતો અને તેના મોબાઇલ ફોનની તપાસ કરતા ફોનમાંથી પેંગોલિન (કીડીખાઉ)ના વીડિયો, ફોટાઓ અને વોટ્સએપમાં વાર્તાલાપની ચેટ મળી આવી હતી. તેથી પોલીસે આગવી ઢબે પૂછપરછ કરતા પેંગોલિન વેચવા આવેલા બીજલ સોલંકીએ જણાવ્યું હતુ કે, આ પેંગોલિન પ્રાણીને કોડીનાર તાલુકાના ઘાટવડ ગામથી થોડે દૂર આવેલા દેવથાનિયા જંગલ વિસ્તારમાંથી પકડયું હતું અને આતુભાઈ લાલકિયા નામના વ્યક્તિના ખેતરમા આવેલી ઓરડીમાં પાંજરામાં પુરી ગોંધી રાખ્યું હતું. જેને રાજકોટ SOG પોલીસે રેસ્ક્યુ કરી ઘટના સ્થળ પરથી કોડીનાર તાલુકાના ઘાટવડ ગામના દિલિપ વિહા ભાઈ મકવાણા સહિત કુલ બે જેટલા શખ્સોને ઝડપી પાડી જામવાળા રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસરને સોંપવામાં આવ્યા હતા. ઘાટવડ 2-બીટ ખાતે વન્ય પ્રાણી અધિનિયમ 1927 કલમ(4) તથા વન્ય પ્રાણી સંરક્ષણ અધિનિયમ 1972ની કલમ 2(1),2(11),2(14),2(16),2(33),2(35),2(36),9,39,43,49,50,51,52,55,57 હેઠળ બે શખ્સો વિરુદ્ધ ગુન્હો નોંધી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

પેંગોલિન(કીડીખાઉ) નામનું દુર્લભ પ્રાણી
પેંગોલિન(કીડીખાઉ) નામનું દુર્લભ પ્રાણી (Etv Bharat Gujarat)

આ ગુનામાં પકડાયેલ આરોપી બીજલ જીવાભાઈ સોલંકી ગીરસોમનાથ જિલ્લાના સુત્રાપાડા તાલુકાના ગાંગેથા ગામનો રહેવાશી છે. જ્યારે દિલિપ વિહા ભાઈ મકવાણા સુત્રાપાડા તાલુકાના ઘાટવડ ગામનો રહેવાશી છે. બંને આરોપીઓને વન વિભાગે રિમાન્ડ અર્થે કોર્ટમાં રજૂ કરતા કોર્ટે તેમના 5 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા હતા, તેમજ આ બંને શખ્સોએ સાત દિવસ પહેલા આ પેંગોલિન(કીડીખાઉ)ને બંધક બનાવ્યું હતું. આ પ્રાણીની આંતરાષ્ટ્રિય કિંમત ખૂબ વધુ છે. આ શખ્સોના અન્ય રાજ્ય અથવા દેશમાં સંપર્ક છે, કે કેમ તેમજ અગાઉ આવા પ્રાણીઓને વેંચી ચૂક્યા છે કે કેમ તે અંગે વધુ તપાસ વન વિભાગે હાથ ધરી છે.

