વૈભવી કાર અને 11 લાખ જર્મન પિસ્તોલ સાથે રોલા ફોટા પાડવા નીકળેલા નબીરાઓને SOGએ પકડ્યા
અમદાવાદ અને ગાંધીનગરના બે યુવાનો રાજકોટના ન્યારી ડેમ પર મોંઘીદાટ કાર અને પિસ્તોલ સાથે ફોટો-વીડિયો બનાવી રહ્યા હતા
Published : May 16, 2026 at 7:08 PM IST
રાજકોટ: સોશિયલ મીડિયા પર રીલ બનાવી ફેમસ થવા માટેનો ક્રેઝ યુવાનો પાસે આજે ગમે તે કરાવી રહ્યો છે. આ જ પ્રકારની એક ઘટનામાં રાજકોટ SOG દ્વારા બે કૉલેજિયન યુવાનોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે જેઓ વૈભવી કાર અને પિસ્તોલ સાથે ન્યારી ડેમ ખાતે ફોટો-વીડિયો બનાવી રહ્યા હતા.
શહેરના ન્યારી ડેમ પાસે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરના બે શખ્સ 80 લાખની મોંઘીદાટ ફોર્ડ મસ્ટાંગ કાર સાથે જર્મન બનાવટની રિવોલ્વર લઈને ફોટા પાડતાં હોઇ એસઓજીની ટીમે બાતમીને આધારે બંનેને સકંજામાં લઇ 11 લાખની રિવોલ્વર, 80 લાખની કાર અને 2.40 લાખના ત્રણ મોબાઇલ ફોન કબ્જે કર્યા છે. આ બંને રાજકોટમાં મિત્રના મેરેજ ફંકશનમાં ભાગ લેવા આવ્યા હોઇ એક સગીર મિત્ર પાસેથી આ રિવોલ્વર લીધી હતી. SOGની તપાસમાં આ રિવોલ્વર પરવાનાવાળી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
મળતી માહિતી મુજબ એસઓજીની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે તેને ન્યારી ડેમ મેઈન રોડ પર સરલા કામદાર રોટરી પાર્ક પાસે એક વૈભવી ફોર્ડ મસ્ટાંગ જીટી કાર નંબર GJ-01-KW-7 સાથે બે શખ્સ શંકાસ્પદ હથીયાર સાથે ઊભા રહી ફોટા પડાવી રહ્યા હોવાની બાતમી મળી હતી. પોલીસે તાત્કાલિક બંનેને કોર્ડન કરી પંચોની હાજરીમાં તપાસ હાથ ધરી હતી. પુછતાછ થતાં તેણે પોતાના નામ ધ્રુમીલ અમીતભાઇ ઠાકોર (ઉ.વ.20, રહે. ઘાટલોડિયા ગામ, ડભોડીયાવાસ, રામાપીરના મંદિર પાસે અમદાવાદ) તથા આદિત્યસિંહ દિલીપસિંહ રાઠોડ (ઉ.વ.18, રહે. કુડાસણ, સુર્યા સ્ટેટર સોસાયટી બલોક નં. એફ-102, ગાંધીનગર) જણાવ્યા હતાં.
આ બંને પાસે જર્મન બનાવટની રિવોલ્વર મળી આવતાં તેના લાયસન્સ બાબતે પુછતાં પોતાના સગીર મિત્રએ આ રિવોલ્વર આપ્યાનું કહેતાં આ બંને તથા સગીર સામે ગુનો દાખલ કરાયો હતો. એસઓજીએ જર્મન રિવોલ્વર, એપલ આઈફોન 16 પ્રો મેક્સ 2 નંગ અને સેમસંગ ફોલ્ડ-4 કિંમત રૂપિયા 2.40 લાખ તથા ફોર્ડ મસ્ટાંગ GT કાર કિંમત આશરે 80 લાખ એમ કુલ મળી 83,65,100નો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો છે.
પોલીસની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં સામે આવ્યું છે કે બંને યુવકો અમદાવાદથી રાજકોટ એક પ્રસંગમાં આવ્યા હતા. આ રિવોલ્વર રાજકોટમાં રહેતા તેમના એક 15 વર્ષીય સગીર મિત્ર પાસેથી લાવ્યા હતા. આ વૈભવી ફોર્ડ મસ્ટાંગ કાર પર બેસીને રિવોલ્વર સાથે સોશિયલ મીડિયા કે શોખ માટે ફોટા પાડી રહ્યા હતા એ સમયે પોલીસ ત્રાટકી હતી. આદિત્યસિંહ ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવે છે. તેના વિરૂધ્ધ અમદાવાદ એફ-પોલીસ સ્ટેશનમાં બે અને નવરંગપુરા તથા ગાંધીનગર ઇન્ફોસટીમાં એક-એક મળી કુલ ચાર ગુના દાખલ થયા છે. આદિત્યસિંહ કોલેજમાં ધોરણ-12માં ભણે છે અને આદિત્યસિંહ કોલેજમાં એક્સટર્નનલ તરીકે ભણે છે. બંને રાજકોટ મિત્રના લગ્નમાં હાજરી આપવા આવ્યા હોઇ સગીર મિત્રના પિતાની કે સગાની પરવાનાવાળી રિવોલ્વર લઇ ફોટા પાડવા નીકળતાં ઝડપાઇ ગયા હતાં.
