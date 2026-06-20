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રાજકોટ: શાપર ગામમાં તસ્કરોએ વૃદ્ધને બંધક બનાવી 2 કરોડ 60 લાખની લૂંટને અંજામ આપ્યો

પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, ગત રાત્રે અંદાજે 12:30 વાગ્યાના સમયે 5 થી 7 જેટલા શખ્સો મોઢા પર બુકાની બાંધીને જયવીરસિંહ જાડેજાના રહેણાંક મકાનમાં ઘૂસી આવ્યા હતા.

રાજકોટ: શાપર ગામમાં તસ્કરોએ વૃદ્ધને બંધક બનાવી 2 કરોડ 60 લાખની લૂંટને અંજામ આપ્યો
રાજકોટ: શાપર ગામમાં તસ્કરોએ વૃદ્ધને બંધક બનાવી 2 કરોડ 60 લાખની લૂંટને અંજામ આપ્યો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 20, 2026 at 9:33 AM IST

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રાજકોટ: રાજકોટ જિલ્લાના શાપર-વેરાવળ વિસ્તારમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાને પડકારતી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. 24 કલાક ધમધમતા ઔદ્યોગિક વિસ્તાર વચ્ચે આવેલા શાપર ગામમાં તસ્કરોએ એક વૃદ્ધને બંધક બનાવી કરોડોની લૂંટને અંજામ આપતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.

પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, ગત રાત્રે અંદાજે 12:30 વાગ્યાના સમયે 5 થી 7 જેટલા શખ્સો મોઢા પર બુકાની બાંધીને જયવીરસિંહ જાડેજાના રહેણાંક મકાનમાં ઘૂસી આવ્યા હતા.

રાજકોટ: શાપર ગામમાં તસ્કરોએ વૃદ્ધને બંધક બનાવી 2 કરોડ 60 લાખની લૂંટને અંજામ આપ્યો
રાજકોટ: શાપર ગામમાં તસ્કરોએ વૃદ્ધને બંધક બનાવી 2 કરોડ 60 લાખની લૂંટને અંજામ આપ્યો (ETV Bharat Gujarat)

તસ્કરોએ ઘરમાં રહેલા વૃદ્ધને બંધક બનાવી દીધા બાદ અંદાજે ₹2 કરોડ 47 લાખની રોકડ રકમ, 7 તોલા સોનું તેમજ ચાંદીના દાગીના અને અન્ય કિંમતી સામાનની લૂંટ ચલાવી હતી.

રાજકોટ: શાપર ગામમાં તસ્કરોએ વૃદ્ધને બંધક બનાવી 2 કરોડ 60 લાખની લૂંટને અંજામ આપ્યો
રાજકોટ: શાપર ગામમાં તસ્કરોએ વૃદ્ધને બંધક બનાવી 2 કરોડ 60 લાખની લૂંટને અંજામ આપ્યો (ETV Bharat Gujarat)

ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું હતું. ઘટનાસ્થળે ગોંડલ ડીવાયએસપી, રાજકોટ ગ્રામ્ય એસપી તથા ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ પહોંચી ગઈ છે અને સઘન તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. આસપાસના સીસીટીવી ફૂટેજ ખંગાળવામાં આવી રહ્યા છે તેમજ ફોરેન્સિક અને ટેકનિકલ પુરાવા એકત્ર કરવાની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે.

રાજકોટ: શાપર ગામમાં તસ્કરોએ વૃદ્ધને બંધક બનાવી 2 કરોડ 60 લાખની લૂંટને અંજામ આપ્યો
રાજકોટ: શાપર ગામમાં તસ્કરોએ વૃદ્ધને બંધક બનાવી 2 કરોડ 60 લાખની લૂંટને અંજામ આપ્યો (ETV Bharat Gujarat)

સવાલ એ છે કે, શાપર જેવા ઔદ્યોગિક અને સતત અવરજવર ધરાવતા વિસ્તારમાં તસ્કરો આટલી મોટી લૂંટને કેવી રીતે અંજામ આપી ગયા? શું તસ્કરોએ અગાઉથી રેકી કરી હતી? અને શું કોઈ આંતરિક માહિતીના આધારે આ સમગ્ર કાવતરું રચાયું હતું?

રાજકોટ: શાપર ગામમાં તસ્કરોએ વૃદ્ધને બંધક બનાવી 2 કરોડ 60 લાખની લૂંટને અંજામ આપ્યો
રાજકોટ: શાપર ગામમાં તસ્કરોએ વૃદ્ધને બંધક બનાવી 2 કરોડ 60 લાખની લૂંટને અંજામ આપ્યો (ETV Bharat Gujarat)

₹2 કરોડ 60 લાખથી વધુની આ લૂંટે માત્ર શાપર જ નહીં પરંતુ સમગ્ર રાજકોટ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં સુરક્ષાને લઈને ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.

TAGGED:

ROBBERY WORTH CRORES
RAJKOT
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