રાજકોટ: SMCએ આટકોટમાં હોટેલના પાર્કિંગમાંથી બે કરોડથી વધુનો દારૂનો જથ્થો ઝડપ્યો

આ દરોડામાં કુલ 26,724 વિદેશી દારૂ (IMFL)ની બોટલો મળી આવી હતી, જેની કિંમત આશરે ₹2,22,62,319 જેટલી થવા જાય છે.

Published : December 8, 2025 at 3:41 PM IST

રાજકોટ: સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC) એ રાજકોટ ગ્રામ્યના આટકોટ ખાતે એક મોટી સફળતા મેળવી છે, જ્યાં પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી કરીને કરોડો રૂપિયાનો વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે.

SMCના PSI એસ.વી.ગલચર અને તેમની ટીમે આટકોટ ખાતે આવેલી બાપાસીતારામ હોટલના પાર્કિંગમાં દરોડો પાડ્યો હતો. આ દરોડામાં કુલ 26,724 વિદેશી દારૂ (IMFL)ની બોટલો મળી આવી હતી, જેની કિંમત આશરે ₹2,22,62,319 જેટલી થવા જાય છે.

દારૂના જથ્થા ઉપરાંત, પોલીસે ₹25,00,000/- ની કિંમતનું એક બલ્કર ટેન્કર (નં. RJ09GB5960), ₹30,000 ની કિંમતના ત્રણ મોબાઈલ ફોન અને રોકડ ₹3100/- જપ્ત કર્યા છે. આમ, આ કેસમાં કુલ ₹2,47,95,419 નો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે.

આ રેડ દરમિયાન પોલીસે બે વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે, જેને આટકોટ પોલીસ સ્ટેશનને સુપરત કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં જોગારામ માલારામ જાટ (રહે. રામસર કા કુવા, જિ. બાડમેર, રાજસ્થાન) – ડ્રાઇવર અને કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલ એક બાળકનો પણ સમાવેશ થાય છે.

વધુમાં, પોલીસે આ કેસમાં નીચેના ચાર આરોપીઓને વોન્ટેડ જાહેર કર્યા છે

  • અનિલ જગદીશપ્રસાદ પાંડ્યા (રહે. ફતેહપુર, સીક્કર, રાજસ્થાન) – દારૂનો મુખ્ય સપ્લાયર,
  • વિસાલવાડી, મહારાષ્ટ્રનો એક અજાણ્યો વ્યક્તિ (અનિલ પાંડ્યાનો નોકર),
  • બલ્કર ટેન્કર (RJ09GB5960)નો માલિક,
  • આટકોટ, રાજકોટનો એક અજાણ્યો વ્યક્તિ (દારૂનો રિસીવર)

દારૂ પંજાબની ત્રણ ડિસ્ટિલરીમાંથી બનેલો

ઝડપાયેલો વિદેશી દારૂ પંજાબની ત્રણ અલગ-અલગ ડિસ્ટિલરીમાં બનેલો હોવાનું તપાસમાં ખુલ્યું છે:

૧. UNITED SPIRIT LTD. (KHASA) AMRITSAR PUNJAB

૨. OM SONS MARKETING PVT.LTD. BATHINDA, PUNJAB

૩. PERNOD RICARD INDIA PVT.LTD MOHALI PUNJAB

આ કેસ આટકોટ પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રોહિબિશન એક્ટની કલમો 65(એ)(ઈ), 81, 83, 98(2), 116(બી) તેમજ ભારતીય ન્યાય સંહિતા-2023 (BNS)ની કલમો 111(2)(બી), 111(3), 111(4), અને 238 હેઠળ નોંધવામાં આવ્યો છે. પકડાયેલા અને વોન્ટેડ આરોપીઓ અંગે પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

સંપાદકની પસંદ

