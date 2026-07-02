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રાજકોટ: સ્ત્રીવેશમાં મળેલી લાશનો ભેદ ઉકેલાયો, સ્ત્રી સમજીને જેની સાથે લગ્ન કર્યા તે કિન્નર નીકળતા પતિએ કરી ઘાતકી હત્યા

શાપરમાં સ્ત્રી વેશમાં મળી આવેલી લાશનો ભેદ પોલીસે ઉકેલી નાખી હાલ શાપરમાં રહેતા મૂળ ઉત્તરપ્રદેશમાં શખ્સને ઝડપી લીધો હતો.

સ્ત્રીવેશમાં મળેલી લાશનો ભેદ ઉકેલાયો
સ્ત્રીવેશમાં મળેલી લાશનો ભેદ ઉકેલાયો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 2, 2026 at 3:16 PM IST

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રાજકોટ: રાજકોટના શાપરમાં સ્ત્રી વેશમાં મળી આવેલી લાશનો ભેદ પોલીસે ઉકેલી નાખ્યો છે. શહેરના મસ્તક ફાટક પાસેથી 24 જૂનના રોજ અજાણ્યા યુવાનનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. આ કેસની તપાસમાં મૂળ યુપીના અને હાલ કોડટા સાંગાણીમાં રહેતા પીયુષ કુમાર નામના આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે. આ હત્યા પાછળનું કારણ આરોપી યુવકે સ્ત્રી સમજીને જેની સાથે લગ્ન કર્યા તે કિન્નર હોવાનું માલુમ થતા બંને વચ્ચે ઝઘડા થયા હતા. મૃતક કિન્નરે આરોપીનો પીછો ન છોડતા પથ્થરના ઘા ઝિંકીને તેની ઘાતકી હત્યા કરવામાં આવી હતી.

જે અંગે એસપી વિજયસિંહ ગુર્જરે માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે, ગઇ તા. 24 જૂનના શાપર વેરાવળમાં મસ્કત ફાટક પાસેથી રેલ્વે ટ્રેક નજીક ઓમ ઓટો કારખાના પાસે અજાણ્યા યુવાનનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. જે અંગેની જાણ થતા શાપર વેરાવળ પોલીસ મથકના સ્ટાફે તાકીદે અહીં પહોંચી જરૂરી કાર્યવાહી કરી મૃતદેહને પીએમ માટે હોસ્પિટલ ખસેડ્યો હતો. મૃતદેહનું ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમ કરાયું હતું. જેનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદ યુવકનું મોત કુદરતી રીતે નહીં પરંતુ તેના માથા અને શરીરના ભાગે બોથડ પદાર્થના ઘા ફટકારી તેની હત્યા કરવામાં આવી હોવાનો ઘટસ્ફોટ થયો હતો. બનાવને લઇ રાજકોટ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી આરોપી પીયુષકુમાર બબલુ ખરવારને ઝડપી લીધો હતો.

પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, લાશની ઓળખ કરવા હ્યુમન તેમજ ટેક્નીકલ સોર્સ તેમજ સી.સી.ટી.વી. ફુટેજ ચેક કરતા પડવલા ખાતે આવેલ પીરામીડ કારખાનામા કામ કરતા પીયુષકુમાર પૂછપરછ કરતા તેણે જણાવ્યું હતું કે, મૃતકનું નામ ચંદનકુમાર હતું. આરોપી આશરે ત્રણેક વર્ષ પહેલા હૈદરાબાદ ખાતે હતો ત્યારે ફેસબુકમા નીશા કુમાર નામની ફેસબુક આઇ.ડીથી તથા પૂનમ નામના ઇન્સ્ટાગ્રામ આઇ.ડીથી આ મૃતક સાથે મીત્રતા થઇ હતી.

બાદ આ મૃતક પોતે હૈદરાબાદ ખાતે આવેલો અને પોતાનું નામ પુનમ જણાવેલું. બાદમાં હૈદરાબાદ ખાતે આરોપીએ મૃતકના સેંથામાં સીંદુર પૂરી લગ્ન કર્યા હતા. આરોપી પીયુષ આ પૂનમ સાથે શરીર સબંધ બાંધવા જણાવતો ત્યારે તે 'વૈષ્ણોદેવી ખાતે મન્નત છે, મારી મન્નત પુરી થશે બાદ આપણે શરીર સંબંધ બાંધીશું' એમ કહીને વાતને ટાળી દેતો. બાદમાં આરોપી પીયુષને શંકા જતા તપાસ કરતા પૂનમ કિન્નર હોવાનું અને તેનું નામ ચંદન હોવાનું માલુમ પડયું હતું.

બાદમાં બન્ને વચ્ચે ઝઘડો થતા આરોપી હૈદરાબાદથી પોતાના વતનમાં જતો રહેલો. પણ આ ચંદન તેનો પીછો કરી તેના ઘરે પહોંચી ગયેલો તથા તેની સાથે જ રહેવાની જીદ કરી ઝઘડો કર્યો અને આરોપીના બહેનના લગ્ન પ્રસંગમાં પણ આરોપીની બહેન સાથે ઝઘડો કરીને 'મને ઘરમાં રહેવા દેશો તો જ આ લગ્ન થવા દઈશ' તેમ કહી પરીવારના સભ્યો સાથે પણ ઝઘડો કર્યો હતો. બાદમાં પીયુષ રાજસ્થાનના ભીવંડી વિસ્તારના ધડા ગામ ખાતે જતો રહ્યો હતો.

થોડા દિવસ બાદ ચંદન ત્યાં પણ તેનો પીછો કરી પહોંચી ગયેલો અને ત્યાં પિયુષ સાથે ઝઘડો કરી તેના પ્રાઇવેટ પાર્ટ ઉપર ઇજા કરી હતી. પરંતુ મામલો વધુ ન બગડે અને નોકરી ગુમાવવી ન પડે તે માટે ચંદનને પોતાની સાથે રહેવા દીધેલો. પરંતુ આ સમય દરમિયાન પણ તે સતત આરોપી સાથે મારામારી તથા ઝઘડાો કરતો હતો જેથી એક દિવસ રાત્રે ચંદન સુતો હતો ત્યારે આરોપીએ તેના કપડા કાઢી વિડિયો બનાવી લીધો હતો. ચંદન જાગતા તેને વિડિયો બતાવી કહેલું કે, તું તો સ્ત્રી નથી. તેમ કહેતા ચંદન એકદમ ઉશ્કેરાઈને પીયુષનો મોબાઇલ હાથમાંથી ઝુંટવીને તોડી નાખ્યો હતો અને પીયુષને માર માર્યો. જેથી પિયુષ કોઇપણ રીતે રાજસ્થાનથી નીકળી ગયો હતો.

બાદમાં આરોપી, તેનો નાનો ભાઇ સત્યમ ખરવાલ શાપર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના પડવાલાના એક કારખાનામા કામ કરતો હતો ત્યાં 04 જૂનના રોજ આવી ગયેલો. પરંતુ આ ચંદને તેનું સરનામું કોઇ પણ રીતે મેળવીને તા.21 જૂનના રોજ બપોરના સમયે પડવલા કારખાનામાં આવી ઉપરની ઓરડીમાં જ્યાં પીયુષ આરામ કરતો હતો. ત્યાં આવીને સીધી જ મારા મારી શરૂ કરી દેતા, પિયુષે સામે મારામારી કરેલી અને આ ચંદનને અર્ધ બેભાન કરી તેને કારખાનેથી હાથ પકડી રેલ્વેના ટ્રેક પર લઈ જઈને આવાવરૂ જગ્યા પર એક ખાડામાં પાડી દી હતો અને બાદમાં તેના માથા પર તથા મોઢા ઉપર મોટા પથ્થરથી જીવલેણ ઇજાઓ પહોંચાડી હત્યા કરી લાશ ઉપર પથ્થર મુકી ફરીથી કામ કરતો હતો તે જગ્યાયે પરત થઇ રાબેતા મુજબ કામે લાગી ગયો હતો.

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શાપરમાં હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો
RAJKOT MURDER CASE

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