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રાજકોટ સેશન્સ કોર્ટ સહિત ગુજરાતના અનેક મહત્વપૂર્ણ સ્થળોને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી

રાજકોટ સેશન્સ કોર્ટ અને બાર એસોસિએશનના ઓફિશિયલ ઈ-મેઈલ પર સવારે 10:15 વાગ્યે ખાલિસ્તાની ગૃપના નામે ધમકીભર્યો ઈ-મેઈલ આવતા સુરક્ષા એજન્સીઓ દોડતી થઈ છે.

બબ્બર ખાલસા ઇન્ટરનેશનલના નામે મોકલાયો મેઈલ
બબ્બર ખાલસા ઇન્ટરનેશનલના નામે મોકલાયો મેઈલ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2026 at 1:42 PM IST

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રાજકોટ સેશન્સ કોર્ટ સહિત ગુજરાતના અનેક મહત્વપૂર્ણ સ્થળોને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતા સુરક્ષા એજન્સીઓમાં ભારે દોડધામ મચી ગઈ છે. આ ધમકી કોઈ સામાન્ય નથી, કારણ કે આ વખતે ધમકીભર્યો ઈ-મેઈલ ખાલિસ્તાની ગ્રુપના નામે મોકલવામાં આવ્યો છે. મેઈલમાં કેનેડાના ખાલિસ્તાની નેતાઓ અને પ્રતિબંધિત આતંકવાદી સંગઠન બબ્બર ખાલસા ઇન્ટરનેશનલના નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

રાજકોટ બાર એસોસિએશનના પ્રમુખ સુમિત વોરાએ આ અંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, આ ધમકીભર્યો ઈ-મેઈલ રાજકોટ કોર્ટ અને બાર એસોસિએશનના ઓફિશિયલ ઈ-મેઈલ આઈડી પર આવ્યો છે.

રાજકોટ સેશન્સ કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી (Etv Bharat Gujarat)

"આ ધમકીભર્યો ઈ-મેઈલ રાજકોટ કોર્ટ અને બાર એસોસિએશનના ઓફિશિયલ ઈ-મેઈલ આઈડી પર આવ્યો છે. સવારે 10:15 વાગ્યાની આસપાસ આ ઈ-મેઈલ આવ્યો હતો અને કાલે દ્વારા આ ઈ-મેઈલ મોકલવામાં આવ્યો હતો તેવું સામે આવ્યું છે. અમે તરત જ આ ઈ-મેઈલ મળતાની સાથે પોલીસને જાણ કરી દીધી હતી." - સુમિત વોરા, પ્રમુખ, બાર એસોસિએશન, રાજકોટ

શું લખ્યું છે ધમકીભર્યા ઈ-મેઈલમાં?

સૂત્રો મુજબ, આ ઈ-મેઈલમાં માત્ર રાજકોટ કોર્ટ જ નહીં, પરંતુ ગુજરાતના અનેક સંવેદનશીલ સ્થળોને નિશાન બનાવવાની વાત લખવામાં આવી છે:

  1. રાજકોટ સેશન્સ કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી.
  2. વાડીનાર પોર્ટથી નયારા એનર્જી રિફાઈનરી અને સિક્કા પોર્ટથી જામનગર સુધી ડ્રોન હુમલો કરવાની ચેતવણી.
  3. ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે આઈફોનની બેટરીથી બોમ્બ બ્લાસ્ટ કરવાની ધમકી.

આ મેઈલમાં કેનેડામાં રહેતા ખાલિસ્તાની નેતાઓના નામ અને બીકેઆઈ સંગઠનના નેતાઓના નામનો ઉલ્લેખ કરીને ભારત સરકારને ધમકી આપવામાં આવી છે. આ મેઈલ ક્યાંથી મોકલવામાં આવ્યો છે અને તેની પાછળ ખરેખર ખાલિસ્તાની ગ્રુપ છે કે કોઈ તોફાની તત્વનું કૃત્ય છે, તેની તપાસ ચાલી રહી છે.

કોર્ટમાં સુરક્ષા વધારાઈ, પોલીસ અને એજન્સીઓ એલર્ટ

ધમકીભર્યો મેઈલ મળતા જ કોર્ટના અધિકારીઓએ તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરી હતી. રાજકોટ પોલીસ, બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ (BDDS) અને ડોગ સ્ક્વોડ દ્વારા રાજકોટ કોર્ટ પરિસરમાં સઘન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. સાથે જ ગાંધીનગર મહાત્મા મંદિર અને વાડીનાર, સિક્કા પોર્ટ પર પણ સુરક્ષા એજન્સીઓને એલર્ટ કરવામાં આવી છે.

છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં દિલ્હી, જયપુર અને ગુજરાતની કોર્ટોને આવા ફેક ઈ-મેઈલથી ધમકી આપવાના કિસ્સાઓ વધ્યા છે, જેમાં મોટાભાગે તપાસમાં તે અફવા સાબિત થયા છે. પરંતુ ખાલિસ્તાની કનેક્શન અને ડ્રોન હુમલા તથા રિફાઈનરી જેવા સંવેદનશીલ સ્થળોના નામ આવતા સુરક્ષા એજન્સીઓ આ ધમકીને હળવાશથી લઈ રહી નથી. સાયબર ક્રાઈમ ટીમ દ્વારા આ ઈ-મેઈલનું આઈપી એડ્રેસ ટ્રેસ કરવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે.

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