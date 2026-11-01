રાજકોટની સરાઝા હોટેલ દારૂ પાર્ટી: જામીન મળતા પોલીસ સ્ટેશનના પાછલા ગેટથી મોઢું સંતાડીને ભાગ્યા નબીરા
તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે જ્યારે આરોપીઓ જામીન માટે આવ્યા ત્યારે તેઓ પોલીસ સ્ટેશનથી મુઠીઓ વાળીને ભાગતા હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા હતા.
Published : November 1, 2026 at 8:42 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટના કાલાવડ રોડ પર આવેલી સુવિખ્યાત હોટલ સરાઝામાં 31 ઓક્ટોબરની મધરાતે યોજાયેલી હાઈ પ્રોફાઈલ દારૂ પાર્ટીનો મામલો હવે સૌથી મોટો ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. ડેકોરા ગ્રુપના ચિરાગ પટેલનો આગામી 12 નવેમ્બરે બર્થ-ડે હોવાથી એડવાન્સમાં યોજાયેલી આ પાર્ટીમાં 30 જેટલા દંપતી સહિત કુલ 76 લોકો સામેલ થયા હતા. ઝોન-2 LCB ની રેડ બાદ 38 લોકો સામે દારૂનો કેસ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે પોલીસે 92થી વધુ વ્યક્તિના બ્લડ સેમ્પલ કલેક્ટ કરાવ્યા છે. જે બાદ તેમને જામીન પર મુક્ત કરાયા હતા. જોકે પોલીસ સ્ટેશનમાંથી બહાર નીકળતા જ નબીરાઓ મોઢું સંતાડીને ભાગતા જોવા મળ્યા હતા.
મીડિયા સાથે ધક્કામૂક્કી
આ કેસમાં રાજકોટ તાલુકા પોલીસની કામગીરી સામે સવાલો ઉભા થયા છે. સામાન્ય રીતે નાના આરોપીના ફોટા અને વિડીયો બનાવી મીડિયા સમક્ષ જાહેર કરવામાં આવતા હોય છે, પરંતુ આ પાર્ટીમાં ઉદ્યોગપતિઓ અને માલેતુજારો હોવાને કારણે તેમના એક પણ ફોટો કે વિડિયો પોલીસ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યા નથી. મીડિયાએ કડક સવાલો કરતા તેની સાથે ધક્કામૂક્કી પણ કરવામાં આવી હતી.
તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે જ્યારે આરોપીઓ જામીન માટે આવ્યા ત્યારે તેઓ પોલીસ સ્ટેશનથી મુઠીઓ વાળીને ભાગતા હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા હતા. તમામ આરોપીએ મીડિયા સમક્ષ બોલવાનું ટાળ્યું હતું.
પાર્કિંગમાં પોશ કાર્સનો કાફલો, વોલ્વો-મર્સિડિઝના માલિક કોણ?
દારુ પાર્ટી સમયે હોટલ સરાઝાના પાર્કિંગમાં લક્ઝુરિયસ કારોની લાઈન લાગી હતી. પોલીસ અને મીડિયાને ત્યાંથી એન્ડેવર, વોલ્વો, મર્સિડિઝ, હેરિયર સહિતની પોશ કાર્સ મળી આવી હતી. જેમાં એક ગાડી વિયેતનામની ઇલેક્ટ્રિક કંપની વિન ફાસ્ટની VF7 મોડલની કાર પણ હતી.
Rajkot, Gujarat: Rajkot police have registered a case against 38 people, including party organisers, guests and three hotel employees, for consuming alcohol at a hotel party. DCP Zone-2 Rakesh Desai says, "Last night, the LCB Zone-2 team received information that a birthday party involving alcohol consumption was taking place at a hotel on Kalawad Road, within the jurisdiction of Rajkot Taluka Police Station in Rajkot city..."— IANS (@ians_india) November 1, 2026
મેડિકલ તપાસમાં ટેબલ-ખુરશીના કવરથી મોઢા ઢાંક્યા
પોલીસે પાર્ટીમાંથી 43 પુરુષો અને 33 મહિલાઓ સહિત કુલ 76 લોકોને પકડ્યા હતા. 33 મહિલાઓને સિવિલ હોસ્પિટલમાં મેડિકલ તપાસ માટે લઈ જતા સમયે મોઢા છુપાવવા ટેબલ-ખુરશીના કવર મોઢા પર બાંધી દેવાયા હતા, તેનો વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે.
રાજકોટ શહેર તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પાર્ટી માણનાર 35 જેટલા આયોજક સહિતના મહેમાન તેમજ 3 હોટલ સ્ટાફ મળી કુલ 38 વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાઈ છે.
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