Rajkot Rural Traffic Brigade Recruitment 2026: રાજકોટ ગ્રામ્ય ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં 211 જગ્યાઓ, કોણ કરી શકે અરજી?
અરજી પ્રક્રિયા ઓફલાઇન રહેશે. આપવામાં આવેલી માહિતી મુજબ અરજી કરવાની શરૂઆત 12 ઓગસ્ટ 2026થી થઈ છે, જ્યારે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 21 ઓગસ્ટ 2026 છે.
Published : August 17, 2026 at 9:31 PM IST
રાજકોટ ગ્રામ્ય જિલ્લા ટ્રાફિક બ્રિગેડ દ્વારા વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનના વિસ્તારોમાં ટ્રાફિક નિયંત્રણ અને વ્યવસ્થા જાળવવામાં સહાય મળે તે માટે માનદ ટ્રાફિક બ્રિગેડ વોલન્ટિયર્સની પસંદગી કરવામાં આવશે.
ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં જોડાનારા ઉમેદવારોને ટ્રાફિક વ્યવસ્થા, વાહન વ્યવહારનું નિયમન અને જાહેર સલામતી સાથે જોડાયેલી જવાબદારીઓમાં સહયોગ આપવાનો રહેશે.
ભરતીની મુખ્ય માહિતી
આ ભરતીમાં ઉમેદવારો માટે સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે તેઓ ભારતના નાગરિક હોવા જોઈએ. ઉમેદવાર શારીરિક રીતે સક્ષમ અને ટ્રાફિક નિયંત્રણની કામગીરી કરવા માટે યોગ્ય હોવો જરૂરી છે.
ઉમેદવારે અરજી કરતા પહેલા પોતાની ઉંમર, શૈક્ષણિક લાયકાત અને શારીરિક માપદંડ તપાસી લેવા જોઈએ. કારણ કે ભરતીમાં માત્ર 10મું પાસ હોવું પૂરતું નથી, પરંતુ અન્ય જરૂરી પાત્રતા પણ પૂર્ણ કરવી જરૂરી છે.
10 પાસ ઉમેદવારો માટે તક, ઉંમર 18થી 34 વર્ષ
- રાજકોટ ગ્રામ્ય ટ્રાફિક બ્રિગેડ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે ઉમેદવારે માન્ય બોર્ડમાંથી ધોરણ 10 એટલે કે SSC પાસ કરેલું હોવું જરૂરી છે.
- ઉમેદવારની ઉંમર 31 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ 18 વર્ષથી ઓછી અને 34 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ. અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારોને સરકારના લાગુ નિયમો અનુસાર ઉંમરમાં છૂટછાટ મળી શકે છે.
- ઉમેદવાર ભારતનો નાગરિક હોવો જોઈએ અને ટ્રાફિક બ્રિગેડની કામગીરી માટે જરૂરી શારીરિક ક્ષમતા ધરાવતો હોવો જરૂરી છે.
શારીરિક માપદંડ
આ શારીરિક માપદંડ ભરતી પ્રક્રિયામાં મહત્વપૂર્ણ રહેશે. તેથી ઉમેદવારોએ ભરતી કેમ્પ પહેલાં પોતાની શારીરિક તૈયારી પર ધ્યાન આપવું જોઈએ.
ટ્રાફિક બ્રિગેડની કામગીરીમાં રસ્તા પર ઊભા રહીને ટ્રાફિકનું નિયમન કરવું, વાહન વ્યવહારને વ્યવસ્થિત કરવામાં સહયોગ આપવો અને જરૂરિયાત મુજબ પોલીસ તંત્રને મદદ કરવી જેવી જવાબદારીઓ હોઈ શકે છે. આવી કામગીરી માટે શારીરિક રીતે સક્ષમ હોવું જરૂરી છે.
ઉમેદવારોએ ખાસ ધ્યાન રાખવું કે અરજીમાં આપવામાં આવેલી તમામ માહિતી સાચી હોય. ખોટી માહિતી અથવા અધૂરા દસ્તાવેજોના કારણે ઉમેદવારી રદ થઈ શકે છે.
અરજી કેવી રીતે કરવી? કયા દસ્તાવેજો જરૂરી?
- રાજકોટ ગ્રામ્ય ટ્રાફિક બ્રિગેડ ભરતી માટે અરજી પ્રક્રિયા ઓફલાઇન રાખવામાં આવી છે. એટલે કે ઉમેદવારે ઓનલાઈન પોર્ટલ પર અરજી કરવાની જગ્યાએ સંબંધિત સ્થળેથી અરજી ફોર્મ મેળવીને તેને ભરવાનું રહેશે.
- આપવામાં આવેલી માહિતી પ્રમાણે ઉમેદવારે Rajkot Rural District Traffic Headquarter, Rajkot Gramya Police Department ખાતે જઈને અરજી ફોર્મ મેળવવાનું રહેશે.
- અરજી ફોર્મમાં ઉમેદવારનું નામ, સરનામું, જન્મતારીખ, શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય જરૂરી વિગતો યોગ્ય રીતે ભરવાની રહેશે.
અરજી પ્રક્રિયા
ઉમેદવારોએ અરજી કરતી વખતે જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલો તૈયાર રાખવી જોઈએ. આપવામાં આવેલી વિગતો અનુસાર નીચેના દસ્તાવેજો જરૂરી થઈ શકે છે:
જરૂરી દસ્તાવેજો
ઉમેદવારોએ પોતાના મૂળ દસ્તાવેજો પણ તૈયાર રાખવા જોઈએ, કારણ કે પસંદગી પ્રક્રિયા દરમિયાન Document Verification કરવામાં આવી શકે છે.
અરજી ફી કેટલી?
- આ ભરતી માટે અરજી ફી લેવામાં આવતી નથી. એટલે ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભરવા માટે કોઈ અરજી ફી ચૂકવવાની જરૂર નથી.
- જોકે, પસંદગી બાદ તાલીમ દરમિયાન પ્રિ-મેડિકલ ફી તરીકે રૂ. 40 ચૂકવવાની રહેશે. આ રકમ રાજકોટ જિલ્લા ટ્રાફિક હેડક્વાર્ટર ખાતે ચૂકવવાની રહેશે અને ચુકવણી બાદ તેનું પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવશે.
પસંદગી પ્રક્રિયામાં કયા તબક્કા રહેશે?
- રાજકોટ ગ્રામ્ય ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં Honorary Traffic Brigade Volunteer તરીકે પસંદગી માટે ઉમેદવારોએ વિવિધ પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડી શકે છે.
- સૌપ્રથમ ઉમેદવારની શારીરિક ક્ષમતાની તપાસ કરવામાં આવશે. તેમાં ભરતી માટે નક્કી કરવામાં આવેલા ઊંચાઈ, છાતી અને વજન સહિતના માપદંડો ચકાસવામાં આવશે.
- ત્યારબાદ ઉમેદવારના મૂળ દસ્તાવેજોની તપાસ થશે. ઉમેદવારે અરજી વખતે રજૂ કરેલા પ્રમાણપત્રો અને ઓળખના પુરાવાની ચકાસણી કરાવવી પડશે.
પસંદગી પ્રક્રિયા
- પોલીસ વેરિફિકેશન પણ પસંદગી પ્રક્રિયાનો મહત્વનો ભાગ રહેશે. ઉમેદવારના ચારિત્ર્ય અને ગુનાહિત પૃષ્ઠભૂમિ અંગે તપાસ થઈ શકે છે.
- આથી ઉમેદવારોએ અરજી કરતા પહેલા પોતાના તમામ દસ્તાવેજો અને પ્રમાણપત્રો યોગ્ય રીતે તૈયાર રાખવા જોઈએ.
ઉમેદવારોએ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું?
- રાજકોટ ગ્રામ્ય ટ્રાફિક બ્રિગેડ ભરતીમાં અરજી કરવા ઇચ્છુક ઉમેદવારોએ છેલ્લી ઘડીએ દોડધામ ન થાય તે માટે વહેલી તકે પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવી જોઈએ.
- સૌથી પહેલા ઉમેદવારે પોતાની ઉંમર ચકાસવી જોઈએ. અહીં ઉંમરની ગણતરી 31 ઓગસ્ટ 2026ના આધારે કરવામાં આવવાની માહિતી આપવામાં આવી છે. ઉમેદવાર 18થી 34 વર્ષની વયમર્યાદામાં હોવો જોઈએ.
- બીજું મહત્વનું પાસું શૈક્ષણિક લાયકાત છે. ઉમેદવાર પાસે માન્ય બોર્ડનું 10મું પાસ પ્રમાણપત્ર હોવું જરૂરી છે.
- ત્રીજું મહત્વનું પાસું શારીરિક માપદંડ છે. પુરુષ ઉમેદવાર માટે 162 સેન્ટીમીટર ઊંચાઈ, 79 સેન્ટીમીટર સામાન્ય છાતી, 84 સેન્ટીમીટર ફુલાવેલી છાતી અને 50 કિલોગ્રામ વજનના માપદંડ આપવામાં આવ્યા છે.
- ઉમેદવારોએ અરજી ફોર્મમાં કોઈપણ પ્રકારની ખોટી માહિતી આપવી નહીં. નામ, જન્મતારીખ અને શૈક્ષણિક લાયકાત જેવી વિગતો પ્રમાણપત્ર મુજબ જ ભરવી જોઈએ.
- દસ્તાવેજોની નકલો સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ અને જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં સ્વ-પ્રમાણિત કરવી જોઈએ.
અરજીની તારીખ અંગે ખાસ ધ્યાન આપો
- આ ભરતી અંગે આપવામાં આવેલી માહિતીમાં અરજી ફોર્મ મેળવવાની તારીખ અને અરજીની અંતિમ તારીખ બાબતે એક મહત્વપૂર્ણ બાબત જોવા મળે છે.
- એક જગ્યાએ અરજીની તારીખ 12/08/2026થી 21/08/2026 દર્શાવવામાં આવી છે, જ્યારે અરજી ફોર્મ મેળવવા અંગેના વર્ણનમાં 12/08/2026થી 19/08/2026નો ઉલ્લેખ છે.
- આ બંને તારીખોમાં તફાવત હોવાથી ઉમેદવારોએ માત્ર ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ માહિતીના આધારે નિર્ણય ન લેતા રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ/ટ્રાફિક બ્રિગેડની સત્તાવાર ભરતી સૂચના અને સંબંધિત હેડક્વાર્ટર પાસેથી અંતિમ તારીખની પુષ્ટિ કરવી ખૂબ જરૂરી છે.
મહત્વની તારીખો
મહત્વપૂર્ણ: ફોર્મ મેળવવાની તારીખ અંગે ઉપલબ્ધ વિગતોમાં 19 ઓગસ્ટ અને 21 ઓગસ્ટ બંનેનો ઉલ્લેખ છે. તેથી ઉમેદવારોએ સત્તાવાર નોટિફિકેશનમાં દર્શાવેલી તારીખને અંતિમ માનવી.
ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં સેવા આપવાની તક કેમ મહત્વની?
- આ ભરતી સામાન્ય સરકારી કાયમી ભરતીથી અલગ પ્રકારની તક છે. અહીં Honorary Traffic Brigade Volunteer તરીકે સેવા આપવાની તક છે.
- ટ્રાફિક વ્યવસ્થા શહેરો અને ગ્રામ્ય વિસ્તારો બંને માટે ખૂબ મહત્વપૂર્ણ છે. રસ્તાઓ પર વાહનોની સંખ્યા વધતી જાય છે ત્યારે ટ્રાફિકનું નિયમન, રોડ સેફ્ટી અને લોકોને ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરાવવામાં સહયોગ આપતા કર્મચારીઓની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે.
- ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં જોડાયેલા સ્વયંસેવકો પોલીસ વિભાગને ટ્રાફિક મેનેજમેન્ટમાં સહાય કરી શકે છે. ખાસ કરીને ટ્રાફિકનું ભારણ વધારે હોય તેવા સ્થળોએ વ્યવસ્થા જાળવવામાં તેમનું યોગદાન ઉપયોગી બની શકે છે.
- આથી સમાજસેવામાં રસ ધરાવતા અને પોતાના વિસ્તારમાં ટ્રાફિક વ્યવસ્થામાં યોગદાન આપવા ઇચ્છતા લોકો માટે આ ભરતી એક સારી તક બની શકે છે.
(ડિસક્લેમર:) ઉમેદવારોએ અરજી કરતા પહેલાં સત્તાવાર ભરતી સૂચનામાં આપેલી તમામ શરતો, દસ્તાવેજોની યાદી, તારીખો અને પસંદગી પ્રક્રિયા ચોક્કસપણે તપાસવી.
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