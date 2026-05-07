રાજકોટ: જસદણ પાસે 24 લાખનાં ગાંજાનો જથ્થો ભરેલો ટ્રક રૂરલ SOGએ ઝડપી લીધો, ત્રણની ધરપકડ
ગાંજાનો આ જથ્થો ઓરિસ્થાથી કાલાવડ પહોંચે તે પૂર્વે જ પોલીસે પકડી પાડી ગાંજાનો જથ્થો મંગાવનાર કાલાવાડના બે શખ્સો અને સપ્લાયરની શોધખોળ હાથ ધરી છે.
Published : May 7, 2026 at 6:33 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટના જસદણ પાસે રૂરલ એસઓજીએ 54 લાખના ગાંજાનો જથ્થો ભરેલ ટ્રક સાથે ત્રણ શખ્સોને ઝડપી લીધા હતા. ગાંજાનો આ જથ્થો ઓરિસ્થાથી કાલાવડ પહોંચે તે પૂર્વે જ પોલીસે પકડી પાડી ગાંજાનો જથ્થો મંગાવનાર કાલાવાડના બે શખ્સો અને સપ્લાયરની શોધખોળ હાથ ધરી છે.
પોલીસ અધિક્ષક વિજય સિંહ ગુર્જર દ્વારા "SAY NO TO DRUGS" મુહિમ હેઠળ રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લામાં ગેરકાયદેસર રીતે માદક પદાર્થ ગાંજાનું વેચાણ, હેરાફેરી કરતા ઇસમો ઉપર કાર્યવાહી કરવા સૂચના કરવામાં આવેલ.
જે સુચના અન્વર્થ નીચે રૂરલ એસઓજીએ જસદણ વિસ્તારમાં આવેલ શીવરાજપુર ગામથી ઘેલા-સોમનાથ જવાના રસ્તા ઉપર ખાવેલ જય વિહળનાથ હોટલ પાસેથી ખશોક લેલન કંપનીના માલવાહક ટ્રક જેના રજી. નં. જીજે-06-એટી-9438 વાળામાં ખોડીરસ્સા રાજયમાંથી લાવી મોટા પ્રમાણમાં માદક પદાર્થ ગાંજાનો જથ્થો કલ વજન-108 કિલો 331 ગ્રામ જેની કિ.રૂપિયા-54,16,550/- તથા મોબાઇલ નંગ-03 જેની કિ.રૂ.15000/- તથા માલવાહક ટ્રક જેની કિ.રૂ.30,00,000/- મળી કુલ કિ.રૂ.84,65,550/- (1) રાજુ ઇશ્વરભાઇ ચૌહાણ રે.રાજપરા ગામ તા.જી.બોટાદ, (2) કાદરશા ઉર્ફે કાદરબાપુ સ/ઓ કાસમશા શેખ રે. કાલાવાડ કાશ્મીર પરા એચ.કે. જોખીયા પાન સેન્ટરની બાજુમાં તા.કાલાવડ તથા (3) નરેશભાઈ ઉર્ફે હરી સ/ઓ ઇશ્વરભાઇ લીંબડીયા રે. રાજપરા ગામ તા.જી.બોટાદને ઝડપી લીધા હતા.
પકડાયેલ આરોપીઓએ ગાંજાનો જથ્થો (1) મહમદરફીક અસરફભાઈ લોદી રહે.કાલાવાડ, (2) અબ્દુલલતીફ ઓસમાણભાઇ સમા રહે કાલાવાડએ મંગાવ્યાનું અને અલેખા સ/ઓ બીસનું બહેરા (રહે. અદેનીગઢ ગામ, તા. પુરૂણાકટક, ઓડીસ્સા) પાસેથી ખરીદયાની કબુલાત આપતા ત્રણેયની શોધખોળ ધરાઈ છે.
