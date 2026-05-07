રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસની કડક કાર્યવાહી, વ્યાજખોરીમાં સપડાયેલ 136 પીડીતોના 375 ચેક અને દસ્તાવેજો પરત અપાવ્યા
પ્રોહિબિશન, મારામારી અને વ્યાજખોરી સહિતના વિવિધ ગુનાઓમાં સંડોવાયેલો હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.
Published : May 7, 2026 at 6:45 PM IST
રાજકોટ : ગ્રામ્ય જિલ્લા પોલીસ દ્વારા વ્યાજખોરીની પ્રવૃત્તિને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવા માટે હાથ ધરાયેલી ખાસ ઝુંબેશ અંતર્ગત સુલતાનપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક રીઢા વ્યાજખોરની ધરપકડ કરી તેની પાસેથી અનેક લોકોના પડાવી લેવાયેલા કોરા ચેક, સ્ટેમ્પ પેપર અને વાહનોની આર.સી. બુક સહિતનો મુદ્દામાલ રિકવર કરી મૂળ માલિકોને પરત કરવામાં આવ્યો છે.
ગોંડલ તાલુકાના વાસાવડ ગામના રહેવાસી જીતેશભાઈ સતાણી દ્વારા સુલતાનપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવાયેલી ફરિયાદ અનુસાર તેમણે એક વર્ષ અગાઉ અસફાક હનિફભાઈ સલાટ પાસેથી રૂ. 1 લાખ ઊંચા વ્યાજે લીધા હતા. ફરિયાદીએ અંદાજે રૂ. 70 હજાર જેટલું વ્યાજ ચૂકવી દીધું હોવા છતાં અસફાક દ્વારા સતત ઉઘરાણી કરવામાં આવતી હતી. સાથે જ જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી ફરિયાદી પાસેથી બેંકના ત્રણ કોરા ચેક પણ બળજબરીપૂર્વક પડાવી લેવામાં આવ્યા હતા.
આ મામલે સુલતાનપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા-2023 તથા ગુજરાત નાણા ધીરધાર કરનાર બાબત અધિનિયમ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક નિર્લિપ્ત રાય અને પોલીસ અધિક્ષક વિજયસિંહ ગુર્જરના માર્ગદર્શન હેઠળ સુલતાનપુર પોલીસ અને એલ.સી.બી.ની ટીમે તપાસ હાથ ધરી અસફાક સલાટની ધરપકડ કરી હતી.
પોલીસ તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું કે આરોપીએ અંદાજે 135થી વધુ વ્યક્તિઓને 3થી 10 ટકા જેટલા ઊંચા વ્યાજે રૂપિયા આપ્યા હતા. પોલીસે આરોપીના કબજામાંથી કુલ 136 વ્યક્તિઓના 375 ચેક કબ્જે કર્યા હતા. જેમાં રૂ. 22.20 લાખની કિંમતના 10 ભરેલા ચેક તથા 365 કોરા ચેકનો સમાવેશ થાય છે. પ્રાથમિક તપાસ મુજબ આરોપીએ અંદાજે રૂ. 2 કરોડથી વધુની રકમ વ્યાજે આપી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
આ ઉપરાંત પોલીસે 35 સ્ટેમ્પ પેપર તેમજ 18થી 20 વાહનોની આર.સી. બુક પણ કબ્જે કરી હતી. આરોપીના પરિવારજનો દ્વારા આ તમામ દસ્તાવેજો સ્વૈચ્છાએ અને વિના શરતે ભોગ બનનાર લોકોને પરત સોંપવામાં આવ્યા હતા.
પોલીસ તપાસ દરમિયાન વધુ એક ચોંકાવનારી હકીકત સામે આવી હતી. આરોપીએ અંદાજે 5 વિધા સરકારી જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ કરી ફાર્મહાઉસ બનાવ્યું હોવાનું ખુલ્યું હતું. આરોપીએ આ જમીન પણ સ્વેચ્છાએ ખાલી કરી સરકારને પરત સોંપવાની તૈયારી દર્શાવી છે. પકડાયેલ અસફાક હનિફભાઈ સલાટ (ઉંમર 38) અગાઉ પણ પ્રોહિબિશન, મારામારી અને વ્યાજખોરી સહિતના વિવિધ ગુનાઓમાં સંડોવાયેલો હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.
રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસે જનતાને અપીલ કરી છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ વ્યાજખોરી કે અસામાજિક તત્વોનો ભોગ બની હોય તો તેઓ પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ નંબર 7433911100 પર અથવા અધિકારીઓ વિજયસિંહ ગુર્જર, સિમરન ભારદ્વાજ, નવીન ચક્રવર્તી રેપુડી, કે.જી. ઝાલા અને આર.એ. ડોડીયાનો સંપર્ક કરી શકે છે.
