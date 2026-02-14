રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસનું ‘ઓપરેશન મ્યુલ હંટ’: 400 કરોડનું દેશવ્યાપી સાયબર ફ્રોડ રેકેટ ઝડપાયું

ETV Bharat / state

તપાસ દરમિયાન ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં આવેલી 'જ્યોત ટ્રેડિંગ કંપની' નામના ખાતામાં શંકાસ્પદ લેવડ-દેવડ જોવા મળી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 14, 2026 at 7:48 AM IST

રાજકોટ: રાજકોટ ગ્રામ્ય સાયબર ક્રાઇમ સેલે ‘ઓપરેશન મ્યુલ હંટ’ હેઠળ ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડની પેઢીઓ દ્વારા આચરવામાં આવતું 400 કરોડથી વધુનું સાયબર ફ્રોડ કૌભાંડ શોધી કાઢ્યું છે. આ મામલે પોલીસે 6 વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે અને તપાસ તેજ બનાવી છે.

રાજકોટ પોલીસ દ્વારા સાયબર ક્રાઇમ સેલ - ગાંધીનગર દ્વારા મળેલ શંકાસ્પદ બેંક ટ્રાન્ઝેક્શનની માહિતીને આધારે સાયબર હેલ્પલાઇન 1930 (NCCRP) અને ‘સમન્વય પોર્ટલ’ પર ઊંડી તપાસ કરવામાં આવતા જાણવા મળ્યું હતું કે આ કૌભાંડ આખા દેશમાં ફેલાયેલું છે. દેશભરમાં આ શંકાસ્પદ એકાઉન્ટ્સ વિરુદ્ધ 130 જેટલી અરજીઓ નોંધાયેલી હતી, જેમાંથી 12 અરજીઓ એકલા ગુજરાત રાજ્યની હતી.

તપાસ દરમિયાન ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં આવેલી 'જ્યોત ટ્રેડિંગ કંપની' નામના ખાતામાં શંકાસ્પદ લેવડ-દેવડ જોવા મળી હતી. આ ખાતામાંથી અંદાજે 200 કરોડના વ્યવહારો થયા હોવાનું સામે આવ્યું હતું. વ્યક્તિ જય નાદપરાની પૂછપરછમાં ખુલાસો થયો કે તે કમિશનની લાલચમાં સાયબર ફ્રોડ દ્વારા મેળવેલા નાણાં અલગ-અલગ એકાઉન્ટ્સમાં ટ્રાન્સફર કરતો હતો. આ ટોળકીએ આશરે 400 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી આચરી હોવાનો અંદાજ છે.

વ્યક્તિઓ દ્વારા એક ચતુરાઈભરી પદ્ધતિ (Modus Operandi) અપનાવવામાં આવી હતી. તેઓ સાયબર ફ્રોડના નાણાંને કાયદેસર બતાવવા માટે એ.પી.એમ.સી. (APMC) લાયસન્સ સાથે લિંક્ડ બેંક એકાઉન્ટ્સનો ઉપયોગ કરતા હતા. એગ્રીકલ્ચર ટ્રેડિંગ માટેના આ એકાઉન્ટ્સમાં ટી.ડી.એસ. (TDS) કપાવવાની જરૂર ન પડતી હોવાથી તેઓ ટેક્સ એજન્સીઓની નજરથી બચી જતા હતા. તેઓ મુખ્યત્વે ICICI, YES, HDFC જેવી બેંકોમાં કરંટ એકાઉન્ટ ખોલાવી નાણાંનું રોકડમાં રૂપાંતર કરી આંગડિયા પેઢી મારફતે રાજ્ય બહાર મોકલતા હતા.

પોલીસે આ કેસમાં કુલ 6 શખ્સોની ધરપકડ કરી છે, જેમાં આ સાયબર ફ્રોડ કેસમાં ઝડપાયેલા મુખ્ય વ્યક્તિઓમાં જય મનસુખભાઇ નાદપરા છે, જે ફ્રોડના નાણાંને પોતાની પેઢીના અલગ-અલગ એકાઉન્ટ્સ મારફતે રોકડમાં રૂપાંતરિત કરતો હતો. તેની સાથે મનીષ છગનભાઇ કામાણી અને પ્રવીણસિંહ ભુતપસિંહ પરમાર નાણાંને રોકડમાં ફેરવવા ઉપરાંત અન્ય લોકોને મ્યુલ એકાઉન્ટ્સ સાથે જોડવાની કામગીરી કરતા હતા. જ્યારે મહેન્દ્રસિંહ કલ્યાણજી જાડેજા અને મયુરસિંહ મહિપતસિંહ વાઘેલા આંગડિયા પેઢીના કર્મચારી તરીકે નાણાંની લેવડ-દેવડમાં સક્રિય હતા. આ ઉપરાંત રૂષીત તુલસીભાઇ રૈયાણી અન્ય વ્યક્તિઓ વચ્ચે નાણાંની હેરફેર માટે મિડિએટર તરીકેની ભૂમિકા ભજવતો હતો.

આ ગુનાના મૂળ સુધી પહોંચવા માટે પોલીસ દ્વારા અન્ય ચાર વ્યક્તિઓને વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં હૈદરાબાદનો રહેવાસી આદિલ આ સમગ્ર રેકેટનો મુખ્ય સૂત્રધાર હોવાનું મનાય છે. આ ઉપરાંત ગોંડલના રહેવાસી લાલાભાઇ યાગ્નિક ઝાલાવાડિયા અને હર્ષિલ નિલેશભાઇ શાહ તેમજ મુંબઈનો રહેવાસી ભરત પરમાર પણ હાલ પોલીસ પકડથી દૂર હોવાથી તેમને ફરાર જાહેર કરી શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે.

