ETV Bharat / state

પ્રાથમિક શાળામાં તસ્કરોનો હાથફેરો, મધ્યાહન ભોજનનું રાશન અને ગેસના બાટલા ઉપાડી ગયા

રાત્રિના અંધકારનો લાભ લઈ તસ્કરો શાળાના રસોડાનું તાળું તોડી અંદરથી ખાદ્ય સામગ્રી અને ઈંધણના બાટલા ચોરી ફરાર થઈ ગયા હતા.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 10, 2026 at 8:02 AM IST

|

Updated : January 10, 2026 at 8:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

રાજકોટ: ઉપલેટા તાલુકાના વાડલા ગામની પ્રાથમિક શાળાને નિશાન બનાવી તસ્કરોએ વિદ્યાર્થીઓના કોળિયા સમાન મધ્યાહન ભોજનની સામગ્રીની ચોરી કરી હોવાની ઘટના સામે આવી છે. રાત્રિના અંધકારનો લાભ લઈ તસ્કરો શાળાના રસોડાનું તાળું તોડી અંદરથી ખાદ્ય સામગ્રી અને ગેસના બાટલા ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા હતા.

શાળાના ઇન્ચાર્જ આચાર્ય પ્રવીણભાઈ ગજેરાના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટના ગત તારીખ 7 જાન્યુઆરીની રાતે 8 વાગ્યાથી 8 જાન્યુઆરીના સવાર 6 વાગ્યા દરમિયાન બની હતી. મધ્યાહન ભોજનના સંચાલક અને હેલ્પર બહેનો ૭મી તારીખે સાંજે રસોડાને તાળું મારીને ઘરે ગયા હતા. ત્યારબાદ કોઈ અજાણ્યા શખ્સોએ કિચન શેડના દરવાજાનું તાળું તોડી પ્રવેશ કર્યો હતો.

પ્રાથમિક શાળામાં તસ્કરોનો હાથફેરો (Etv Bharat Gujarat)

વિદ્યાર્થીઓ માટે રસોઈ બનાવવા માટે રાખવામાં આવેલ ગેસના બાટલા બે નંગ (અંદાજિત કિંમત રૂ. 4 હજાર), તેલના ડબ્બા બે નંગ (અંદાજિત કિંમત રૂ. 3,650), સીંગદાણા (સુખડી માટેના) ૫ કિલો (કિંમત રૂ. 350) સહિત કુલ 8 હજાર રૂપિયાનો મુદ્દામાલ ચોરી કરી ગયા હોવાનું જણાયું છે.

શાળામાંથી કુલ 8 હજાર રૂપિયાના મુદ્દામાલની ચોરી કરી
શાળામાંથી કુલ 8 હજાર રૂપિયાના મુદ્દામાલની ચોરી કરી (Etv Bharat Gujarat)

તારીખ 8 જાન્યુઆરીના રોજ સવારે શાળાના શિક્ષક મિતુલભાઈ કરડાણી ફરજ પર પહોંચ્યા ત્યારે મધ્યાહન ભોજનના સ્ટાફે તૂટેલા તાળા અંગે જાણ કરી હતી. મિતુલભાઈએ તાત્કાલિક આચાર્ય પ્રવીણભાઈને જાણ કરતા તેઓ શાળાએ દોડી આવ્યા હતા. તપાસ કરતા તાળું ગાયબ હતું અને દરવાજા પર માત્ર આગરીયો મારેલો હતો, જ્યારે અંદરથી સામાન ગાયબ હતો.

તસ્કરોએ કરી મધ્યાહન ભોજનનું રાશન અને ગેસના બાટલાની ચોરી
તસ્કરોએ કરી મધ્યાહન ભોજનનું રાશન અને ગેસના બાટલાની ચોરી (Etv Bharat Gujarat)

ઘટના બાદ આચાર્ય પ્રવીણભાઈએ સૌપ્રથમ નાયબ મામલતદાર (મધ્યાહન ભોજન વિભાગ)ને જાણ કરી હતી અને ત્યારબાદ ઉપલેટા પોલીસ સ્ટેશનમાં લેખિત ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ઉપલેટા પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (B.N.S.) ની કલમ 305(E) અને 331(4) મુજબ ગુનો નોંધીને આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.

ઉપલેટા તાલુકાના વાડલા ગામની પ્રાથમિક શાળામાં તસ્કરો ત્રાટક્યા
ઉપલેટા તાલુકાના વાડલા ગામની પ્રાથમિક શાળામાં તસ્કરો ત્રાટક્યા (Etv Bharat Gujarat)

કેસની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈ ASI પંકજસિંહ જાડેજાએ તપાસ શરૂ કરી છે. તારીખ 9 જાન્યુઆરીના રોજ સવારે ડોગ સ્ક્વૉડને પણ શાળાએ બોલાવવામાં આવી હતી અને પુરાવા મેળવવાના પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા.

શાળાના ઇન્ચાર્જ આચાર્ય પ્રવીણભાઈ ગજેરાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમારા મધ્યાહન ભોજનના કિચન શેડમાં ચોરી થયેલી છે. અમારી પોલીસ પાસે માંગણી છે કે આવા ચોર ઈસમોને સત્વરે પકડી પાડવામાં આવે જેથી ભવિષ્યમાં શાળાનું નુકસાન ન થાય અને અમારી ચોરાયેલી વસ્તુઓ પરત મળી જાય."

  1. મહેસાણા: કડીની શેઠ આર. એચ. હાઈસ્કૂલમાં તસ્કરો ત્રાટક્યા, આચાર્યની ઓફિસ અને તિજોરી તોડી
  2. શાળાના તસ્કરોએ તોડ્યા તાળા, ભાવનગરના સોસિયા ગામની ઘટના
Last Updated : January 10, 2026 at 8:42 AM IST

TAGGED:

THIEVES STOLE FROM PRIMARY SCHOOL
RAJKOT RURAL NEWS
VADLA VILLAGE OF UPLETA
RAJKOT CRIME NEWS
THEFT AT SCHOOL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.