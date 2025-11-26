રાજકોટ ગ્રામ્ય LCBએ જામકંડોરણા મોભીમાંથી ₹86.56 લાખનો વિદેશી દારૂ ઝડપ્યો, 4 આરોપી ઝડપાયા, 2 ફરાર
રેડ દરમિયાન પોલીસે ચાર આરોપીઓને રંગે હાથ ઝડપી પાડ્યા હતા.
Published : November 26, 2025 at 6:06 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટ ગ્રામ્ય જિલ્લા પોલીસની LCB ટીમને બાતમી મળી હતી કે જામકંડોરણા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં કોઈ જગ્યાએ મોંઘા વિદેશી દારૂનું કટિંગ ચાલી રહ્યું છે. આ બાતમીના આધારે LCBના PSI ડી.એન. જેઠવા તથા તેમની ટીમે ત્વરિત રેડ કરી હતી.
રેડ દરમિયાન પોલીસે ચાર આરોપીઓને રંગે હાથ ઝડપી પાડ્યા હતા, જેમની પાસેથી વિવિધ બ્રાન્ડની વિદેશી દારૂની કુલ 3720 બોટલો (કિંમત રૂ. 85,50,000 આસપાસ), 3 ફોરવ્હીલ વાહન, મોબાઇલ ફોન વગેરે મળીને કુલ રૂ. 86,55,800થી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે.
ઝડપાયેલા આરોપીઓ:
- સામતભાઈ ભીમાભાઈ દેવાભાઈ કરમટા (ઉં.વ. ૪૨), રહે. પંચેશ્વર, જુનાગઢ
- હીરાભાઈ જીવાભાઈ બાવાભાઈ મોરી (ઉં.વ. ૪૦), રહે. પંચેશ્વર, જુનાગઢ
- રાજુભાઈ ડાયાભાઈ હીરાભાઈ સીંઘલ (ઉં.વ. ૩૮), રહે. પંચેશ્વર, જુનાગઢ
- કારૂભાઈ ધીરૂભાઈ રાજાભાઈ ગોહેલ (ઉં.વ. ૩૫), રહે. વેગડી, તા. ધોરાજી, જિ. રાજકોટ
ફરાર આરોપીઓ (શોધખોળ ચાલુ):
- રાજુભાઈ પોપટભાઈ કોડીયાતર, રહે. વેગડી, તા. ધોરાજી
- ભાવેશભાઈ ભોજાભાઈ કોડીયાતર, રહે. વેગડી, તા. ધોરાજી
આ રેડ બાદ જામકંડોરણા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુજરાત દારૂબંધી અધિનિયમ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે અને ફરાર આરોપીઓને ઝડપી પાડવા પોલીસની ટીમ સક્રિય થઈ છે.
