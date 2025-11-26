ETV Bharat / state

રાજકોટ ગ્રામ્ય LCBએ જામકંડોરણા મોભીમાંથી ₹86.56 લાખનો વિદેશી દારૂ ઝડપ્યો, 4 આરોપી ઝડપાયા, 2 ફરાર

રેડ દરમિયાન પોલીસે ચાર આરોપીઓને રંગે હાથ ઝડપી પાડ્યા હતા.

રાજકોટ ગ્રામ્ય LCBએ જામકંડોરણા મોભીમાંથી ₹86.56 લાખનો વિદેશી દારૂ ઝડપ્યો, 4 આરોપી ઝડપાયા, 2 ફરાર
રાજકોટ ગ્રામ્ય LCBએ જામકંડોરણા મોભીમાંથી ₹86.56 લાખનો વિદેશી દારૂ ઝડપ્યો, 4 આરોપી ઝડપાયા, 2 ફરાર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 26, 2025 at 6:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

રાજકોટ: રાજકોટ ગ્રામ્ય જિલ્લા પોલીસની LCB ટીમને બાતમી મળી હતી કે જામકંડોરણા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં કોઈ જગ્યાએ મોંઘા વિદેશી દારૂનું કટિંગ ચાલી રહ્યું છે. આ બાતમીના આધારે LCBના PSI ડી.એન. જેઠવા તથા તેમની ટીમે ત્વરિત રેડ કરી હતી.

રેડ દરમિયાન પોલીસે ચાર આરોપીઓને રંગે હાથ ઝડપી પાડ્યા હતા, જેમની પાસેથી વિવિધ બ્રાન્ડની વિદેશી દારૂની કુલ 3720 બોટલો (કિંમત રૂ. 85,50,000 આસપાસ), 3 ફોરવ્હીલ વાહન, મોબાઇલ ફોન વગેરે મળીને કુલ રૂ. 86,55,800થી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે.

રાજકોટ ગ્રામ્ય LCBએ જામકંડોરણા મોભીમાંથી ₹86.56 લાખનો વિદેશી દારૂ ઝડપ્યો, 4 આરોપી ઝડપાયા, 2 ફરાર (ETV Bharat Gujarat)
રાજકોટ ગ્રામ્ય LCBએ જામકંડોરણા મોભીમાંથી ₹86.56 લાખનો વિદેશી દારૂ ઝડપ્યો, 4 આરોપી ઝડપાયા, 2 ફરાર
રાજકોટ ગ્રામ્ય LCBએ જામકંડોરણા મોભીમાંથી ₹86.56 લાખનો વિદેશી દારૂ ઝડપ્યો, 4 આરોપી ઝડપાયા, 2 ફરાર (ETV Bharat Gujarat)

ઝડપાયેલા આરોપીઓ:

  • સામતભાઈ ભીમાભાઈ દેવાભાઈ કરમટા (ઉં.વ. ૪૨), રહે. પંચેશ્વર, જુનાગઢ
  • હીરાભાઈ જીવાભાઈ બાવાભાઈ મોરી (ઉં.વ. ૪૦), રહે. પંચેશ્વર, જુનાગઢ
  • રાજુભાઈ ડાયાભાઈ હીરાભાઈ સીંઘલ (ઉં.વ. ૩૮), રહે. પંચેશ્વર, જુનાગઢ
  • કારૂભાઈ ધીરૂભાઈ રાજાભાઈ ગોહેલ (ઉં.વ. ૩૫), રહે. વેગડી, તા. ધોરાજી, જિ. રાજકોટ

ફરાર આરોપીઓ (શોધખોળ ચાલુ):

  • રાજુભાઈ પોપટભાઈ કોડીયાતર, રહે. વેગડી, તા. ધોરાજી
  • ભાવેશભાઈ ભોજાભાઈ કોડીયાતર, રહે. વેગડી, તા. ધોરાજી

આ રેડ બાદ જામકંડોરણા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુજરાત દારૂબંધી અધિનિયમ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે અને ફરાર આરોપીઓને ઝડપી પાડવા પોલીસની ટીમ સક્રિય થઈ છે.

રાજકોટ ગ્રામ્ય LCBએ જામકંડોરણા મોભીમાંથી ₹86.56 લાખનો વિદેશી દારૂ ઝડપ્યો, 4 આરોપી ઝડપાયા, 2 ફરાર
રાજકોટ ગ્રામ્ય LCBએ જામકંડોરણા મોભીમાંથી ₹86.56 લાખનો વિદેશી દારૂ ઝડપ્યો, 4 આરોપી ઝડપાયા, 2 ફરાર (ETV Bharat Gujarat)
રાજકોટ ગ્રામ્ય LCBએ જામકંડોરણા મોભીમાંથી ₹86.56 લાખનો વિદેશી દારૂ ઝડપ્યો, 4 આરોપી ઝડપાયા, 2 ફરાર
રાજકોટ ગ્રામ્ય LCBએ જામકંડોરણા મોભીમાંથી ₹86.56 લાખનો વિદેશી દારૂ ઝડપ્યો, 4 આરોપી ઝડપાયા, 2 ફરાર (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SEIZES FOREIGN LIQUOR
JAMKANDORANA MOBHI
4 ACCUSED ARRESTED
2 ABSCONDING
RAJKOT RURAL LCB

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.