રાજકોટના વિરપુરમાંથી 9 લાખથી વધુનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો, રાજકોટ ગ્રામ્ય LCBને મળી મોટી સફળતા

રાજકોટ ગ્રામ્ય LCB શાખાએ વિરપુર ટાઉન વિસ્તારમાં દરોડો પાડીને લાખો રૂપિયાનો વિદેશી દારૂ ઝડપી પાડ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 20, 2026 at 1:41 PM IST

1 Min Read
રાજકોટ: રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ દ્વારા દારૂબંધીના કડક અમલ માટે હાથ ધરાયેલી ઝુંબેશમાં લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ (LCB)ને મોટી સફળતા મળી છે. LCB શાખાએ વિરપુર ટાઉન વિસ્તારમાં દરોડો પાડીને લાખો રૂપિયાનો વિદેશી દારૂ ઝડપી પાડ્યો છે.

રાજકોટ રેન્જ આઈજી અશોક કુમાર અને જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક વિજય સિંહ ગુર્જરની સૂચનાના પગલે કરવામા આવેલી કામગીરીના પગલે LCBની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી. તે દરમિયાન સ્ટાફના ઇન્દ્રસિંહ જાડેજા, જયવીરસિંહ રાણા, મનોજભાઈ બાયલ અને મહિપાલસિંહ ચુડાસમાને મળેલી સંયુક્ત બાતમીના આધારે દરોડાના કામગીરી કરવામાં આવી હતી.

રાજકોટના વિરપુરમાંથી 9 લાખથી વધુનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસે વિરપુરના રહેવાસી અતુલભાઈ મનજીભાઈ સખીયાએ તેના ભાઈના કબજા-ભોગવટાના મકાન પાસે વિદેશી દારૂનો જથ્થો સંતાડેલો હતો. દરોડા દરમિયાન પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી અલગ-અલગ બ્રાન્ડની નાની-મોટી કુલ 3,804 બોટલો જપ્ત કરી હતી, જેની કિંમત 9 લાખ 816 રૂપિયા થાય છે.

વિરપુરમાંથી 9 લાખથી વધુનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો
વિરપુરમાંથી 9 લાખથી વધુનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો (Etv Bharat Gujarat)

દારૂ ઉપરાંત પોલીસે સ્થળ પરથી 14 લોખંડના બેરલ (કિંમત રૂ. 4200) અને કટર મશીન તથા ઈલેક્ટ્રિક બોર્ડ (કિંમત રૂ. 1000) પણ કબજે કર્યા હતા. આમ, પોલીસે કુલ રૂ. 9,06,016 નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. આ ગુનામાં સંડોવાયેલ વ્યક્તિ અતુલભાઈ મનજીભાઈ સખીયા દરોડા સમયે હાજર ન હોવાથી તેને વોન્ટેડ (પકડવા પર બાકી) જાહેર કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

સંપાદકની પસંદ

