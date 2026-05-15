રાજકોટ RTOમાં નાગરિકો માટે શરૂ થઈ 'સ્માર્ટ નેવિગેશન' સિસ્ટમ

રાજકોટ RTOમાં 'સ્માર્ટ નેવિગેશન' સિસ્ટમનો પ્રારંભ, રંગીન એરો અને સ્ટિકરથી હવે સીધા જ યોગ્ય બારી સુધી પહોંચશે અરજદારો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 15, 2026 at 1:30 PM IST

રાજકોટ: RTO ખાતે નાગરિકોને સરળ, ઝડપી અને પારદર્શક સેવા મળે તે માટે એક અનોખી અને આધુનિક પહેલ હાથ ધરવામાં આવી છે. સરકારી કચેરીમાં કામ માટે આવતા લોકો માટે સૌથી મોટો પ્રશ્ન 'કઈ બારી પર જવું?' હોય છે, જેના કારણે ઘણીવાર અરજદારોને એક કાઉન્ટરથી બીજા કાઉન્ટર સુધી ધક્કા ખાવા પડે છે. હવે આ મૂંઝવણનો કાયમી ઉકેલ લાવવા રાજકોટ આરટીઓમાં 'સ્માર્ટ નેવિગેશન' સિસ્ટમ શરૂ કરવામાં આવી છે.

આ નવી વ્યવસ્થામાં અરજદારોને હવે કોઈ કર્મચારી કે અન્ય વ્યક્તિને પૂછવાની જરૂર નહીં પડે. ઓફિસના ફ્લોર પર લગાવવામાં આવેલા જુદા જુદા રંગોના સ્ટિકર અને દિશા દર્શાવતા તીર (એરો) દ્વારા તેઓ સરળતાથી સીધા જ પોતાના કામ સંબંધિત વિભાગ સુધી પહોંચી શકશે.

રાજકોટમાં સરકારી કચેરી સ્તરે આ પ્રકારની 'વે-ફાઇન્ડિંગ' સિસ્ટમનો પ્રથમ વખત અમલ કરવામાં આવ્યો હોવાનું માનવામાં આવે છે. આ નવી પહેલ પાછળનો મુખ્ય હેતુ નાગરિકોને સરળ, ઝડપી અને પારદર્શક સેવા પ્રદાન કરવાનો છે. રાજકોટ આરટીઓ ઓફિસર ઇન્દ્રજિત ટાંક દ્વારા આ સિસ્ટમ અમલમાં મુકાઈ છે, જેથી અરજદારોને કચેરીમાં ગેરસમજ, બીડ અને બિનજરૂરી અવરજવરનો સામનો ન કરવો પડે.

સિસ્ટમ અનુસાર અલગ અલગ કામ માટે અલગ રંગના માર્ગ દર્શાવવામાં આવ્યા છે. લાઈસન્સ સંબંધિત કામગીરી માટે વાદળી રંગના એરો, ખાનગી વાહનો સંબંધિત કામ માટે સફેદ રંગ, કોમર્શિયલ વાહનો માટે પીળો રંગ અને દંડ ભરવા માટે લાલ રંગના એરોને અનુસરવાના રહેશે. અરજદારોએ માત્ર પોતાના કામ મુજબનો રંગ અનુસરવો રહેશે અને તેઓ સીધા જ સંબંધિત બારી કે વિભાગ સુધી પહોંચી શકશે.

આ પહેલથી માત્ર સમયની બચત જ નહીં પરંતુ વચેટિયાઓ અને એજન્ટોના પ્રભાવમાં પણ ઘટાડો થવાની આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. ઘણીવાર માહિતીના અભાવે લોકો એજન્ટોનો સહારો લેતા હોય છે, પરંતુ હવે માર્ગદર્શન માટેની સરળ અને દશ્યમાન વ્યવસ્થા ઉભી થતાં સામાન્ય નાગરિકોને વધુ સગવડ મળશે. રાજકોટ આરટીઓની આ પહેલને નાગરિકમૈત્રી અને ટેક્નોલોજી આધારિત પ્રશાસનની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે. ભવિષ્યમાં અન્ય સરકારી કચેરીઓમાં પણ આવી 'સ્માર્ટ નેવિગેશન' સિસ્ટમ અમલમાં મુકાય તો અરજદારોને ઘણી સરળતા રહેશે.
