રાજકોટની 1.53 કરોડની લૂંટ વિથ મર્ડરનો ગણતરીના કલાકોમાં ભેદ ઉકેલાયો
ક્રાઈમ બ્રાન્ચે 10 આરોપીઓને ઝડપી તમામ મુદ્દામાલ રિકવર કર્યો
Published : October 16, 2026 at 3:36 PM IST
રાજકોટ: શહેરના થોરાળા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં બનેલી રૂ. 1,53,20,000 ની ચકચારી લૂંટ વિથ મર્ડરના ગુનાનો ભેદ રાજકોટ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ગણતરીના કલાકોમાં ઉકેલી નાખ્યો છે. આ કેસમાં લૂંટમાં ગયેલ તમામ મુદ્દામાલ સાથે 10 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
શું હતો સમગ્ર બનાવ?
14 ઑક્ટોબરના રોજ રાત્રે 8 વાગ્યાના અરસામાં થોરાળા વિસ્તારમાં આજી GIDC મેઈન રોડ, બાવીશી વે-બ્રિજ સામે આવેલ "તન્વિ એક્સપોર્ટ ઇન્ડીયા લીમીટેડ" નામના કારખાનાની રિફાઇનરીમાંથી કંપનીના મેનેજર લાલજીભાઈ લાવજીભાઈ સરધારા 946 ગ્રામ વજનના સોનાના ઢાળીયા, જેની કિંમત અંદાજે રૂ. 1,48,90,000 અને 2 કિલો રિફાઇન ચાંદીનો ડસ્ટ પાવડર જેની કિંમત રૂ. 4,30,000 મળી કુલ રૂ. 1,53,20,000 નો માલ થેલામાં ભરીને નજીકમાં આવેલા શો-રૂમ તરફ જવા માટે પોતાના એક્ટિવા પર બેસી રહ્યા હતા. તે દરમિયાન મરૂન કલરની ટાટા ટિગોર કારમાં આવેલા ચાર અજાણ્યા ઈસમોમાંથી બે નીચે ઉતર્યા અને લાલજીભાઈ પાસેથી થેલો છીનવવાનો પ્રયાસ કર્યો. મૃતક અને સિક્યુરિટી ગાર્ડ બાવનજી બાબુજી પઢીયારે પ્રતિકાર કરતા એક આરોપીએ લાલજીભાઈ પર ત્રણ રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરી દીધું. ગંભીર ઈજા સાથે લૂંટારુઓ થેલો લૂંટીને ફરાર થઈ ગયા અને બાદમાં લાલજીભાઈનું મોત નીપજ્યું હતું.
ક્રાઈમ બ્રાન્ચનું આંતરરાજ્ય ઓપરેશન
બનાવની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ, SOG, LCB ઝોન-1 અને સ્થાનિક પોલીસની અલગ-અલગ ટીમો બનાવી CCTV અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે તપાસ શરૂ કરાઈ. તપાસમાં લૂંટમાં ઉપયોગ થયેલી ટાટા ટિગોર કાર શંકાસ્પદ જણાતા તે બહારના રાજ્યની હોવાનું સામે આવ્યું.
તાત્કાલિક આંતરરાજ્ય સંકલન કરી રાજસ્થાન પોલીસને મેસેજ આપવામાં આવ્યો. જેના આધારે પિંડવાડા પોલીસ સ્ટેશન, જિ. સિરોહી (રાજસ્થાન) પોલીસે જનાપુર સર્કલ ખાતેથી ટિગોર કાર સાથે 4 ઈસમોને પકડી પાડ્યા. વીડિયો કોલ મારફતે પૂછપરછ કરતા ખુલ્યું કે લૂંટનો મુદ્દામાલ અન્ય બે આરોપીઓ કિયા સોનેટ ગાડીમાં લઈને ભાગ્યા છે.
જેથી ઉદયપુર કંટ્રોલ રૂમ મારફતે બડગાંવ પોલીસ સ્ટેશન, જિ. ઉદયપુર ખાતેથી કિયા સોનેટ કાર પકડી પાડવામાં આવી. ત્યારબાદ તમામની પૂછપરછના આધારે લૂંટમાં સંડોવાયેલા અન્ય આરોપીઓને કચ્છના સામખિયાળી ખાતેથી અને આ બનાવમાં ટીપ આપનાર ઈસમને રાજકોટ ખાતેથી ઝડપી લેવામાં આવ્યો. આમ કુલ 10 આરોપીઓની ધરપકડ કરી તમામ મુદ્દામાલ રિકવર કરવામાં આવ્યો છે.
આરોપીઓનો ગુનાહિત ઈતિહાસ
પકડાયેલા આરોપીઓમાં (1) અજીતકુમાર રામશપથ પાંડે, (કેદવા પો.સ્ટે. જિ. ચંદોલી, UP) ખાતે ખૂનની કોશિશના ગુનામાં 2025 માં પકડાયેલો, (2) અશ્વિનીકુમાર ઉર્ફે લંકેશ મનોજસિંહ રાજપૂત - ખૂનની કોશિશ 2025 અને મારામારીના બે ગુના 2018 માં, (3) અનુરાગસિંહ ઓમપ્રકાશસિંહ રાજપૂત - (બહરિયાબાદ પો.સ્ટે.UP) ખાતે અપરાધિક માનવ વધના ગુનામાં પકડાયેલો હોવાનું સામે આવ્યું છે.
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