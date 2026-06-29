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રાજકોટ: શાપરમાં વૃદ્ધને બંધક બનાવી 2.49 કરોડ લૂંટનારા 3 ઝડપાયા, 5 હજુ ફરાર, MPથી કાર ભાડે કરીને આવ્યા હતા

રાતે બે વાગ્યાની આસપાસ ત્રાટકેલ ધાડપાડું ગેંગે વૃધ્ધ રાજવીને બંધક બનાવી રોકડ રૂ.2.47 કરોડ, રાયફલ, મોબાઈલ સહિત રૂ.2.49 કરોડની મતાની લૂંટનો બનાવ બન્યો હતો.

શાપરમાં વૃદ્ધને બંધક બનાવી 2.49 કરોડ લૂંટનારા 3 ઝડપાયા
શાપરમાં વૃદ્ધને બંધક બનાવી 2.49 કરોડ લૂંટનારા 3 ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 29, 2026 at 10:15 PM IST

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રાજકોટ: શાપર-વેરાવળ ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં સમગ્ર પોલીસ તંત્રને દોડતું કરી દેનારી એક મોટી રૂ.2.49 કરોડની લૂંટની ઘટના સામે આવી હતી. 77 વર્ષીય રાજવી જીતેન્દ્રસિંહ જાડેજાને તેમના જ ઘરમાં બંધક બનાવી, હથિયારધારી બુકાનીધારી લૂંટારુઓ 2.47 કરોડ રૂપિયાની રોકડ રકમ, 2 લાખના દાગીના, રાયફલ અને મોબાઈલ ફોન સહિત કુલ 2.49 કરોડની સનસનીખેજ લૂંટ ચલાવીને ફરાર થઈ જતાં ગ્રામ્ય પોલીસની ટીમે પાંચ દિવસની જહેમત બાદ લૂંટનો ભેદ ઉકેલવામાં સફળતા મેળવી છે અને ત્રણ શખ્સોને દબોચી તપાસનો ધમધમાટ આદર્યો છે.

બનાવ અંગે જોઈએ તો ગત શુક્રવારની રાતે શાપરમાં રહેતાં રાજવી જીતેન્દ્રસિંહ જાડેજા પોતાના ઘરે નિંદ્રાધીન હતા. ત્યારે રાતે બે વાગ્યાની આસપાસ ત્રાટકેલ ધાડપાડું ગેંગે વૃધ્ધ રાજવીને બંધક બનાવી રોકડ રૂ.2.47 કરોડ, રાયફલ, મોબાઈલ સહિત રૂ.2.49 કરોડની મતાની લૂંટનો બનાવ બન્યો હતો. જે બનાવની ગંભીરતા જોઈ રેન્જ આઈજી નિર્લિપ્ત રાય અને એસ.પી વિજયસિંહ ગુર્જર સહિતના ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી ગયાં હતાં.

શાપરમાં વૃદ્ધને બંધક બનાવી 2.49 કરોડ લૂંટનારા 3 ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)

અને ડોગ સ્કવોર્ડ, એફએસએલ સહિતની ટીમો દ્વારા તપાસનો ધમધમાટ આદર્યો હતો. જ્યારે રૂરલ એલસીબી, એસઓજી, સ્થાનિક પોલીસ, રેન્જ આઈજીની ટીમ અને સાથે સાથે રાજકોટ શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમ પણ તપાસમાં જોડાઈ હતી. પોલીસે ઘટનાસ્થળ અને ભાગવાના રૂટ પર સક્રિય તમામ શંકાસ્પદ મોબાઈલ નંબરોનું લોકેશન ટ્રેસની સાથે લૂંટના સમયે થયેલા ઇન્ટરનેટ કોલિંગ અને શંકાસ્પદ કોમ્યુનિકેશન પર નજર રાખી તપાસ આદરી હતી.

પોલીસે રેન્જ આઈજી નિર્લિપ્ત રાયના માર્ગદર્શનમાં અલગ અલગ 20 ટીમ બનાવી કામગીરી વહેંચીને તપાસ શરૂ કરી હતી. આ દરમિયાન પોલીસને ડ્રોન કેમેરાથી કરેલી તપાસ, CCTV ફૂટેજ અને મોબાઈલ ટાવર ડમ્પ લોકેશન સહીત ટેકનિકલ પુરાવાથી આરોપીને પકડવા સફળતા મળી છે.

પોલીસની 20 ટીમે દાહોદ-ગોધરા, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન અને બિહાર સહિતના રાજ્યોમાં ભૂતકાળમાં આ પ્રકારની મોડસ ઓપરેન્ડી ધરાવતી ગેંગની તપાસમાં દોડી ગઇ હતી અને તેની સંડોવણી અંગે તપાસ કરી હતી. ત્યાર બાદ બાતમીના આધારે ત્રણ શખ્સને દબોચી લેવામાં આવ્યા છે.

શાપરમાં વૃદ્ધને બંધક બનાવી 2.49 કરોડ લૂંટનારા 3 ઝડપાયા
શાપરમાં વૃદ્ધને બંધક બનાવી 2.49 કરોડ લૂંટનારા 3 ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)

રાજકોટ રેન્જ આઇજી નિર્લિપ્ત રાયે જણાવ્યું હતું કે, ગત 19 અને 20 જૂન 2026ના રોજ રાજકોટ જિલ્લાના શાપર વેરાવળ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં જુના રાજવી પરિવારના સભ્ય જીતેન્દ્રસિંહ જાડેજાને ત્યાં લૂંટ થઈ હતી. જેમાં લૂંટારુઓએ જીતેન્દ્રસિંહને બંધક બનાવી ઘટનાને અંજામ આપ્યો હતો. પોલીસે સોના ચાંદીના ઘરેણાં અને એક લાયસન્સ વાળી બાર બોરની રાઇફલ લૂંટી લૂંટારુઓ નાસી છૂટ્યા હતા.

તેમણે કહ્યું કે, સીસીટીવી જોવા એક ટીમ કામ કરી રહી હતી, એક ટીમ લૂંટ કરી બાદ સમયના સીસીટીવી તપાસ કરી રહી હતી, એક ટીમ મોબાઈલ ડમ્પ લોકેશન પર ટેકનિકલ તપાસ કરી રહી હતી, એક ટીમ અગાઉના રીઢા આરોપીઓ અંગે તપાસ કરી રહી હતી. ટેક્નિકલ માહિતી મળતા આરોપીઓના લોકેશન સુધી પહોંચવા ટીમ રવાના કરવામાં આવી હતી. આમ પૂરતા ક્લિયર સીસીટીવી લૂંટના બનાવ સ્થળ નજીક ન હોવાથી અને આરોપીઓ રીઢા ગુનેગાર હોવાથી પોલીસ માટે આ ખુબ પડકારજનક કેસ હતો.

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, પોલીસ તપાસમાં પકડાયેલા આરોપીઓ પૈકી બનસીંગ ઉર્ફે બન્ના હેમરાજ સિંગાડ વિરુધ્ધ અગાઉ મધ્યપ્રદેશના જાંબુવા અને આઝમેરા પોલીસ સ્ટેશનમાં લૂંટ અને લૂંટની કોશિષના બે ગુના નોંધાઈ ચુક્યા હોવાનું તેમજ દાહોદ ગરબાડાના સેતાન દીવાન અમલિયાર વિરુધ્ધ પ્રોહીબીશનના 7 ગુના, દિનેશ સેતાન પરમાર વિરુધ્ધ પ્રોહીબીશનના બે ગુના નોંધાઈ ચૂક્યા છે. જ્યારે ફરાર આરોપીઓમાં કલમસીંગ ઉર્ફે કલમસીંગ સિંગાડ, કરણસીંગ ઉર્ફે મડીયા સિંગાડ, મહોબત, સુલસુલા બામણીયા અને વિઝન માવીનો સમાવેશ થાય છે. જે તમામ મધ્યપ્રદેશના વતની છે જે પૈકી મુખ્ય આરોપી કલમસિંગ વિરુદ્ધ લૂંટ અને લૂંટની કોશિશ અંગે બે ફરિયાદ નોંધાઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે.

શાપરમાં વૃદ્ધને બંધક બનાવી 2.49 કરોડ લૂંટનારા 3 ઝડપાયા
શાપરમાં વૃદ્ધને બંધક બનાવી 2.49 કરોડ લૂંટનારા 3 ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)

આરોપીઓની પૂછપરછ સામે આવ્યું હતું કે, પકડાયેલ આરોપી બનસિંગની પત્ની હોસ્પિટલમાં દાખલ હતી આ દરમિયાન બનસિંગની ઓળખાણ દિનેશ સાથે થઇ હતી. તેઓ બન્ને એક બીજાના દોઢ બે મહિનાથી પરિચયમાં હતા. આરોપીઓ મધ્યપ્રદેશના વતની છે અને તેના ઘણા પરિચિતો શાપર-વેરાવળ વિસ્તારમાં મજૂરી કામ કરતા હોવાથી આ વિસ્તારથી પરિચિત હતા. જો કે લૂંટ માટે ટીપ કોના દ્વારા આપવામાં આવી તે અંગે હજુ સુધી પોલીસન માહિતી મળી નથી. જેમાં મુખ્ય આરોપી કલમસીંગ ઉર્ફે કમલસીંગ પકડાયા બાદ લૂંટ અંગે ટીપ કોને આપી તે અંગે ખુલાસો થતા તેની વિરુદ્ધ પણ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

પોલીસના જણાવ્યા મુજબ આરોપી કલમસીંગ અને બનસીંગ દ્વારા લૂંટનો પ્લાન બનાવવામાં આવ્યો હતો આ પછી આરોપી બનસીંગ દ્વારા દિનેશની બોલેરો કાર ભાડે કરવામાં આવી હતી. જેમાં ડ્રાઇવર તરીકે સેતાનને સાથે લેવામાં આવ્યો હતો. આ પછી તમામ 8 આરોપી બોલેરો કારમાં ગુજરાતમાં આવી લૂંટના આગલા દિવસે રાજકોટ જિલ્લાના શાપર ખાતે આવી સ્થળ પર રેકી કરી હતી. ત્યાર પછી તમામ આરોપીઓ પરત અન્ય નજીકના જિલ્લામાં રોકાયા હતા અને બીજા દિવસે એટલે કે લૂંટના દિવસે 19 તારીખે પ્રથમ 3 આરોપી કલમસીંગ, સુલસુલા અને વિઝન સવારથી શાપર આવી ગયા હતા અને દિવસ દરમિયાન આસપાસના વિસ્તારની રેકી કરી હતી. જયારે બાકીના 5 આરોપીઓ રાત્રે શાપર આવ્યા હતા જે પૈકી દિનેશ અને સેતાન બોલેરો કાર લઇ પરત રાજકોટ અમદાવાદ હાઇવે પર એરપોર્ટ નજીક ઉભા રહી ગયા હતા.

પ્લાન મુજબ રાત્રે જીતેન્દ્રસિંહના ઘરે પહોંચી તેને બંધક બનાવી રોકડ, સોના ચાંદીના ઘરેણાં અને રાઇફલની લૂંટ ચલાવી ચોરી કરેલી બાઈક મારફત અમદાવાદ હાઇવે સુધી પહોંચ્યા હતા અને ત્યાં અગાઉથી બોલેરો લઈને ઉભેલા દિનેશ અને સેતાન સાથ તમામ આરોપીઓ લૂંટનો મુદામાલ સાથે લઇ નાસી છૂટ્યા હતા. ચોરેલા બાઈક ત્યાં છોડી દીધા અને ત્યાર બાદ જેની જેટલી મહેનત એ મુજબ મુદ્દામાલના ભાગ પાડ્યા હતા..

લૂંટનો ભોગ બનનાર જીતેન્દ્રસિંહ જાડેજાના પુત્ર જયવિરસિંહ જાડેજાને શાપરમાં મારૂતિ પેટ્રોલ પંપ છે અને રીયલ એસ્ટેટના ધંધામાં પણ મોટું નામ ધરાવે છે. જમીન વેચાણનું કામ ચાલુ હોવાથી જીતેન્દ્રસિંહ જાડેજા શાપરના આ ઘરે જ એકલા રહેતાં હતાં. તેમના દીકરા સહિતના બીજા પરિવારજનો રાજકોટ રહે છે. જીતેન્દ્રસિંહના ધર્મપત્નીને પણ પગમાં ઓપરેશન હોઇ કેટલાક દિવસથી તેઓ રાજકોટ હતાં. રાતે જીતેન્દ્રસિંહ એકલા જ અહીં હતાં.

લૂંટના દિવસે ભોગ બનનાર જીતેન્દ્રસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું કે, દરવાજો તોડી ચાર-પાંચ જણા અંદર ઘૂસ્યા.અ વાજ થયો એટલે હું જાગી ગયો. 2 કરોડ 47 લાખ રોકડા, 2 લાખનું સોનું, એક રાઇફલ અને એક નાનો મોબાઈલ ચોરી કરી જતા રહ્યા.

જોકે હાલ તો સમગ્ર લૂંટનો પડદાફાશ રાજકોટ રૂરલ પોલીસે કર્યો છે અને ત્રણ આરોપીઓને દબોચી લીધા છે. ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ બાદ પોલીસે તેની રિમાન્ડ માટેની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે અને સાથોસાથ તેની ઓળખ પરેડ પણ કરાવવામાં આવશે. પરંતુ અત્યારે પોલીસે આ ત્રણેય લોકોના મેડિકલ ચેકઅપ અને સાથે જ આરોપીઓના વિમાનની માંગણી સાથે કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે.

TAGGED:

NIRLIPT RAI RAJKOT
શાપરમાં વૃદ્ધને બંધક બનાવીને લૂંટ
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