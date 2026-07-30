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રાજકોટ: લૂંટારુઓએ ધોળા દહાડે ગળું દબાવી બંદૂક તાકી 20 સેકન્ડમાં 18 લાખની લૂંટ મચાવી, CCTVમાં કેદ થયા

ભાવનગર રોડ પર આવેલી પ્રાઈમ એન્ટરપ્રાઇઝ આંગડિયા પેઢી ખુલ્યાની માત્ર 3 મિનિટમાં બે ઈસમોએ કર્મચારીનું ગળું દબાવી બંદૂકની અણીએ 18 લાખની લૂંટી ફરાર થઈ ગયા

ભાવનગર રોડ પર આવેલી પ્રાઈમ એન્ટરપ્રાઇઝ આંગડિયા પેઢી ખુલ્યાની માત્ર 3 મિનિટમાં બે ઈસમોએ કર્મચારીનું ગળું દબાવી બંદૂકની અણીએ 18 લાખની લૂંટી ફરાર થઈ ગયા
ભાવનગર રોડ પર આવેલી પ્રાઈમ એન્ટરપ્રાઇઝ આંગડિયા પેઢી ખુલ્યાની માત્ર 3 મિનિટમાં બે ઈસમોએ કર્મચારીનું ગળું દબાવી બંદૂકની અણીએ 18 લાખની લૂંટી ફરાર થઈ ગયા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 30, 2026 at 5:30 PM IST

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રાજકોટ: શહેરમાં ધોળા દિવસે લૂંટની એક ચકચારભરી ઘટના સામે આવી છે. ભાવનગર રોડ પર આવેલી પ્રાઈમ એન્ટરપ્રાઇઝ નામની આંગડિયા પેઢી ખુલ્યાની માત્ર 3 મિનિટમાં બે ઈસમો ઘૂસ્યા અને કર્મચારીનું ગળું દબાવી બંદૂક તાકીને 18 લાખની રોકડ લૂંટીને બાઇક પર ફરાર થઈ ગયા. સમગ્ર ઘટના CCTVમાં કેદ થઈ છે. પોલીસે શહેરમાં નાકાબંધી કરી તપાસ શરૂ કરી છે.

આંગડિયા પેઢી ખુલ્યાની ત્રણ મિનિટમાં જ લૂંટ

આ ઘટના સવારે 10:20 વાગ્યાની આસપાસ બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં પટેલ વાડી સામે આવેલી પ્રાઈમ એન્ટરપ્રાઇઝમાં બની હતી. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસ મુજબ, બે લૂંટારુ રોંગ સાઈડથી બાઇક પર આવ્યા હતા અને સીધા આંગડિયા પેઢીમાં ઘૂસી ગયા હતા. પેઢીના કર્મચારી અલ્કેશ દવે હજુ ઓફિસ ખોલીને દીવાબત્તી જ કરી રહ્યા હતા, આ દરમિયાન આરોપીઓએ "આંગડિયું કરવું છે" કહીને વાતોમાં વ્યસ્ત કર્યા. CCTV ફૂટેજમાં સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે કે, બે શખસ ઓફિસમાં પ્રવેશ્યા પછી 20 સેકન્ડથી પણ ઓછા સમયમાં લૂંટને અંજામ આપીને નાસી ગયા હતા. એક આરોપીએ કર્મચારીનું ગળું દબાવીને બંદૂક જેવું હથિયાર તાક્યું હતું જ્યારે બીજાએ કાઉન્ટરમાંથી રોકડ ભરેલો થેલો ઉપાડી લીધો હતો. લૂંટ બાદ બંને બાઇક પર બેસીને ભાવનગર રોડ તરફ ફરાર થઈ ગયા હતા. પેઢીમાં તે સમયે માત્ર અલ્કેશભાઈ જ હાજર હતા. તેમણે તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરી હતી.

ભાવનગર રોડ પર આવેલી પ્રાઈમ એન્ટરપ્રાઇઝ આંગડિયા પેઢી ખુલ્યાની માત્ર 3 મિનિટમાં બે ઈસમોએ કર્મચારીનું ગળું દબાવી બંદૂકની અણીએ 18 લાખની લૂંટી ફરાર થઈ ગયા (ETV Bharat Gujarat)

CCTVમાં કેદ થયા લૂંટારું

બનાવની જાણ થતા જ રાજકોટ શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ, B ડિવિઝન પોલીસ, DCP ક્રાઈમ, DCP ઝોન 1 અને LCB ઝોન 1ની ટિમો ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી. પોલીસે આસપાસના વિસ્તારના CCTV ફૂટેજ ચેક કરવાનું શરૂ કર્યું છે. આરોપીઓ ક્યાંથી આવ્યા અને કઈ દિશામાં ગયા તેની તપાસ ચાલુ છે. શહેરના તમામ પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના રસ્તાઓ પર નાકાબંધી કરી દેવામાં આવી છે. પોલીસનું કહેવું છે કે, આરોપીઓ સ્થાનિક જ હોવાની શક્યતા છે કારણ કે તેઓ ગુજરાતીમાં જ વાત કરતા હતા અને વિસ્તારથી માહિતગાર હતા.

આ મામલે આંગડિયાના કર્મચારી અલ્કેશ દવેએ જણાવ્યું હતું કે, 'સવારે હું ઓફિસે આવ્યો હતો. દીવાબત્તી પણ બાકી હતી. થોડી વારમાં બે જણ અંદર આવ્યા. કહ્યું આંગડિયું કરવું છે. પછી એકે બંદૂક જેવું હથિયાર કાઢ્યું અને ગળું દબાવ્યું. કાઉન્ટરમાંથી થેલો લઈને ભાગી ગયા. અંદાજે 18 લાખ હતા. બંને ગુજરાતી બોલતા હતા અને ચહેરા ખુલ્લા હતા.'

સુરક્ષા પર મોટો સવાલ

આ ઘટના બાદ શહેરની તમામ આંગડિયા પેઢીઓમાં ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. વેપારીઓનું કહેવું છે કે, ધોળા દિવસે આંગડિયા પેઢીમાં લૂંટ થવી એ સુરક્ષા માટે મોટો સવાલ છે. તેઓએ પોલીસ પાસે આંગડિયા પેઢીઓની સુરક્ષા વધારવાની અને પેટ્રોલિંગ સઘન બનાવવાની માગ કરી છે. પોલીસે ખાતરી આપી છે કે 24 કલાકમાં આરોપીઓને ઝડપી લેવામાં આવશે.

પોલીસે તપાસ આદરી

સમગ્ર મામલે વિગત આપતા ઝોન 1ના DCP હેતલ પટેલે જણાવ્યું કે, 'આજે સવારે પ્રાઈમ એન્ટરપ્રાઇઝમાં 18 લાખની લૂંટની ફરિયાદ મળી છે. અમે ઘટનાસ્થળે તાત્કાલિક પહોંચી ગયા હતા. CCTV ફૂટેજ ચેક કર્યા છે જેમાં બંને આરોપી સ્પષ્ટ દેખાય છે. શહેર અને આસપાસના જિલ્લામાં નાકાબંધી કરવામાં આવી છે. આરોપીઓને પકડવા માટે ક્રાઈમ બ્રાન્ચ, LCB અને અલગ અલગ ટિમો બનાવી દેવામાં આવી છે.'

પોલીસે CCTVના આધારે આરોપીઓના સ્કેચ તૈયાર કરાવ્યા છે અને ભૂતકાળમાં લૂંટના ગુનામાં સંડોવાયેલા ઈસમોની યાદી પણ ચેક કરી રહી છે. બાઇકનો નંબર અને રૂટ પણ ટ્રેસ કરવાના પ્રયાસો ચાલુ છે. B ડિવિઝન પોલીસે લૂંટ અને હથિયાર બતાવી ધમકી આપવાની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

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