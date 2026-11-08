રાજકોટમાં દિવાળી કાર્નિવલમાં ટેબ્લો પરેડ અને રંગોળીનો જમાવડો, 6 ફ્લોટ્સ બન્યા આકર્ષણ
રાજકોટમાં દિવાળી કાર્નિવલમાં ટેબ્લો પરેડ અને રંગોળીનો જમાવડો: 6 આકર્ષક ફ્લોટ્સ, PM મોદીની સફરથી લઈને ગીરના ધમાલ નૃત્ય સુધીની ઝાંખી
Published : November 8, 2026 at 3:48 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આયોજિત દિવાળી કાર્નિવલમાં કલાત્મકતા, સર્જનાત્મકતા અને સંસ્કૃતિના રંગો ઉમેરતી ભવ્ય ટેબ્લો કાર્નિવલ પરેડ અને રંગોળી સ્પર્ધા આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે. દિવાળીના પર્વની ઉજવણીને વધુ રંગીન અને યાદગાર બનાવવા મેયર બંગલાની સામેથી છ આકર્ષક ફ્લોટ્સ સાથે ભવ્ય ટેબ્લો કાર્નિવલ પરેડનું પ્રસ્થાન કરવામાં આવ્યું હતું.
આ અવસરે મેયર, ધારાસભ્યો સહિત અધિકારી અને પદાધિકારી અને બહોળી સંખ્યામાં નગરજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને પરેડને ઝંડી બતાવીને પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવ્યું હતું.
આ ટેબ્લો કાર્નિવલ તા. 7 અને 8 નવેમ્બર એમ બે દિવસ દરમિયાન રાત્રે 7:00, 9:00 અને 11:00 કલાકે રેસકોર્સ રિંગ રોડ ફરતે પરિભ્રમણ કરશે.
ટેબ્લો કાર્નિવલ પરેડમાં ડી.જે.ના તાલે દેશભક્તિ અને સાંસ્કૃતિક ગીત-સંગીતની પ્રસ્તુતિઓ સાથે રાસ-ગરબા સહિત વિવિધ આકર્ષણો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. ખાસ કરીને કેટલાય જાણીતા કાર્ટૂન પાત્રો અને અવનવી વેશભૂષામાં સજ્જ જુદા જુદા પાત્રોની પરેડ લોકોમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની હતી.
વિશેષમાં ટેબ્લો પરેડમાં રજૂ થયેલા જુદા જુદા ફ્લોટ્સમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની વડાપ્રધાન પદ સુધીની સફર દર્શાવતો ટેબ્લો, સૌરાષ્ટ્રની સમૃદ્ધ સંસ્કૃતિ, રાસ-ગરબા, સુરક્ષા દળ, સાસણ ગીરનું પ્રખ્યાત ધમાલ નૃત્ય, કૃષિ વિકાસ સહિતની થીમ આધારિત પ્રસ્તુતિઓએ નગરજનોનું વિશેષ ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું હતું.
ટેબ્લો કાર્નિવલ પરેડ નિહાળવા મોટી સંખ્યામાં શહેરીજનો ઉમટી પડ્યા હતા. નાના બાળકોથી લઈને વડીલો સુધીના સૌ નાગરિકોએ વિવિધ કાર્ટૂન પાત્રો સાથે સેલ્ફી લઈ ઉત્સવની ખુશીઓ માણી હતી.
રંગોળી સ્પર્ધામાં કલાત્મક કૃતિઓ
બીજી તરફ RMC દ્વારા આયોજિત રંગોળી સ્પર્ધામાં પણ સ્પર્ધકોની કલાત્મક કૃતિઓ જોવા મળી હતી. શહેરના વિવિધ સ્પર્ધકો દ્વારા સુંદર અને આકર્ષક રંગોળીઓ તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે. આ સ્પર્ધાની મુલાકાત મેયર સહિતના પદાધિકારીઓએ લીધી હતી. મેયરે સ્પર્ધકો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવતી રંગોળીઓનું નિરીક્ષણ કરી તેમની કલાત્મક પ્રતિભાને બિરદાવી હતી અને સ્પર્ધકોનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો.
આકર્ષક રંગો અને કલાત્મક રચનાઓથી સજ્જ રંગોળીઓ નિહાળવા માટે મોટી સંખ્યામાં શહેરીજનો ઉમટી પડ્યા હતા.
આમ, ટેબ્લો કાર્નિવલ પરેડ કલાત્મકતા, સર્જનાત્મકતા, દેશભક્તિ અને સાંસ્કૃતિક વિરાસતનો સુંદર સમન્વય બની શહેરીજનો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહી છે.
રાજકોટમાં રંગોળી સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ સ્પર્ધામાં કુલ 1000 કરતાં પણ વધુ ફોર્મ લોકોએ લીધા હતા, જેમાંથી 300 લોકોને ડ્રો કરી અને તેનું સિલેક્શન કરવામાં આવ્યું છે અને તે 300 લોકો દ્વારા રંગોળી બનાવી લોકોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા છે.
રાજકોટ કાર્નિવલમાં લોકો જોડાય છે, ત્યારે લોકોને સેલ્ફી લેવી અને વડાપ્રધાનની સફરની ઝાંખી કરાવવામાં આવી હતી, જેને જોઈ લોકોમાં સારો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. સાથે જ ધમાલ ડાન્સ જોઈ લોકોએ દિવાળીની મજા માણી હતી.
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