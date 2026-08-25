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બોલો! રાજકોટમાં ફરાળી પેટીસમાં મકાઈના લોટની ભેળસેળ, RMCએ 206 કિલો જથ્થો નષ્ટ કર્યો

ફૂડ વિભાગે 45 પેઢીઓની તપાસ કરી 206 કિલો અખાદ્ય જથ્થાનો નાશ કર્યો છે અને 5 પેઢીઓને નોટિસ આપી રૂ.12,000નો વસૂલ્યો વહીવટી ચાર્જ

ફરાળી પેટીસમાં મકાઈના લોટની ભેળસેળ, RMCએ 206 કિલો જથ્થો નષ્ટ કર્યો
ફરાળી પેટીસમાં મકાઈના લોટની ભેળસેળ, RMCએ 206 કિલો જથ્થો નષ્ટ કર્યો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 25, 2026 at 7:47 PM IST

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રાજકોટ: શ્રાવણ માસમાં ઉપવાસ દરમિયાન લોકો ફરાળી વાનગીઓ પર વધુ આધાર રાખતા હોય છે. ત્યારે રાજકોટમાં કેટલાક વેપારીઓ ફરાળના નામે લોકોના સ્વાસ્થ્ય અને ધર્મ બંને સાથે ચેડા કરતા હોવાનો ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના ફૂડ વિભાગે શહેરમાં ફરાળી પેટીસ અને ફરાળી ખાદ્યચીજોનું વેચાણ કરતા એકમો પર સર્વેલન્સ ચેકિંગ હાથ ધરીને મોટી કાર્યવાહી કરી ફરાળી પેટીસના નામે ચાલતી છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ કર્યો છે.

ફૂડ વિભાગ દ્વારા કુલ 45 પેઢીઓની તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન અંદાજે 206 કિલો અખાદ્ય અને વાસી જથ્થાનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે. તેમજ 5 પેઢીઓને સ્ટોરેજ, લાયસન્સ અને હાઈજેનિક કન્ડિશન બાબતે નોટિસ આપવામાં આવી છે અને કુલ રૂ.12,000નો વહીવટી ચાર્જ વસૂલવામાં આવ્યો છે. FSS એક્ટ હેઠળ 11 ફરાળી પેટીસ અને ફરાળી લોટના નમૂના પણ લેવામાં આવ્યા છે.

ફરાળી પેટીસમાં મકાઈના લોટની ભેળસેળ, RMCએ 206 કિલો જથ્થો નષ્ટ કર્યો (Etv Bharat Gujarat)

"શ્રાવણ માસને ધ્યાનમાં રાખીને અમે ફરાળી ખાદ્યચીજોનું વેચાણ કરતા એકમોનું ચેકિંગ હાથ ધર્યું હતું. કેટલીક જગ્યાએ ફરાળીમાં મકાઈના લોટનું મિશ્રણ કરતા હોવાનું ધ્યાનમાં આવતા જથ્થાનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે.ફરાળમાં માત્ર ફરાળી રો-મટિરિયલ જ વપરાવું જોઈએ તે સુનિશ્ચિત કરવા 11 નમૂના લેવામાં આવ્યા છે. લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા કરનારાઓ સામે કડક કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે." - જયેશ વાકાણી, આરોગ્ય અધિકારી, RMC

તપાસ દરમિયાન સૌથી મોટી ભેળસેળ ઓમ નગર, 150 ફૂટ રીંગ રોડ પર આવેલી જય સીયારામ ફરસાણમાંથી મળી આવી હતી. અહીં ફરાળી તરીકે મકાઈનો લોટ વાપરીને બનાવેલી 80 કિલો ફરાળી પેટીસ અને 15 કિલો મકાઈનો લોટ મળી કુલ 95 કિલો જથ્થાનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો અને રૂ.3,000 દંડ ફટકારાયો હતો.

ફરાળી પેટીસમાં મકાઈના લોટની ભેળસેળ
ફરાળી પેટીસમાં મકાઈના લોટની ભેળસેળ (Etv Bharat Gujarat)

આ ઉપરાંત જલારામ ફરસાણ, આજી વસાહતમાંથી 19 કિલો મકાઈની પેટીસ અને 65 કિલો મકાઈના લોટનો નાશ કરી રૂ.2,000 દંડ વસૂલ કરાયો હતો. GJ-3 ફેન્સી ઢોસા & ચાઈનીઝ, વાવડીમાંથી 18 કિલો વાસી સબ્જી, નૂડલ્સ, ચીઝ, પનીરનો નાશ કરી રૂ.5,000 દંડ, સબરસ રેસ્ટોરન્ટમાંથી 9 કિલો એક્સપાયરી જથ્થાનો નાશ કરી રૂ.500 દંડ, બજરંગ વડાપાઉં અને શ્રીજી રેસ્ટોરન્ટ પાસેથી લાયસન્સ બાબતે અનુક્રમે રૂ.1,000 અને રૂ.500 દંડ વસૂલ કરાયો હતો.

ફરાળી પેટીસમાં મકાઈના લોટની ભેળસેળ
ફરાળી પેટીસમાં મકાઈના લોટની ભેળસેળ (Etv Bharat Gujarat)

ફૂડ વિભાગે શ્રી લક્ષ્મી ફરસાણ માર્ટ, સિદ્ધિ વડાપાઉં, જય સીયારામ ફરસાણ સહકાર રોડ, જય જલારામ ફરસાણ જલારામ ચોક, જલિયાણ ફરસાણ, જય રામાપીર પેટીસ અને ધારેશ્વર ફરસાણમાંથી રાજગરા, સાબુદાણા, સાંબા, શિંગોડા અને ફરાળી પેટીસના 11 નમૂના લેબ ટેસ્ટિંગ માટે લીધા છે.

RMC દ્વારા કાલાવડ રોડ, જામનગર રોડ, ગોંડલ રોડ, રૈયા રોડ, ભક્તિનગર સર્કલ સહિતના 34થી વધુ એકમોમાં પણ સ્થળ તપાસ કરવામાં આવી હતી. તહેવારો દરમિયાન આવી કાર્યવાહી સતત ચાલુ રહેશે તેમ તંત્રએ જણાવ્યું હતું.

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