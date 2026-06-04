સોલાર રૂફટોપ ઇન્સ્ટોલેશનમાં રાજકોટ દેશભરમાં પ્રથમ, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો
રાજકોટ જિલ્લાએ ગ્રીન એનર્જી અને સૌર ઊર્જા ક્ષેત્રો નોંધપાત્ર સિદ્ધિ મેળવી દેશભરમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું છે.
Published : June 4, 2026 at 6:08 PM IST|
Updated : June 4, 2026 at 6:33 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટ જિલ્લાએ ગ્રીન એનર્જી અને સૌર ઊર્જા ક્ષેત્રો નોંધપાત્ર સિદ્ધિ મેળવી દેશભરમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું છે. આ સિદ્ધિ બદલ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા PGVCLના એમ.ડી.ને નેશનલ એવોર્ડથી નવાજવામાં આવ્યા છે.
રૂફટોપ સોલાર એટલે મકાનની છત પર ફીટ કરેલી સોલાર પેનલ, જે સૂર્યપ્રકાશમાંથી વીજળી ઉત્પન્ન કરે છે. આ સિસ્ટમ પર્યાવરણને અનુકૂળ છે. ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં રૂફટોપ સોલાર ઇન્સ્ટોલેશનમાં મોખરે છે, જ્યાં લાખો ઘરોમાં આ સિસ્ટમ સફળતાપૂર્વક કાર્યરત જોવા મળે છે.
Another proud milestone for Gujarat!— Jitu Vaghani (@jitu_vaghani) June 4, 2026
Gujarat has secured the No. 1 position in the country under the PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana during the ‘Month of Solar – May 2026’ campaign and has been honored with the prestigious PM Surya Ghar Excellence Award.
This achievement is… pic.twitter.com/0ed8uYVP5N
સોલાર રૂફટોપ ઇન્સ્ટોલેશનમાં રાજકોટ દેશભરમાં પ્રથમ
કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નવી દિલ્હી ખાતે આયોજિત કરાયેલા ખાસ સમારોહમાં ગ્રીન એનર્જી અને સૌર ઊર્જા ક્ષેત્રે ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરવા બદલ PGVCLના એમ.ડી. કેતન જોશીને એવોર્ડ આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે.
રાજકોટના કલેક્ટર ડૉ. ઓમપ્રકાશે જણાવ્યું હતું કે, કેન્દ્ર સરકારની મહત્વાકાંક્ષી પ્રધાનમંત્રી સૂર્ય ઘર અંતર્ગત સોલાર રૂફટોપ ઇન્સ્ટોલેશન બાબતે રાજકોટ જિલ્લો સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ ક્રમે આવ્યો છે. રાજકોટે આ મામલે દેશના અન્ય તમામ મોટા શહેરો અને જિલ્લાઓને પાછળ છોડી ગ્રીન એનર્જી અપનાવવામાં નવો કીર્તિમાન સ્થાપિત કર્યો છે.
વધુમાં તેઓએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રધાનમંત્રી સૂર્ય ઘર યોજનામાં રાજકોટ જિલ્લામાં 95600 કનેક્શનનો ટાર્ગેટ હતો. જે અંતર્ગત 92203 કનેક્શન અત્યાર સુધીમાં નંખાઇ ચુક્યા છે અને 641 કરોડ રૂપિયાની સબસીડી આપવામાં આવી છે. આ એવોર્ડ સ્વીકારવા રાજકોટ PGVCLના MD દિલ્હી ખાતે પહોંચ્યા હતા. રાજકોટ જિલ્લાની આ ભવ્ય સફળતાથી હવે ગુજરાતના અન્ય જિલ્લાઓ પણ પ્રેરણા લઇ રહ્યા છે .
આગામી દિવસોમાં સોલાર રૂફટોપ ઇન્સ્ટોલેશનની ગતિ વધુ તેજ બને તેવી પૂરી સંભાવના છે. કલેક્ટર ડો. ઓમપ્રકાશએ સબસીડીવાળી આ યોજનાનો વધુને વધુ લાભ લેવા લોકોને અપીલ કરી હતી.
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