સુરેન્દ્રનગરમાં પ્રાથમિક શાળા પાસે જ બોગસ દવાખાનું, રાજકોટ રેન્જ ટીમે ઝોલાછાપ ડોક્ટરને ઝડપ્યો
રેન્જ ટીમે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ખાખરાથળ ગામે પ્રાથમિક શાળા પાસે આવેલા એક ક્લિનિકમાં દરોડો પાડ્યો હતો.
Published : September 24, 2026 at 2:31 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: રાજકોટ રેન્જ IG નિર્લિપ્ત રાયની બોગસ ડોક્ટરો વિરુદ્ધની ઝુંબેશમાં વધુ એક મોટી સફળતા મળી છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢ પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના ખાખરાથળ ગામે પ્રાથમિક શાળા પાસે જ ક્લિનિક ખોલીને માનવ સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરતા એક બોગસ ડોક્ટરને રાજકોટ રેન્જની ટીમે રંગે હાથ ઝડપી પાડ્યો છે. આરોપી પાસેથી રૂ. 25,787 ની એલોપેથી દવાઓનો મુદ્દામાલ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
રાજકોટ રેન્જના નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક નિર્લિપ્ત રાય (IPS) દ્વારા રેન્જ હેઠળના તમામ જિલ્લાઓ - રાજકોટ ગ્રામ્ય, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા અને સુરેન્દ્રનગરમાં માન્ય મેડિકલ ડિગ્રી વગર માત્ર આર્થિક લાભ માટે લોકોના જીવ સાથે ચેડા કરતા બોગસ ડોક્ટરોને શોધીને કડક કાર્યવાહી કરવાની સૂચના આપવામાં આવી હતી. આ સૂચના અન્વયે રાજકોટ રેન્જના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર અપૂર્વ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ રેન્જના PSI અને સ્ટાફ દ્વારા હ્યુમન સોર્સ અને બાતમીદારો દ્વારા માહિતી એકત્ર કરી વર્કઆઉટ કરવામાં આવી રહ્યું હતું.
બાતમીના આધારે દરોડો: શાળા પાસે જ ચાલતું હતું ક્લિનિક
દરમિયાન મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે રેન્જ ટીમે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ખાખરાથળ ગામે પ્રાથમિક શાળા પાસે આવેલા એક ક્લિનિકમાં દરોડો પાડ્યો હતો. ત્યાં આરોપી મેહુલ દેવરાજભાઈ પઢેરીયા કોઈપણ માન્ય મેડિકલ સંસ્થાની ડિગ્રી કે લાયકાત વગર પોતાને ડોક્ટર તરીકે ઓળખાવી દર્દીઓને તપાસીને એલોપેથી દવાઓ આપી રહ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન તેની પાસેથી કોઈ ડિગ્રી મળી આવી ન હતી.
આરોપીનું નામ મેહુલ દેવરાજભાઈ પઢેરીયા છે. તે હાલ 60 ફૂટ રોડ, કંસારા બોર્ડિંગ સામે, પરષોત્તમ પાર્ક, સુરેન્દ્રનગર ખાતે રહે છે જ્યારે તેનું મૂળ વતન ગામ ચુડાનું સમઢીયાળા હોવાનું સામે આવ્યું છે.
પોલીસે તેને સ્થળ પરથી જ મેડિકલ પ્રેક્ટિસને લગતી એલોપેથી દવાઓ જેની કિંમત રૂ. 25,787/- થાય છે તે મુદ્દામાલ સાથે પકડી પાડી ધોરણસર અટકાયત કરી છે. તેની વિરુદ્ધ થાનગઢ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગુનો દાખલ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
પ્રાથમિક શાળા પાસે ક્લિનિક કેમ ખતરનાક છે?
આ કેસમાં સૌથી ગંભીર બાબત એ છે કે આ બોગસ ડોક્ટરે પ્રાથમિક શાળા પાસે જ પોતાનું ક્લિનિક ખોલ્યું હતું. ગામડામાં લોકોને સરળતાથી વિશ્વાસ આવી જાય અને બાળકો બીમાર પડે તો સીધા ત્યાં જ જાય. ડિગ્રી વગરની સારવારથી બાળકો અને વૃદ્ધોના જીવને સૌથી વધુ જોખમ રહે છે.
રાજકોટ રેન્જમાં છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં બોગસ ડોક્ટરોનો રાફડો ફાટ્યો હોવાની ફરિયાદો મળી રહી હતી. IG નિર્લિપ્ત રાયના આદેશ બાદ રેન્જ ટીમ સક્રિય થઈ છે અને એક પછી એક બોગસ ડોક્ટરોને ઝડપી પાડવામાં આવી રહ્યા છે.
પોલીસ સૂત્રોનું માનીએ તો આવા બોગસ ડોક્ટરો પાસે કોઈ મેડિકલ નોલેજ હોતું નથી, તેઓ એન્ટિબાયોટિક અને સ્ટીરોઈડવાળી દવાઓ આડેધડ આપી દેતા હોય છે, જેનાથી દર્દીને તાત્કાલિક રાહત લાગે છે પણ લાંબા ગાળે કિડની, લિવર અને આખા શરીર પર ગંભીર આડઅસર થાય છે.
જોકે આ સમગ્ર બાબતે રાજકોટ રેન્જના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર અપૂર્વ પટેલ સાથે વાત કરતા તેમને જણાવ્યું હતું કે, હાલ તો અમે આ નકલી ડોક્ટરને ઝડપી પાડ્યો છે અને આ નકલી ડોક્ટરને સ્થાનિક પોલીસને સોંપવામાં આવશે અને તે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરશે. આવા નકલી ડોક્ટરથી તમામ લોકોએ સાવધાન રહેવું અને આસપાસમાં આવા નકલી ઝોલા છાપ ડોક્ટર હોય તો તેની જાણ તુરંત આરોગ્ય વિભાગ અથવા પોલીસને કરવા લોકોને અપીલ કરી છે.
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