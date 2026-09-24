અમદાવાદમાં SIR બાદ 49.13 લાખ માન્ય મતદારો નોંધાયા, CMના મતવિસ્તારમાં સૌથી વધુ નામ કમી થયા, વટવામાં સૌથી વધુ ઉમેરાયા
અમદાવાદ જિલ્લામાં SIR બાદ સપ્ટેમ્બર 2026 સુધીમાં ફોર્મ-6 હેઠળ નવા મતદાર તરીકે નોંધણી તથા સ્થળાંતર માટે કુલ 1,02,336 અરજીઓ પ્રાપ્ત થઈ છે.
Published : September 24, 2026 at 12:40 PM IST
કલ્પીન ત્રિવેદી, અમદાવાદ: અમદાવાદ જિલ્લામાં SIR પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ મતદાર યાદીમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. SIR બાદ અમદાવાદ જિલ્લામાં કુલ 49.13 લાખ માન્ય મતદારો નોંધાયા છે, જે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં સૌથી વધુ છે. ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં અમદાવાદ જિલ્લામાં 48.07 લાખ મતદારો નોંધાયા હતા. તેની સરખામણીએ આખરી મતદાર યાદીમાં 1,05,632 મતદારોનો ચોખ્ખો વધારો થયો છે.
અમદાવાદ જિલ્લામાં શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારની મળીને કુલ 21 વિધાનસભા બેઠકોનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં વિરમગામ, સાણંદ, ઘાટલોડિયા, વેજલપુર, વટવા, એલીસબ્રિજ, નારણપુરા, નિકોલ, નરોડા, ઠક્કરબાપા નગર, બાપુનગર, અમરાઈવાડી, દરિયાપુર, જમાલપુર-ખાડિયા, મણિનગર, દાણીલીમડા, સાબરમતી, અસારવા, દસક્રોઈ, ધોળકા અને ધંધુકા બેઠકોનો સમાવેશ થાય છે.
ફોર્મ-6 શું છે?
મતદાર યાદીમાં નવું નામ ઉમેરવા માટે ફોર્મ-6 ભરવામાં આવે છે. 18 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમર પૂર્ણ કરનાર વ્યક્તિ મતદાર તરીકે નોંધણી કરાવવા માટે આ ફોર્મનો ઉપયોગ કરી શકે છે. આ ઉપરાંત એક મતદાર તરીકે અન્ય સ્થળે સ્થળાંતર થયા બાદ નવી જગ્યાની મતદાર યાદીમાં નામ નોંધાવવા માટે પણ સંબંધિત પ્રક્રિયા હેઠળ ફોર્મ-6નો ઉપયોગ થાય છે.
અમદાવાદ જિલ્લામાં SIR બાદ સપ્ટેમ્બર 2026 સુધીમાં ફોર્મ-6 હેઠળ નવા મતદાર તરીકે નોંધણી તથા સ્થળાંતર માટે કુલ 1,02,336 અરજીઓ પ્રાપ્ત થઈ છે. તેમાંથી 79,751 અરજીઓ માન્ય રાખવામાં આવી છે.
ફોર્મ-6ની અરજીઓમાં વટવા, ઘાટલોડિયા અને વેજલપુર વિધાનસભા વિસ્તાર આગળ રહ્યા
- વટવા: 11,171 અરજીઓમાંથી 9,129 માન્ય
- ઘાટલોડિયા: 9,096 અરજીઓમાંથી 7,988 માન્ય
- વેજલપુર: 8,578 અરજીઓમાંથી 5,807 માન્ય
ફોર્મ-7 શું છે?
મતદાર યાદીમાં નોંધાયેલા કોઈ મતદારનું નામ મૃત્યુ, કાયમી સ્થળાંતર, ડુપ્લિકેટ નોંધણી અથવા અન્ય પાત્ર કારણોસર કમી કરવા માટે ફોર્મ-7નો ઉપયોગ થાય છે. એટલે કે ફોર્મ-6નો મુખ્ય હેતુ મતદાર યાદીમાં નામ ઉમેરવા અથવા નોંધણી સાથે સંબંધિત છે, જ્યારે ફોર્મ-7 મતદાર યાદીમાંથી નામ દૂર કરવાની પ્રક્રિયા માટે છે.
અમદાવાદ જિલ્લામાં ફોર્મ-7 હેઠળ કુલ 75,785 અરજીઓ પ્રાપ્ત થઈ છે. તેમાંથી 73,442 અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી છે. મંજૂર અરજીઓમાં 227 મૃત્યુ અને 47,458 કાયમી સ્થળાંતર સંબંધિત અરજીઓનો સમાવેશ થાય છે.
ફોર્મ-7ની અરજીઓમાં દાણીલીમડા, ઘાટલોડિયા અને વટવા વિધાનસભા વિસ્તારો મોખરે રહ્યા છે.
ઓનલાઇન અરજીઓમાં વેજલપુર આગળ
મતદાર યાદીમાં નામ ઉમેરવા કે કમી કરવાની પ્રક્રિયામાં ઓનલાઇન અરજીનો પણ ઉપયોગ થયો છે. ઓનલાઇન એપ મારફતે ફોર્મ-6 અને ફોર્મ-7ની કુલ 14,828 અરજીઓ પ્રાપ્ત થઈ છે. ઓનલાઇન અરજીઓની સંખ્યામાં વેજલપુર, ઘાટલોડિયા અને સાણંદ વિધાનસભા મોખરે રહ્યા છે.
SIR બાદ અમદાવાદમાં કેટલો ફેરફાર?
આ આંકડાઓમાં એક તરફ નવા મતદારોની નોંધણી અને અન્ય સ્થળેથી સ્થળાંતર કરીને આવેલા મતદારોના નામ ઉમેરાયા છે, તો બીજી તરફ મૃત્યુ, કાયમી સ્થળાંતર અને અન્ય કારણોસર મતદાર યાદીમાંથી નામ કમી કરવામાં આવ્યા છે.
કોંગ્રેસ ઉમેદવારનું નામ કમી થતા હાઇકોર્ટમાં પહોંચ્યા હતા
ભાવનાબેન જાડેજા મતદાર યાદીમાંથી નામ કમી થવા પર કહ્યું કે, તાજેતરમાં યોજાયેલી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ પક્ષે નવરંગપુરામાં અમને ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કર્યા હતા. જોકે મતદાર યાદીમાં નામ જોતા વિધાનસભા મતદાર યાદીમાં નામ હતું. કોર્પોરેશનના લિસ્ટમાં નામ આવ્યું નહોતું. તેઓ નવા વાડજ ચૂંટણી અધિકારિયોને મળ્યા તો તેમણે હાથ ઉંચા કરી દીધા હતા.
તો સાબરમતી વોર્ડના ઉમેદવારનું નામ વોર્ડની યાદીમાં ઉમેરવા હાઇકોર્ટમાં અરજી કરી હતી. જેમાં હાઇકોર્ટે અરજી ગ્રાહ્ય રાખી, તેમનું નામ SIR બાદ વિધાનસભા મતદાર યાદીમાં નહોતું, જો કે ઓથોરિટી સમક્ષ અરજી બાદ ઉમેરવામાં આવ્યું હતું.
અમદાવાદથી વર્ષા કટારા દ્વારા સ્ટેટ ઇલેક્શન કમિશન અને અન્ય સંસ્થાઓને પક્ષકાર બનાવીને હાઇકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. જે મુજબ અરજદારે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની આગામી ચૂંટણીમાં ભાગ લેવા માટે સાબરમતી વિસ્તારના વોર્ડ નંબર 04ની મતદાર યાદીમાં પોતાનું નામ સામેલ કરવા વિનંતી કરી હતી. અરજદારનું નામ SIR પ્રક્રિયા બાદ વિધાનસભા મતવિસ્તારની યાદીમાં ન હોવાને કારણે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની પ્રારંભિક યાદીમાં પણ તેમનું નામ આવ્યું નહોતું. તેમણે 23 માર્ચ, 2026 ના રોજ નામ ઉમેરવા માટે ઓથોરિટી સમક્ષ અરજી કરી હતી. વિધાનસભા મતવિસ્તારની યાદીમાં નામ ઉમેરવાની તેમની અરજી 01 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ મંજૂર કરવામાં આવી હતી.
કોર્ટે અવલોકન કર્યું હતું કે, રાજ્ય ચૂંટણી પંચનું કાર્ય વિધાનસભાની મતદાર યાદીમાંથી AMC ની મતદાર યાદી તૈયાર કરવાનું છે અને તેને સ્વતંત્ર રીતે નામ ઉમેરવા કે ઘટાડવાનો અધિકાર નથી. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, વિધાનસભાની યાદીમાં નામ સામેલ થતા જ અરજદાર ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવા માટે હકદાર બને છે. અરજદારે 10 દિવસની નિયત સમય મર્યાદા પહેલા અને ઉમેદવારી પત્ર ભરવાની છેલ્લી તારીખ પહેલા અરજી કરી હોવાથી, તેમનું નામ મતદાર યાદીમાં સામેલ કરવું જરૂરી છે. હાઈકોર્ટે આ અરજી મંજૂર કરી છે અને અરજદારનું નામ વોર્ડ નંબર 04 સાબરમતીની મતદાર યાદીમાં સામેલ કરવા આદેશ આપ્યો છે.
અમદાવાદ જિલ્લાની કેટલી વિધાનસભા બેઠકો?
અમદાવાદ જિલ્લામાં શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારની કુલ 21 વિધાનસભા બેઠકો છે: વિરમગામ, સાણંદ, ઘાટલોડિયા, વેજલપુર, વટવા, એલીસબ્રિજ, નારણપુરા, નિકોલ, નરોડા, ઠક્કરબાપા નગર, બાપુનગર, અમરાઈવાડી, દરિયાપુર, જમાલપુર-ખાડિયા, મણિનગર, દાણીલીમડા, સાબરમતી, અસારવા, દસક્રોઈ, ધોળકા અને ધંધુકા.
કલેક્ટર કચેરી સ્થિત ચૂંટણી શાખાએ આપેલી વિગતો અનુસાર, SIR બાદ અમદાવાદ જિલ્લામાં મતદાર યાદીમાં ઉમેરા અને નામ કમી કરવાની બંને પ્રક્રિયા મોટા પ્રમાણમાં ચાલી છે. ખાસ કરીને ફોર્મ-6ની 1.02 લાખથી વધુ અરજીઓ અને ફોર્મ-7ની 75 હજારથી વધુ અરજીઓ અમદાવાદની મતદાર યાદીમાં થયેલા વ્યાપક ફેરફારને દર્શાવે છે.
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