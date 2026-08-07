રાજકોટ રેન્જ પોલીસનો ગેરકાયદેસર ખનીજ ચોરી પર સપાટો, 1.05 કરોડનો મુદ્દામાલ જપ્ત, 4 ઝડપાયા
વીરપુરના પીઠડીયા ગામની સરકારી ખરાબાની જમીનમાં ગેરકાયદેસર રીતે રેતીનું ખનન કરવામાં આવી રહ્યું હતું
Published : August 7, 2026 at 3:48 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટ રેન્જ પોલીસે ગેરકાયદેસર ખનીજ ચોરી સામે મોટો સપાટો બોલાવ્યો છે. વીરપુર તાલુકાના પીઠડીયા ગામની સીમમાંથી સરકારી ખરાબામાંથી થતા ગેરકાયદેસર રેતી ખનનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. કાર્યવાહીમાં 4 ઇસમોને ઝડપીને 1.05 કરોડથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.
મળતી માહિતી મુજબ રાજકોટ રેન્જની પોલીસ ટીમને બાતમી મળી હતી કે, વીરપુરના પીઠડીયા ગામની સરકારી ખરાબાની જમીનમાં ગેરકાયદેસર રીતે રેતીનું ખનન કરવામાં આવી રહ્યું છે. બાતમીના આધારે રાજકોટ રેન્જની ટીમે તાત્કાલિક સ્થળ પર રેડ પાડી હતી. પોલીસને જોતા જ ખનીજ ચોરોમાં ભાગદોડ મચી ગઈ હતી.પરંતુ પોલીસે ઘેરો ઘાલીને 4 ઇસમોને સ્થળ પરથી જ ઝડપી લીધા હતા. સ્થળ પરથી ગેરકાયદેસર રેતીનું ખન કરવા માટે વપરાતું 1 જેસીબી, 3 ડમ્પર અને મોટો જથ્થો રેતી મળી આવી હતી.
પોલીસે સ્થળ પરથી કુલ 1.05 કરોડ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. જેમાં જેસીબી, ડમ્પર અને રેતીના જથ્થાનો સમાવેશ થાય છે. ઝડપાયેલા 4 ઇસમોની પ્રાથમિક પૂછપરછ બાદ તેમને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે વીરપુર પોલીસ સ્ટેશનને સોંપવામાં આવ્યા છે. હવે વીરપુર પોલીસ આ મામલામાં ખનીજ અધિનિયમ અને IPC ની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરશે. સાથે જ આ ખનન પાછળ કોણ માસ્ટરમાઈન્ડ છે તે દિશામાં પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
રાજકોટ રેન્જ પોલીસની આ કડક કાર્યવાહી બાદ સમગ્ર વિસ્તારના ખનીજ માફિયામાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી વીરપુર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સરકારી જમીનોમાંથી ધડાધડ રેતીનું ખનન થઈ રહ્યું હોવાની ફરિયાદો મળી રહી હતી. પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડવા ઉપરાંત સરકારને પણ કરોડો રૂપિયાની રોયલ્ટીનું નુકસાન થઈ રહ્યું હતું.પોલીસની આ કાર્યવાહીને કારણે હવે ખનીજ ચોરોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે.
રાજકોટ રેન્જના ઉચ્ચ અધિકારીઓએ સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે ગેરકાયદેસર ખનીજ ચોરીને કોઈપણ ભોગે સહન કરવામાં આવશે નહીં. આગામી દિવસોમાં પણ રેન્જભરમાં આ પ્રકારની સઘન પેટ્રોલિંગ અને રેડની કામગીરી ચાલુ રહેશે.અધિકારીઓએ સ્થાનિકોને પણ અપીલ કરી છે કે જો તેમને ક્યાંય પણ ગેરકાયદેસર ખનનની માહિતી મળે તો તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરે. માહિતી આપનારનું નામ ગુપ્ત રાખવામાં આવશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે રેતી એ સરકારી ખનીજ છે અને તેના ખન માટે સરકારની પરવાનગી અને રોયલ્ટી ચૂકવવી ફરજિયાત છે. પરંતુ નફાના લોભે કેટલાક લોકો સરકારી ખરાબામાંથી ગેરકાયદેસર રીતે ખનન કરીને સરકાર અને પ્રકૃતિ બંને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છે. પોલીસની આ કાર્યવાહીથી ખાણ-ખનીજ વિભાગ પણ હરકતમાં આવ્યો છે અને હવે સંયુક્ત તપાસ કરવામાં આવશે.
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