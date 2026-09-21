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રાજકોટમાં 15 વર્ષથી ફૂલ વેચતા ખેડૂતોને સવારે 6 વાગ્યે હાંકી કઢાયા, ફૂલ રોડ પર ઠાલવી કર્યો વિરોધ

રાજકોટમાં રામનાથપરા સ્મશાન પાસે 15 વર્ષથી ફૂલ વેચતા ખેડૂતોને RMCની દબાણ હટાવ શાખાએ સવારે 6 વાગ્યે કોઈ નોટિસ વગર હાંકી કાઢ્યા.

ખેડૂતોએ ફૂલ રોડ પર ઠાલવી કર્યો વિરોધ
ખેડૂતોએ ફૂલ રોડ પર ઠાલવી કર્યો વિરોધ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 21, 2026 at 9:34 PM IST

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રાજકોટ: આજે સવારે રામનાથપરા સ્મશાન પાસે ફૂલ વેચી ગુજરાન ચલાવતા ખેડૂતોને રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા અચાનક હાંકી કાઢવામાં આવતા ભારે હોબાળો મચ્યો છે. છેલ્લા 15 વર્ષથી ત્યાં ફૂલ વેચતા ખેડૂતોને સવારે 6 વાગ્યે મનપાની દબાણ હટાવ શાખાના અધિકારીઓએ બજાર ખાલી કરાવ્યું હતું. રોષે ભરાયેલા ખેડૂતોએ પોતાના ફૂલ રોડ પર ઠાલવી દઈને સીધા મનપા કચેરી ખાતે ધામા નાખ્યા હતા.

શું છે સમગ્ર મામલો?

રાજકોટના ગ્રામ્ય વિસ્તારો જેવા કે પડધરી, લોધિકા અને કોટડા સાંગાણીમાંથી દરરોજ સવારે ખેડૂતો તાજા ફૂલો લઈને રામનાથપરા સ્મશાન પાસેના ફૂલ માર્કેટમાં વેચવા આવે છે. છેલ્લા 15 વર્ષથી આ પરંપરા ચાલી આવે છે. ખેડૂતો સવારે 5 થી 8:30 વાગ્યા સુધી ત્યાં ફૂલ વેચે છે અને ત્યારબાદ જગ્યા સાફ કરીને જતા રહે છે.

પરંતુ આજે સવારે 6 વાગ્યે અચાનક RMCની ટીમ ત્યાં પહોંચી હતી અને ખેડૂતોને ત્યાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે તેમને કોઈ નોટિસ આપવામાં આવી ન હતી કે કોઈ વૈકલ્પિક જગ્યા પણ ફાળવવામાં આવી નથી.

રાજકોટમાં 15 વર્ષથી ફૂલ વેચતા ખેડૂતોને સવારે 6 વાગ્યે હાંકી કઢાયા (Etv Bharat Gujarat)

કમિશનરની વિઝિટ બાદ ત્વરિત એક્શન?
આ સમગ્ર મામલામાં તપાસ કરતા સામે આવ્યું છે કે ગયા શનિવારે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના મ્યુનિસિપલ કમિશનર શહેરની ફિલ્ડ વિઝિટ પર નીકળ્યા હતા. તે દરમિયાન તેમણે ફૂલ બજારમાં કચરો થતો હોવાનું ધ્યાને આવતા અધિકારીઓને ટકોર કરી હતી. કમિશનરની ટકોર બાદ અધિકારીઓએ કોઈ આયોજન વગર સીધા જ આજે સવારે ખેડૂતો સામે લાલ આંખ કરી અને કચરો થવાની બીકે તમામ ખેડૂતોને હાંકી કાઢ્યા હતા.

હાલની સ્થિતિ

હાલ તમામ ખેડૂતો પોતાના ફૂલો સાથે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની કચેરી બહાર રોડ પર બેસી ગયા છે અને ફૂલ રોડ પર ઠાલવી વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે. તેઓ કમિશનરને મળીને ન્યાયની માંગ કરી રહ્યા છે.

RMC કમિશનર તુષાર સુમેરાએ જણાવ્યું છે કે, શહેરમાં સ્વચ્છતા અભિયાન ચાલી રહ્યું છે. ફૂલ માર્કેટના કારણે કચરો થાય છે અને ટ્રાફિકની સમસ્યા થાય છે, એટલે તેમને ત્યાંથી હટાવ્યા છે. તેમના માટે જગ્યા ફાળવી છે, છતાં તેઓ ત્યાં વેચાણ કરતા નથી અને રોડ પર બજાર ભરે છે તે યોગ્ય નથી. નિયમ બધા માટે સરખા છે. ફૂલ માર્કેટના વેપારીઓએ જ્યાં જગ્યા અને શેડ આપવામાં આવ્યા છે ત્યાં જ ફૂલનું વેચાણ ફરજિયાત કરવાનું રહેશે. જો ફરી રોડ પર ફૂલ વેચવા બેસશે તો તેમને હટાવવામાં આવશે. અમારો ઇરાદો કોઈને હેરાન કરવાનો નથી, પરંતુ જે જગ્યા જેના માટે બનાવવામાં આવી છે તેનો ઉપયોગ ન થાય તે પણ યોગ્ય નથી.

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