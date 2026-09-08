રાજકોટ: સગાઈ માટે પૈસાની જરુર હતી, ડ્રગ્સ પેડલરે કહ્યું- બેગ પહોંચાડ, 20 હજાર આપીશ, હવે સગાઈ પહેલા સળિયા પાછળ ધકેલાયો
આ માત્ર ડ્રગ્સ પકડાવાની ઘટના નથી, પણ કેવી રીતે બેરોજગાર યુવાનને 20 હજારની લાલચ આપીને ડ્રગ્સ માફિયાએ પોતાના નેટવર્કમાં ફસાવ્યો તેની કહાની છે.
Published : September 8, 2026 at 12:01 PM IST
રાજકોટ: ગુજરાતમાં ફરી એકવાર રેલવે રૂટથી ગાંજાની હેરાફેરીનો પર્દાફાશ થયો છે. રાજકોટ રેલવે સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ નંબર-1 પરથી પશ્ચિમ રેલવેની લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે 9.23 લાખ રૂપિયાની કિંમતનો 18.467 કિલો ગાંજો ઝડપી પાડ્યો છે. આ કેસમાં પોલીસે 25 વર્ષીય કર્મવીર પાટીલની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે તેનો સાથી અને આ નેટવર્કનો મુખ્ય સૂત્રધાર હર્ષસિંહ લલકસિંહ ફરાર થઈ ગયો છે.
એક શખ્સ ભીડનો ફાયદો ઉઠાવીને નાસી છૂટ્યો
તારીખ 6 સપ્ટેમ્બરના રોજ પશ્ચિમ રેલવે રાજકોટ LCBની ટીમ રેલવે સ્ટેશન વિસ્તારમાં રૂટિન પેટ્રોલિંગમાં હતી. બપોરના સમયે પ્લેટફોર્મ નંબર 1ના વાંકાનેર તરફના છેડે બે યુવાનો ટ્રોલી બેગ સાથે શંકાસ્પદ હાલતમાં ઉભા હતા. DYSP એચ. એમ. રાણાના જણાવ્યા અનુસાર, પોલીસને જોતા જ એક શખ્સ ભીડનો ફાયદો ઉઠાવીને નાસી છૂટ્યો હતો. જે બાદ પોલીસે ત્યાં ઉભેલા બીજા યુવાન કર્મવીર પાટીલની અટકાયત કરીને પૂછપરછ કરી હતી. પૂછપરછમાં કર્મવીરે પોતે છત્તીસગઢના સુરજપુર જિલ્લાનો વતની હોવાનું કબૂલ્યું હતું. જ્યારે ટ્રોલી બેગમાં શું છે તે પૂછતા તેણે સીધું જ કહી દીધું કે અંદર માદક પદાર્થ છે. ત્યારબાદ FSLની ટીમને બોલાવવામાં આવી હતી અને તપાસમાં તે ગાંજો હોવાનું સાબિત થયું હતું.
કર્મવીર તો માત્ર કેરિયર તરીકે ઉપયોગમાં લેવાયો!
આ કેસની સૌથી મહત્ત્વની કડી છે ડ્રગ્સનો રૂટ. પ્રાથમિક તપાસમાં ખુલ્યું છે કે બંને આરોપીઓ ઓખા-શાલીમાર એક્સપ્રેસમાં છત્તીસગઢથી રાજકોટ આવ્યા હતા. પોલીસ સૂત્રોનું માનીએ તો, છત્તીસગઢ અને ઓડિશા બોર્ડર વિસ્તાર ગાંજાની ખેતી માટે કુખ્યાત છે. ત્યાંથી ઓછી કિંમતે ગાંજો ખરીદીને તેને ટ્રેન મારફતે ગુજરાતના મોટા શહેરોમાં લાવવામાં આવે છે. રાજકોટમાં તેની કિંમત 5 ગણી થઈ જાય છે. આ કેસમાં 18 કિલો ગાંજાની કિંમત 9.23 લાખ આંકવામાં આવી છે. સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, ડિલિવરી કોને આપવાની હતી તેની માહિતી માત્ર ફરાર આરોપી હર્ષસિંહ પાસે જ હતી. કર્મવીર તો માત્ર કેરિયર તરીકે ઉપયોગમાં લેવાયો હતો. પોલીસની પૂછપરછમાં કર્મવીરે જે કારણ આપ્યું તે દરેક યુવાન માટે લાલબત્તી સમાન છે. આવતા મહિને તેની સગાઈ છે અને તેના માટે પૈસાની સખત જરૂર હતી. આ જ મજબૂરીનો ફાયદો હર્ષસિંહે ઉઠાવ્યો.
હર્ષસિંહે તેને કહ્યું હતું કે, "માત્ર બેગ પહોંચાડવાની છે, 20 હજાર રોકડા મળશે." 20 હજારની લાલચમાં આવીને કર્મવીર ગુનાના રસ્તે વળી ગયો અને હવે તેને NDPS એક્ટ હેઠળ 10 વર્ષ સુધીની સજા થઈ શકે છે. હાલ રેલવે પોલીસે કર્મવીર પાટીલ અને હર્ષસિંહ વિરુદ્ધ NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધીને ફરાર આરોપીની શોધખોળ તેજ કરી છે. પોલીસ હવે એ દિશામાં તપાસ કરી રહી છે કે રાજકોટમાં આ ગાંજાનો જથ્થો લેવાવાળો કોણ હતો? શું આ કોઈ મોટા આંતરરાજ્ય ડ્રગ્સ રેકેટનો ભાગ છે? રેલવે સ્ટેશન પર LCBની સતર્કતાથી એક મોટો જથ્થો બજારમાં પહોંચતા અટકી ગયો છે, પરંતુ આ કેસ સવાલ ઉભો કરે છે કે ટ્રેનોમાં સુરક્ષા વચ્ચે આટલો મોટો જથ્થો કેવી રીતે પહોંચે છે?
પોલીસે શું કહ્યું?
"તા. 6ના રોજ રાજકોટ રેલવે LCBની ટીમ પ્લેટફોર્મ નંબર 1 પર પેટ્રોલિંગમાં હતી. વાંકાનેર તરફના છેડે બે ઇસમો ટ્રોલી બેગ સાથે શંકાસ્પદ હાલતમાં મળી આવ્યા હતા. પોલીસને જોઈને એક ઇસમ નાસી ગયો છે. બીજા ઇસમ કર્મવીર પાટીલની પૂછપરછ કરતા તેણે ટ્રોલી બેગમાં માદક પદાર્થ હોવાનું જણાવ્યું હતું. FSLને બોલાવતા તે ગાંજો હોવાનું ખુલ્યું છે. કુલ 18.467 કિલો ગાંજો કબજે કરી NDPS હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો છે અને ફરાર આરોપીની શોધખોળ ચાલુ છે."
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