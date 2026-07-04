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રાજકોટ પોલીસે લિસ્ટેડ બુટલેગર સિન્ડિકેટના 20 સભ્યો સામે ગુજસીટોક હેઠળ ગુનો નોંધ્યો, 9ની ધરપકડ કરી

પોલીસ તપાસમાં ગેંગે સૌરાષ્ટ્રભરમાં ખંડણી, ખૂનની કોશિશ, હથિયાર હુમલા અને દારૂની હેરાફેરી સહિત 342 ગુના આચર્યા હોવાનું ખુલ્યું.

રાજકોટ પોલીસે લિસ્ટેડ બુટલેગર ફિરોઝ ઉર્ફે ફીરીયો સિન્ડિકેટના 20 સભ્યો સામે ગુજસીટોક હેઠળ ગુનો નોંધી 9ની ધરપકડ કરી
રાજકોટ પોલીસે લિસ્ટેડ બુટલેગર ફિરોઝ ઉર્ફે ફીરીયો સિન્ડિકેટના 20 સભ્યો સામે ગુજસીટોક હેઠળ ગુનો નોંધી 9ની ધરપકડ કરી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 4, 2026 at 3:12 PM IST

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રાજકોટ: કુવાડવામાં દારૂનો જથ્થો ઉતારી શહેર પોલીસને લપડાક મારનાર લિસ્ટેડ બુટલેગર ફિરોઝ ઉર્ફે ફીરીયોની સિન્ડિકેટ સામે રાજકોટ પોલીસે આકરું પગલું ભર્યું છે. ગુજસીટોક એક્ટ હેઠળ ગેંગના 20 સાગરીતો સામે ગુનો નોંધી 9 શખ્સોની ધરપકડ કરાઈ છે, જ્યારે 5 આરોપી અગાઉથી જેલમાં છે અને 6ની શોધખોળ ચાલુ છે. આ ટોળકીએ દસ વર્ષમાં ખંડણી, ખૂનનો પ્રયાસ, હથિયારો સાથેના હુમલા અને વિદેશી દારૂની મોટા પાયે હેરાફેરી સહિત 342 ગુના આચર્યા હોવાનું તપાસમાં ખુલ્યું છે.

રાજકોટ શહેર અને સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ જિલ્લામાં સંગઠિત ગુનાખોરી આચરતી કુખ્યાત “ફિરોઝ ઉર્ફે ફીરીયો સિન્ડિકેટ” વિરુદ્ધ પોલીસે ગુજરાત કંટ્રોલ ઓફ ટેરરિઝમ એન્ડ ઓર્ગેનાઈઝ્ડ ક્રાઈમ એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. શહેર પોલીસ કમિશનર બ્રજેશકુમાર ઝા અને એડી. સીપી ચૈતન્ય મંડલીકના સૂચનથી ડીસીપી (ક્રાઇમ) જગદીશ બાંગરવાના માર્ગદર્શન હેઠળ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે ગેંગના ગુનાહિત રેકોર્ડનો અભ્યાસ કર્યો હતો.

પોલીસ તપાસમાં ગેંગે સૌરાષ્ટ્રભરમાં ખંડણી, ખૂનની કોશિશ, હથિયાર હુમલા અને દારૂની હેરાફેરી સહિત 342 ગુના આચર્યા હોવાનું ખુલ્યું (Etv Bharat Gujarat)

તપાસમાં સામે આવ્યું કે, આ ગેંગના મુખ્ય સંચાલકો ફિરોઝ ઉર્ફે ફીરીયો હાસમ મેણુ અને હર્ષદ ઉર્ફે મહાજન માણેકલાલ માંડલીયા છે. આ ગેંગ વર્ષ 2017થી 2026 દરમિયાન સક્રિય રહીને રાજકોટ, જામનગર, મોરબી, ભાવનગર, અમરેલી, જૂનાગઢ, અમદાવાદ ગ્રામ્ય, વલસાડ, વડોદરા ગ્રામ્ય, ખેડા અને સુરેન્દ્રનગર સહિતના જિલ્લામાં દારૂનું નેટવર્ક ચલાવતી હતી. તેમણે આર્થિક લાભ માટે ગંભીર ગુનાઓ આચરી ગેરકાયદે દારૂની હેરાફેરી દ્વારા યુવાધનને નશાના રવાડે ચડાવવાનું કામ કર્યું હતું. આ ગેંગના સભ્યો અંદરોઅંદર મળીને અને સ્વતંત્ર રીતે ધાક-ધમકી, મારામારી અને જીવલેણ હુમલા કરતા હતા. ગુજરાત બહારથી મોટા જથ્થામાં વિદેશી દારૂની ગેરકાયદે આયાત કરી સ્થાનિક સ્તરે વિતરણ કરવું એ તેમની આવકનો મુખ્ય સ્રોત હતો.

ધરપકડ કરાયેલા 9 આરોપીઓમાં ચંદ્રેશ ઉર્ફે કાણીયો જગદીશ ચૌહાણ, ધવલ ઉર્ફે શીવ બકુલ વડનગરા, યશપાલસિંહ ઘનુભા જાડેજા, મનોજ ઉર્ફે શિવો રમેશ પોબારૂ, મોહસીન ઉર્ફે ચિંતો દિલાવર કુરેશી, જય ઉર્ફે જયસન રસીક સાવલીયા, મોહસીન મહંમદ બાયા, બકુલ ઉર્ફે જગદીશ દિનેશ નંદેસણીયા અને રાહુલ બોડા વકાતરનો સમાવેશ થાય છે. આ ગેંગનો મુખ્ય સૂત્રધાર ફિરોઝ ઉર્ફે ફીરીયો હાલ અન્ય દારૂના ગુનામાં રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલમાં બંધ છે. પોલીસ તેની પણ સત્તાવાર ધરપકડ કરશે.

રાજકોટ પોલીસે લિસ્ટેડ બુટલેગર ફિરોઝ ઉર્ફે ફીરીયો સિન્ડિકેટના 20 સભ્યો સામે ગુજસીટોક હેઠળ ગુનો નોંધી 9ની ધરપકડ કરી
રાજકોટ પોલીસે લિસ્ટેડ બુટલેગર ફિરોઝ ઉર્ફે ફીરીયો સિન્ડિકેટના 20 સભ્યો સામે ગુજસીટોક હેઠળ ગુનો નોંધી 9ની ધરપકડ કરી (Etv Bharat Gujarat)

છેલ્લા છ મહિનામાં રાજકોટને ક્રાઈમ મુક્ત કરવાની ઝુંબેશ હેઠળ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે કુલ 9 ગેંગના 111 આરોપીઓને ગુજસીટોક હેઠળ જેલમાં ધકેલી દીધા છે. જેમાં પેંડા ગેંગના 19, મુરઘા ગેંગના 21, બાટલી ગેંગના 10, શામજી મક્કા ગેંગના 12, અલ્તાફ ઉર્ફે છ આંગળી ગેંગના 7, ઇભલો ગેંગના 7, રામદેવ ડાંગર ગેંગના 5, ફિરોજ ઉર્ફે મેણુ ગેંગના 20 અને ઓડિયો ગેંગના 10 શખ્સોનો સમાવેશ થાય છે. ફરાર 6 આરોપીઓને પકડવા અલગ-અલગ ટીમો કાર્યરત છે. ઉપરાંત, ગુનાહિત કમાણીથી હસ્તાંતરિત સ્થાવર અને જંગમ મિલકતો શોધી જપ્ત કરવાની કાર્યવાહી પણ શરૂ કરાઈ છે. આ કેસની તપાસ એસીપી ભરત બસીયા ચલાવી રહ્યા છે.

ગુજસીટોક ગુનામાં સંડોવાયેલા પાંચ આરોપીઓ અગાઉથી જેલમાં છે, જેમાં ફિરોઝ ઉર્ફે ફિરીયો હાસમ મેણુ (રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ), ધવલ રસીક સાવલીયા અને ઇમરાન ઉર્ફે બોબડો ઉર્ફે ખલી હારૂન કાલવા (ડિસા સબ જેલ), પ્રશાંત ઉર્ફે પાસો કિશોર પરમાર (વડોદરા મધ્યસ્થ જેલ) અને હર્ષદ ઉર્ફે મહાજન માણેકલાલ માંડલીયા (નવસારી જિલ્લા જેલ)નો સમાવેશ થાય છે.

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