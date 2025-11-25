શાબાશ પોલીસ! રાજકોટ પોલીસે વ્યાજખોરના ત્રાસથી સુરતમાં આપઘાત કરતા જતા સીનિયર સીટિઝનનો જીવ બચાવ્યો
રાજકોટ જિલ્લા પોલીસે ભાયાવદરમાં વ્યાજખોરે પચાવી પાડેલું ખેતર પણ સીનિયર સીટિઝનને પરત અપાવ્યું.
Published : November 25, 2025 at 9:29 PM IST
રાજકોટ: ઉપલેટાના ભાયાવદર ટાઉનમાં રેલવે સ્ટેશન રોડની બાજુમાં રહેતા સિનીયર સીટીજને તેમના મોબાઇલમાંથી એક સુસાઇડ કરવાનો મેસેજ રાજકોટ ગ્રામ્યના પોલીસ અધિક્ષક વિજયસિંહ ગુર્જરને મોકલ્યો હતો. જેના આધારે પોલીસ અધિક્ષક દ્વારા બનાવની ગંભીરતાને પારખી જઇ તુરંત જ ધોરાજી વિભાગ ધોરાજીના મદદનીશ પોલીસ અધિક્ષક સીમરન ભારદ્રાજ તેમજ ભાયાવદર પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સપેક્ટર વી.સી. પરમારનાઓને સીનિયર સીટિઝનનું મોબાઇલનું લોકેશન કઢાવીને તેમને બચાવવા માટે સૂચના અપાઈ. લોકેશન કઢાવતા તે સુરત શહેરના મહીધરપુરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવતું હોવાથી મહીધરપુરા પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સપેક્ટર બ્રહ્મભટ્ટનો સંપર્ક કરતા તેઓ પોતાની ટીમ સાથે તાત્કાલીક લોકેશન વાળી જગ્યાએ જઈને વૃદ્ધને આત્મહત્યા કરતા બચાવી લીધેલા.
વૃદ્ધે 2020માં લીધા હતા વ્યાજે રૂપિયા
વૃદ્ધે ભાયાવદર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લાવી આત્મહત્યા કરવા પાછળનું કારણ પુછતા પોતે જણાવેલું કે વર્ષ 2020મા ભાયાવદર ટાઉનના વિશાલસિંહ ઉર્ફે વિશ્વરાજસિંહ બળવંતસિંહ ચુડાસમા પાસેથી રૂ.2 લાખ 10% વ્યાજથી લીધેલા જેનું વ્યાજ સહીત રૂ.5.80 તેઓએ વિશ્વરાજસિંહને પરત આપેલા અને બાદમાં આ બાબતે હિસાબ કરવા જતા વિશ્વરાજસિંહ બીજા રૂ.10 લાખ જેટલા રૂપીયા માંગતો હતો, જે પોતે ચુકવી શકવા અસમર્થ હોવાથી વિશ્વરાજસિંહે હથિયાર બતાવી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી.
વ્યાજખોરે ખેતર પચાવી પાડ્યું
ભાયાવદર ટાઉનખાતે આવેલી વૃદ્ધનું વડીલો પાર્જીત 18 વિદ્યાનું ખેતર તેની હાલની બજાર કીંમત રૂ.5 કરોડ થાય છે, જેનો કબ્જો લઇ લીધેલો અને દેખરેખ માટે માણસો રાખી આ વાડી વિશ્વરાજસિંહ બળવંતસિંહ ચુડાસમાની છે તેવું બોર્ડ મારી દીધેલુ અને જો પોતે પૈસા ન આપે તો ભાયાવદર ખાતેના વૃદ્ધના બીજા પ્લોટ અને મકાન પણ પડાવી લેવાની હથિયાર બતાવી ધમકી આપેલી. જેથી વૃદ્ધ નાશીપાસ થઇ ગયેલા અને ખુબજ ડરી ગયેલ અને આત્મહત્યા કરવાનો વિચાર કરેલો હતો તેવી ભાયાવદર પોલીસ અને રાજકોટ ગ્રામ્ય જિલ્લા પોલીસ વિભાગને માહિતી મળી હતી.
વ્યાજખોર પાસેથી ખેડૂતને ખેતર પાછું અપાવ્યું
આ બનાવની ગંભીરતાને ધ્યાને લઇ રાજકોટ રેન્જના પોલીસ મહાનિરીક્ષક અશોક કુમાર યાદવ, પોલીસ અધિક્ષક વિજયસિંહ ગુર્જર, રાજકોટ ગ્રામ્ય, તથા ધોરાજી વિભાગ ધોરાજીના મદદનીશ પોલીસ અધિક્ષક સીમરન ભારદ્રાજની સુચના આધારે ફરીયાદીની ફરીયાદ લઈ તાત્કાલીક વિશ્વરાજસિંહને અટક કરી બનાવના પુરાવા એકત્રીત કરી ફરીયાદીની તેમની વાડીનો કબ્જો તેમને સોંપવા માટે માર્ગદર્શન આપેલું. જે અનુસંધાને વિશ્વરાજસિંહ દ્વારા સ્વેચ્છાએ ફરીયાદીને પરત સોંપી આપેલી છે. આ વ્યક્તિની પોલીસે ધરપકડ કરી વધુ પુરાવા માટે રીમાન્ડ મેળવવા માટે તજવીજ કરવામા આવેલી છે.
આ વ્યક્તિન વિશાલસિંહ ઉર્ફે વિશ્વરાજસિંહ બળવંતસિંહ ચુડાસમા ઉપલેટાનો વ્યક્તિ છે અને તેની વિરુદ્ધ અગાઉ પણ વ્યાજખોરીના બે અને જુગારનો એક કેસ નોંધાયેલો છે. આટલું જ નહીં આ વિશાલસિંહ ઉર્ફે વિશ્વરાજસિંહ બળવંતસિંહ ચુડાસમાએ અન્ય કોઇ વ્યક્તી પાસેથી ગેરકાયદેસર રીતે વ્યાજવટાની ઉઘરાણી કરેલી હોય તેમજ કોઇ સ્થાવર કે જંગમ મિલ્કતનો ગેરકાયદેસર રીતે કબ્જો કરેલો હોય તો ભાયાવદર પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરવા જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
આ પણ વાંચો: