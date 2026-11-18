રાજકોટમાં આત્મહત્યા અટકાવવા પોલીસની માનવતાવાદી પહેલ, શરૂ કર્યુ 'જીવન આસ્થા કેન્દ્ર'
રાજકોટ શહેર પોલીસ દ્વારા જીવન આસ્થા કેન્દ્રની શરૂઆત કરવામાં આવી, આ કેન્દ્ર 24 કલાક કાર્યરત રહેશે અને હેલ્પલાઇન નંબર 9712347744 જાહેર કરાયો છે.
Published : November 18, 2026 at 10:29 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટમાં આત્મહત્યાના વધતા બનાવો ચિંતાનો વિષય બન્યા છે. જીવનની નાની-મોટી મુશ્કેલીઓમાં લોકો ખોટું પગલું ભરી લેતા હોય છે. આવા બનાવોને અટકાવવા અને મુશ્કેલીમાં મુકાયેલા લોકોને માનસિક સહારો આપવા રાજકોટ શહેર પોલીસ દ્વારા એક મહત્વપૂર્ણ અને માનવતાવાદી પહેલ કરવામાં આવી છે. રાજકોટ શહેર પોલીસ કમિશનર કચેરી ખાતે 'જીવન આસ્થા કેન્દ્ર'ની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. આ કેન્દ્ર 24 કલાક કાર્યરત રહેશે, જેથી કોઈપણ વ્યક્તિ દિવસ કે રાતના કોઈપણ સમયે મદદ મેળવી શકે. પોલીસનો સંદેશ સ્પષ્ટ છે - તમારી જિંદગી અમૂલ્ય છે, એક ફોન તમારું જીવન બચાવી શકે છે.
રાજકોટ શહેર પોલીસ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલું જીવન આસ્થા કેન્દ્ર એ માત્ર એક કચેરી નથી, પરંતુ નિરાશ થયેલા લોકો માટે આશાનું કિરણ છે. જીવનથી હારી ગયેલા, હતાશામાં સરી પડેલા કે આત્મહત્યાના વિચારો આવતા હોય તેવા લોકોને સમયસર યોગ્ય માર્ગદર્શન અને માનસિક સહારો મળી રહે તે આ કેન્દ્રનો મુખ્ય હેતુ છે. ઘણીવાર વ્યક્તિ પોતાની વાત પરિવાર કે મિત્રોને કહી શકતી નથી, ત્યારે પોલીસ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલી આ વ્યવસ્થા તેમને એક વિશ્વાસુ સાથી તરીકે મદદરૂપ થશે. અહીં ટ્રેઈન્ડ કાઉન્સેલર અને પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા લોકોનું કાઉન્સેલિંગ કરવામાં આવશે અને તેમને મુશ્કેલીમાંથી બહાર આવવાનો રસ્તો બતાવવામાં આવશે.
"આજે માનનીય પોલીસ કમિશનર સાહેબની રાબરી હેઠળ એક પહેલ કરવામાં આવી છે જેનું નામ જીવન આસ્થા કેન્દ્ર રાખવામાં આવ્યું છે આજે અહીંયા આ જીવન આસપાસ કેન્દ્ર ખોટું મુકવામાં આવ્યું છે અનેક સંસ્થાના લોકો આ કાર્યક્રમમાં જોડાયા હતા અમારી પહેલા એવી છે કે જે લોકો કોઈપણ જાતના અનિચ્છનીય પગલા પડતા હોય તેને અટકાવવા અને જે રેશિયો છે તેને નીચો લાવવાનો અમારો પ્રયાસ છે." - હેતલ પટેલ, DCP, ઝોન-1, રાજકોટ
આ કેન્દ્રની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે તે 24 કલાક કાર્યરત રહેશે. રાજકોટ શહેર પોલીસ દ્વારા હેલ્પલાઇન નંબર 9712347744 જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. જો કોઈ વ્યક્તિને આત્મહત્યાના વિચારો આવતા હોય, એકલતા અનુભવાતી હોય, પારિવારિક ઝઘડા, આર્થિક તંગી, અભ્યાસનું દબાણ કે અન્ય કોઈ માનસિક તકલીફમાંથી પસાર થતા હોય તો તેઓ સીધા આ નંબર પર ફોન કરીને મદદ મેળવી શકશે. આ નંબર પર ફોન કરનારની ઓળખ ગુપ્ત રાખવામાં આવશે અને તેમને તાત્કાલિક મદદ પૂરી પાડવામાં આવશે. પોલીસનું કહેવું છે કે, ખોટા વિચાર આવે ત્યારે એકલા ન રહો, તરત જ વાત કરો.
આ પહેલ પાછળનું કારણ આંકડાઓ પર નજર કરતા સમજાય છે. ગુજરાતમાં આત્મહત્યાના કેસનું પ્રમાણ 12.4 ટકા જેટલું નોંધાયું છે અને કુલ 8,984 લોકોએ આપઘાત કર્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. જે ખૂબ જ ચિંતાજનક બાબત છે. જો માત્ર રાજકોટ શહેરની વાત કરવામાં આવે તો આંકડા વધુ ચોંકાવનારા છે.
"સુસાઇડમાં બેસભરમાં રાજકોટ બીજા ક્રમે છે ત્યારે આ એક પહેલથી અનેકના જીવ બચશે અને એનું કાઉન્સિલિંગ કરી સાચો માર્ગ દેખાડવાનો એક પ્રયાસ કરવામાં આવશે અહીંયા આવતા તમામ પીડીતોને માર્ગદર્શન અને તેનું કાઉન્સિલિંગ કરી તેને નવી રાહ ચિંધાડવામાં આવશે તેવો અમારો પ્રયાસ રહેશે." - ડૉ. કર્તવી ભટ્ટ, કાઉન્સેલર હેડ
રાજકોટમાં વર્ષ 2022માં 550, વર્ષ 2023માં 537, વર્ષ 2024માં 546 અને વર્ષ 2025માં 499 આત્મહત્યાના કેસ નોંધાયા છે. એટલે કે દર વર્ષે સરેરાશ 500 થી વધુ લોકો પોતાનું જીવન ટૂંકાવી રહ્યા છે. આ આંકડાઓ દર્શાવે છે કે સમાજમાં માનસિક સ્વાસ્થ્ય અંગે જાગૃતિ અને સહારાની કેટલી જરૂર છે. આ જ કારણથી પોલીસનું આ જીવન આસ્થા કેન્દ્ર ખૂબ જ મહત્વનું સાબિત થઈ શકે છે.
જીવનમાં મુશ્કેલીઓ આવવી સ્વાભાવિક છે, પરંતુ દરેક મુશ્કેલીનો ઉકેલ શક્ય છે. આપઘાત કોઈપણ સમસ્યાનો ઉકેલ નથી. નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, જ્યારે પણ નકારાત્મક વિચારો આવે ત્યારે એકલા ન રહો, પરિવારજનો, મિત્રો કે વિશ્વાસુ વ્યક્તિ સાથે વાત કરો. જો વાત કરવા માટે કોઈ ન હોય તો રાજકોટ પોલીસ દ્વારા જાહેર કરાયેલા હેલ્પલાઇન નંબર 9712347744 પર તાત્કાલિક સંપર્ક કરો. યાદ રાખો, તમારી જિંદગી અમૂલ્ય છે અને સમાજને તમારી જરૂર છે. રાજકોટ પોલીસની આ પહેલ કેટલી અસરકારક સાબિત થાય છે અને કેટલા લોકોને નવું જીવન આપે છે તે જોવું રહ્યું, પરંતુ આ પ્રયાસ ચોક્કસપણે આવકારદાયક છે.
જો તમને કે તમારા કોઈ પરિચિતને તકલીફ લાગતી હોય તો તરત વાત કરો: રાજકોટ જીવન આસ્થા કેન્દ્ર - 9712347744, Tele-MANAS - 14416, ઇમરજન્સી - 112. એકલા ન રહો, મદદ માગવી એ હિંમત છે.
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