રાજકોટમાં 40 કરોડની જમીન છેતરપિંડીના કોલ સેન્ટરનો પર્દાફાશ
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, લોનની લાલચ આપીને ખેડૂતોને બોલાવાતા અને સાટાખતના બહાને જમીનના વેચાણ દસ્તાવેજો પર સહી કરાવાતી.
Published : October 2, 2026 at 7:03 PM IST
રાજકોટ: ગ્રામ્ય પોલીસે જમીન છેતરપિંડીના એક કોલ સેન્ટરનો પર્દાફાશ કરી જેલમાં બંધ આરોપી અલ્પેશ દોંગાનો કબજો મેળવ્યો છે. તેના મુખ્ય ભાગીદાર અક્ષિત અકબરી ઉર્ફે હેપ્પી પટેલની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આ ટોળકી પર સેંકડો ખેડૂતો સાથે છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે અને અત્યાર સુધીમાં રૂ. 40 કરોડથી વધુની કિંમતની જમીનના દસ્તાવેજો કરાવી લેવાયા છે. તપાસમાં ગીતા જયંતીના કાર્યક્રમો દ્વારા પોતાની છબી સુધારવા અને ખેડૂતોનો વિશ્વાસ જીતવાના કથિત કાવતરાનો પણ ખુલાસો થયો છે.
લોનની લાલચ આપી જમીનના દસ્તાવેજો કરાવ્યાનો આરોપ
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે ટોળકી ખેડૂતોને ઓછી ટકાવારીની લોનની લાલચ આપીને પોતાની જાળમાં ફસાવતી હતી. કોલ સેન્ટર મારફતે ખેડૂતોને ફોન કરીને 7/12 અને 8-અના આધારે લોન આપવાની વાત કરવામાં આવતી હતી. ખેડૂતો લોન લેવા આવે ત્યારે સાટાખતના બહાને તેમની પાસેથી જમીનના વેચાણ દસ્તાવેજો પર સહી કરાવી લેવામાં આવતી હતી.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, ખેડૂતોનો વિશ્વાસ જીતવા માટે ટોળકી જંત્રી મુજબની નજીવી રકમ તેમના ખાતામાં ઑનલાઇન જમા કરતી હતી. ત્યારબાદ કરોડોની કિંમતની જમીન પોતાના નામે કરાવી લેતી હતી. અત્યાર સુધીમાં રૂ. 40 કરોડથી વધુની કિંમતની જમીનના દસ્તાવેજો આ રીતે કરાવી લેવાયા હોવાનો પોલીસનો દાવો છે.
અલ્પેશ દોંગા સામે 16 ગુના નોંધાયેલા
અલ્પેશ દોંગાનો ગુનાહિત ઇતિહાસ પણ લાંબો હોવાનું પોલીસનું કહેવું છે. પોલીસની માહિતી મુજબ, તેની સામે રાજકોટ શહેરમાં 7, રાજકોટ ગ્રામ્યમાં 7 અને જામનગરમાં 2 ગુના સહિત કુલ 16 ગુના નોંધાયેલા છે. રાજકોટ શહેર અને ગ્રામ્યમાં વધુ 8 ગુના નોંધવાની પ્રક્રિયા પણ શરૂ કરવામાં આવી છે.
ગીતા જયંતીના કાર્યક્રમો સાથે કથિત કનેક્શન
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે અલ્પેશ દોંગા પોતાની છબી સુધારવા અને વિશ્વાસપાત્ર ગ્રાહકો મેળવવા ધાર્મિક કાર્યક્રમોનો સહારો લેતો હતો. અગાઉ તેણે સુરતના વેસુ અને ભાવનગરમાં પણ આવા કાર્યક્રમો યોજ્યા હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.
હવે અમદાવાદમાં ગીતા જયંતીના નામે મોટો કાર્યક્રમ યોજવાની તૈયારી હતી. તેમાં ‘ગીતા’ નામની 20 હજાર મહિલાઓને એકત્ર કરવાની યોજના હતી. રાજકોટમાં ઝડપાયેલા કોલ સેન્ટરમાંથી પોલીસને ‘ગીતા’ નામની આશરે 4,800 મહિલાઓનો ડેટા મળ્યો છે. પોલીસને આશંકા છે કે આવા કાર્યક્રમો દ્વારા સમાજસેવક તરીકેની છબી ઊભી કરીને ખેડૂતોનો વિશ્વાસ જીતવા અને તેમને છેતરવાનું કાવતરું ઘડાયું હતું.
રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ કોલ સેન્ટર, જમીનના સોદા અને કાર્યક્રમો વચ્ચેના કથિત જોડાણ અંગે વધુ તપાસ કરી રહી છે.
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