કોંગ્રેસ નેતા પ્રગતિ આહીરની વધી મુશ્કેલી, કુલ 25 લોકો સામે FIR દાખલ, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો ?

આ કાર્યવાહી રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે અને પ્રગતિ આહીર માટે કાયદાકીય લડાઈ શરૂ થઈ છે.

કોંગ્રેસ નેતા પ્રગતિ આહીરની વધી મુશ્કેલી
કોંગ્રેસ નેતા પ્રગતિ આહીરની વધી મુશ્કેલી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 15, 2025 at 6:57 AM IST

રાજકોટ: જસદણ તાલુકાના એક ગામમાં છ વર્ષની બાળકી સાથે દુષ્કર્મની ગંભીર ઘટના બાદ રાજકીય નેતાઓ દ્વારા પીડિત પરિવારના ફોટા સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કરવા બદલ આટકોટ પોલીસે કાર્યવાહી કરી છે. કોંગ્રેસ નેતા પ્રગતિ આહીર સહિત કુલ 25 લોકો સામે જુવેનાઈલ જસ્ટિસ (બાળકોની સંભાળ અને સંરક્ષણ અધિનિયમ) હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

આટકોટમાં થયેલા એક દુષ્કર્મ કેસની પીડિત સગીર દીકરી અને તેના પરિવારની ઓળખ જાહેર કરવા બદલ તેમની સામે પોલીસ ફરિયાદ (FIR) નોંધવામાં આવી છે. આ કેસમાં પ્રગતિ આહીર સહિત કુલ 25 લોકો વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં જસદણના અન્ય કોંગ્રેસ અગ્રણીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.

કોંગ્રેસ નેતા પ્રગતિ આહીર
કોંગ્રેસ નેતા પ્રગતિ આહીર (Etv Bharat Gujarat)

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, પ્રગતિ આહીર આટકોટમાં દુષ્કર્મ પીડિતાના ઘરે તેના પરિવારને મળવા ગયા હતા. આ મુલાકાત દરમિયાન તેમણે પીડિત દીકરી અને તેના પરિવારના સભ્યોના ફોટા લીધા હતા અને આ ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર અપલોડ કર્યા હતા.

આટકોટ પોલીસે પ્રગતિ આહીર સહિત કુલ 25 લોકો સામે કેસ દાખલ કર્યો
આટકોટ પોલીસે પ્રગતિ આહીર સહિત કુલ 25 લોકો સામે કેસ દાખલ કર્યો (Etv Bharat Gujarat)

તેમણે કાયદાનું ગંભીર ઉલ્લંઘન કર્યું છે. જુવેનાઈલ જસ્ટિસ (બાળકોની સંભાળ અને રક્ષણ) અધિનિયમની જોગવાઈઓ હેઠળ, દુષ્કર્મ અથવા અન્ય ગંભીર ગુનાઓની પીડિત સગીર બાળકીની ઓળખ જાહેર કરવી એ કાયદેસર ગુનો છે. કાયદા મુજબ, પીડિતાનું નામ, ફોટો કે અન્ય કોઈ વિગત કે જેનાથી તેની ઓળખ પ્રસ્થાપિત થાય, તે જાહેર કરી શકાતી નથી.

કોંગ્રેસ નેતા પ્રગતિ આહીરની વધી શકે છે મુશ્કેલી
કોંગ્રેસ નેતા પ્રગતિ આહીરની વધી શકે છે મુશ્કેલી (Etv Bharat Gujarat)

આ કાયદાના ભંગ બદલ પ્રગતિ આહીર અને અન્ય 24 લોકો સામે કડક કાર્યવાહીના ભાગરૂપે FIR દાખલ કરવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહી રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે અને પ્રગતિ આહીર માટે કાયદાકીય લડાઈ શરૂ થઈ છે.

પ્રગતિ આહીર ઉપરાંત, જસદણ કોંગ્રેસના અન્ય આગેવાનો અને કાર્યકરો સહિત કુલ 25 વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધાયો છે. આ ફરિયાદ બાદ પોલીસ દ્વારા આ મામલે સઘન તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે અને આગામી દિવસોમાં વધુ ધરપકડ અથવા કાયદેસરની કાર્યવાહી થવાની શક્યતા છે.

સંપાદકની પસંદ

