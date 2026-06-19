રાજકોટના જસદણ પાસે ખાનગી બસે મારી પલટી, 11 મુસાફરોને નાની મોટી ઇજા
સુરતથી નીકળેલી ખાનગી ડેઇલી સર્વિસ બસ રાજકોટના જસદણ રેલ્વે સ્ટેશન પાસે અચાનક પલટી મારી ગઈ હતી, જેમાં 11 લોકોને નાની-મોટી ઇજા પહોંચી છે.
Published : June 19, 2026 at 10:43 AM IST
રાજકોટ : જસદણ રેલ્વે સ્ટેશન પાસે શક્તિધામ ડેઇલી સર્વિસ બસ પલટી મારી હતી, જેમાં 11 લોકોને ઇજા પહોંચી છે. સુરત-દેરડી-કુંભાજી રૂટ પર ચાલતી આ બસ સમી સાંજે સુરતથી ઉપડી હતી. વહેલી સવારે ચાર વાગ્યાની આસપાસ તે જસદણ પાસે પહોંચી, ત્યારે ડ્રાઇવરની અવરચંડાઈને કારણે બસ અચાનક પલટી મારી ગઈ હતી.
મળતી માહિતી પ્રમાણે, બસમાં 22 લોકો સવાર હતા. આ અકસ્માતમાં 11 લોકોને નાની-મોટી ઇજા થઈ છે. જ્યારે અન્ય લોકોને વધુ ઇજા થતાં તેમને તાત્કાલિક જસદણ સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે.
મુસાફરોએ ઘટના બાદ જણાવ્યું હતું કે તેઓએ ડ્રાઇવરને ત્રણથી ચાર વખત ટકોર કરી હતી કે કોઈ ઉતાવળ નથી, નિરાંતે બસ ચલાવો. પરંતુ બસનો ડ્રાઇવર ઓવર કોન્ફિડન્સમાં બસ ચલાવતો હતો. મુસાફરોની ટકોરે જાણે ડ્રાઇવરને જીદે ચડાવ્યો હોય તેમ તે બસને ઓવર સ્પીડમાં ચલાવતો હતો.
જસદણ પહોંચતા જ બસે બોલાયમાં પલટી મારી દીધી. પલટી લાગતાની સાથે જ એક ધડાકાભેર અવાજ થયો હતો, જેથી આસપાસના સ્થાનિક લોકો દોડી આવ્યા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં જસદણ પોલીસ કાફલા સહિત ફાયરનો કાફલો પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયો હતો. પોલીસે સમગ્ર બાબતે ગંભીરતા દાખવી 108 એમ્બ્યુલન્સની મદદથી તમામ ઇજાગ્રસ્તોને સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
108 ટીમે તાત્કાલિક સારવાર આપતા સ્થાનિક લોકોએ તેમની કામગીરી માટે બિરદાવી હતી. હાલ જસદણ પોલીસ દ્વારા ઝીણવટભરી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. જસદણ PI ગોહિલ સહિતના સ્ટાફે મુસાફરોના નિવેદન લઈ લીધા છે અને આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
બેદરકારીપૂર્વક બસ ચલાવનાર ડ્રાઇવરની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવશે. સાથે જ આસપાસના સીસીટીવી કેમેરાની મદદથી બસની સ્પીડનું આંકલન કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ જે કોઈ દોષી ઠરશે તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
હાલ ઘાયલ થયેલા 10થી 11 લોકોને જસદણ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. જરૂર જણાય તો તેમને વધુ સારવાર માટે રાજકોટ રીફર કરવામાં આવી શકે છે.
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