રાજકોટ: પ્રેમ સંબંધમાં હત્યા, ચા પીવાના બહાને યુવકને લઈ જઈ ધોકા-પાઈપથી માર મારતા મોત
રાજકોટના રૂખડિયાપરામાં પ્રેમ સંબંધના મનદુઃખમાં 23 વર્ષીય ઉમંગ જીખલિયાની ધોકા અને પાઈપ વડે હત્યા કરાઈ, સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું.
Published : July 28, 2026 at 12:35 PM IST
રાજકોટ: રૂખડિયાપરા વિસ્તારમાં પ્રેમ સંબંધના મનદુઃખમાં એક 23 વર્ષીય યુવકની બેરહેમીથી હત્યા કરવાનો બનાવ સામે આવ્યો છે. આરોપીઓએ ચા પીવાના બહાને યુવકને ઘરેથી તેડી જઈને ધોકા અને પાઈપ વડે માર માર્યો હતો. ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત હાલતમાં યુવકને ઘરે મૂકી જવામાં આવ્યો હતો. સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન તેનું મોત નીપજ્યું હતું. પોલીસે 4 આરોપીઓ સામે હત્યાનો ગુનો નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે.
ઘટના કેવી રીતે બની
રૂખડિયાપરા ફાટક પાસે ચામુંડા પાનની બાજુમાં રહેતા 23 વર્ષીય ઉમંગ રણજીતભાઈ જીખલિયા ઘરે હતો. બપોરે આશરે 2 વાગ્યે પાડોશમાં રહેતો નાઝીર ઉમંગને "ચા પીવાના બહાને" ઘરેથી તેડી ગયો હતો. ત્યારબાદ મોરબી રોડ, જૂના રેલવે સ્ટેશન નજીક નાઝીર અને તેના 3 મિત્રો - આસિફ સહિતના લોકોએ ઉમંગને ધોકા અને પાઈપ વડે બેરહેમીથી માર્યો હતો.
"નાઝીર બપોરે 2 વાગ્યે મારા ઉમંગને ચા પીવા લઈ ગયો હતો. સાંજે તેને મારેલો-કૂટેલો ઘરે મૂકી ગયા.અમે હોસ્પિટલ લઈ ગયા પણ બચાવી ન શક્યા. નાઝીરની બહેન સાથે પ્રેમ સંબંધના કારણે આ હત્યા કરી છે. પોલીસે ચારેય આરોપીઓને કડક સજા કરે તેવી માંગ છે." -રણજીતભાઈ જીખલિયા, મૃતકના પિતા
ઇજાગ્રસ્તને હોસ્પિટલ ખસેડાયો, સારવાર દરમિયાન મોત
હુમલા બાદ ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત ઉમંગને આસિફ ઘરે મૂકીને જતો રહ્યો. તે સમયે ઉમંગ બોલી પણ શકે તેવી હાલતમાં ન હતો. પરિવારજનોએ તાત્કાલિક તેને 108 મારફતે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડ્યો હતો. પરંતુ ટૂંકી સારવાર દરમિયાન તેનું મોત નીપજ્યું હતું. હોસ્પિટલ ચોકીના સ્ટાફે પ્રદ્યુમ્નનગર પોલીસને જાણ કરતા PI સહિતનો કાફલો તાત્કાલિક હોસ્પિટલ પહોંચ્યો હતો.
"રૂખડિયાપરા વિસ્તારમાં પ્રેમ સંબંધના મનદુઃખને કારણે એક યુવકની હત્યા થઈ છે. મૃતક ઉમંગ અને આરોપી નાઝીરની બહેન વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ હતો. જેની જાણ થતા નાઝીરે પોતાના 3 મિત્રો સાથે મળીને ચા પીવાના બહાને યુવકને બોલાવીને માર્યો હતો. અમે 4 આરોપીઓ સામે હત્યાનો ગુનો નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે. ટૂંક સમયમાં તમામ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવશે. હાલ 1ને પકડી પાડ્યો છે અને તેની સઘન પૂછપરછ ચાલુ છે." - રાકેશ દેસાઈ, DCP, ઝોન-2, રાજકોટ
પોલીસ કાર્યવાહી
પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે ઉમંગ અને નાઝીરની બહેન વચ્ચે છેલ્લા કેટલાક સમયથી પ્રેમ સંબંધ હતો. આ વાતની જાણ નાઝીરના પરિવારને થતા તેમને શંકા ગઈ હતી. બદલો લેવા માટે નાઝીરે પોતાના મિત્ર આસિફ અને અન્ય 2 સાગરીતો સાથે મળીને કાવતરું ઘડ્યું હતું. નાઝીરે ઉમંગને ફોન કરીને ચા પીવા બોલાવ્યો અને જૂના રેલવે સ્ટેશન પાસેના સૂમસામ વિસ્તારમાં લઈ જઈને હુમલો કર્યો હતો.
પોલીસે ઘટનાસ્થળના CCTV ફૂટેજ, આરોપીઓના મોબાઈલ CDR અને હથિયાર કબજે કરવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ કરાવીને વધુ પુરાવા એકત્ર કરવામાં આવી રહ્યા છે.
પ્રદ્યુમ્નનગર પોલીસે મૃતકના ભાઈ વિકાસની ફરિયાદના આધારે નાઝીર, આસિફ અને અન્ય 2 મિત્રો સામે IPC કલમ 302, 120B અને 34 હેઠળ હત્યાનો ગુનો નોંધ્યો છે. પોલીસે તમામ આરોપીઓને પકડવા માટે 3 ટીમો બનાવી છે. આરોપીઓ ફરાર હોવાથી તેમના ઘર અને સંબંધીઓના ઘરે દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. પોલીસનું કહેવું છે કે 24 કલાકમાં તમામ આરોપીઓને ઝડપી લેવામાં આવશે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
આ ઘટના બાદ રૂખડિયાપરા વિસ્તારમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. પ્રેમ સંબંધના કારણે થયેલી આ હત્યાથી સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ છે. સમાજના આગેવાનોનું કહેવું છે કે યુવાનોએ કોઈપણ સમસ્યાનો ઉકેલ હિંસામાં ન શોધવો જોઈએ. પરિવારોએ પણ બાળકો સાથે ખુલ્લી વાતચીત રાખવી જોઈએ. પોલીસે વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ વધારી દીધું છે અને અફવા ન ફેલાવવાની અપીલ કરી છે.
પિતા રણજીતભાઈ મજૂરી કરે છે અને ઉમંગ પણ કલરકામ કરીને ઘર ચલાવવામાં મદદ કરતો હતો. એકના એક દીકરાના મોતથી પરિવારમાં શોકનો માહોલ છે. પરિવારે પોલીસ પાસે ન્યાય અને આરોપીઓને કડકમાં કડક સજાની માંગ કરી છે.
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