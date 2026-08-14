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રાજકોટમાં પિતાએ ઉંઘમાં જ એકના એક દીકરાને હથોડાના ઘા મારી મોતને ઘાટ ઉતાર્યો, રક્ષાબંધન પહેલા ત્રણ બહેનોએ ભાઈ ગુમાવ્યો

અવારનવાર પિતા-પુત્ર વચ્ચે ઘરેલુ બાબતે બોલાચાલી થતી હતી. આ જ ખાર રાખીને બાબુભાઈએ રાત્રે ઉંઘમાં સૂતેલા દિકરા રામ પર હથોડાના ઘા ઝિંકીને મોતને ઘાટ ઉતાર્યો.

પિતા પર લાગ્યો પુત્રની હત્યાનો આરોપ
પિતા પર લાગ્યો પુત્રની હત્યાનો આરોપ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2026 at 8:01 AM IST

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રાજકોટ: રાજકોટના ભક્તિનગર વિસ્તારમાંથી પિતાની ક્રૂરતાનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. આહીર ચોક પાસેના નહેરુનગર શેરી નંબર 8માં એક પિતાએ પોતાના એકના એક દીકરાની ઉંઘમાં જ હથોડાના ઘા ઝીંકી હત્યા કરી નાખી. હત્યા બાદ પિતાએ જાતે જ પોલીસને ફોન કર્યો. રક્ષાબંધનના 15 દિવસ પહેલા જ ત્રણ બહેનોએ પોતાનો ભાઈ ગુમાવ્યો છે. ઘટનાને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.

પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ મૃતકનું નામ રામ સવસેતા છે. તેના પિતા બાબુભાઈ સવસેતા છે. ગઈકાલે રાત્રે ઘરમાં બંને પિતા-પુત્ર જ એકલા હતા. પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું કે, છેલ્લા થોડા સમયથી રામની માતા રિસામણે હોવાથી ઘરમાં માતા ન હતા. અવારનવાર પિતા-પુત્ર વચ્ચે ઘરેલુ બાબતે બોલાચાલી થતી હતી. આ જ ખાર રાખીને બાબુભાઈએ રાત્રે ઉંઘમાં સૂતેલા રામ પર હથોડાના ઘા કરી દીધા. હુમલામાં રામનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું. હત્યા કર્યા બાદ બાબુભાઈએ જાતે જ 100 નંબર પર ફોન કરીને પોલીસને બોલાવી.

અવારનવાર પિતા-પુત્ર વચ્ચે ઘરેલુ બાબતે બોલાચાલી થતી હતી
અવારનવાર પિતા-પુત્ર વચ્ચે ઘરેલુ બાબતે બોલાચાલી થતી હતી (Etv Bharat Gujarat)

બનાવની જાણ થતાં જ ભક્તિનગર પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો. DCP કક્ષાના અધિકારીઓ પણ સ્થળ પર દોડી ગયા હતા. પોલીસે ઘટનાસ્થળે FSLની ટીમને પણ બોલાવી પુરાવા એકત્રિત કર્યા. મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે. પોલીસે બાબુભાઈ સવસેતાની અટકાયત કરી છે, અને તેમની વિરુદ્ધ હત્યાનો ગુનો નોંધી આગળની ધરપકડની કાગળ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસનું કહેવું છે કે, હત્યાનું ચોક્કસ કારણ અને ઘરેલુ ઝઘડાની વિગતો આરોપીની પૂછપરછ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે.

મૃતક યુવક રામ સવસેતા
મૃતક યુવક રામ સવસેતા (Etv Bharat Gujarat)

આ ઘટનાથી સમગ્ર પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યો છે. રામને ત્રણ બહેનો છે. રક્ષાબંધનના તહેવારને હવે માત્ર 15 દિવસ બાકી છે. આવી સ્થિતિમાં ત્રણેય બહેનોએ પોતાનો એકનો એક ભાઈ ગુમાવ્યો છે. પાડોશીઓનું કહેવું છે કે, બાબુભાઈ અને રામ વચ્ચે અવારનવાર તકરાર થતી હતી, પરંતુ વાત આટલી હદે પહોંચશે તેવી કોઈએ કલ્પના પણ નહોતી કરી.

ઉલ્લેખનીય છે કે, રાજકોટ શહેરમાં છેલ્લા એક મહિનામાં 8 હત્યાના બનાવ નોંધાયા છે. ઘરેલુ ઝઘડા, આર્થિક કારણો અને ઉશ્કેરાટમાં આવી જઈને થતી હત્યાઓનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. પોલીસ કમિશનરે તાજેતરમાં જ શહેરમાં કાયદો-વ્યવસ્થા અંગે બેઠક કરી હતી. તેમ છતાં આવી ઘટનાઓ અટકી નથી રહી.

ભક્તિનગર પોલીસે નાગરિકોને અપીલ કરી છે કે, ઘરેલુ મતભેદને કારણે હિંસાનો રસ્તો ન અપનાવો. જો ઘરમાં ઝઘડા કે તણાવ હોય તો 181 અભયમ હેલ્પલાઈન અથવા નજીકના પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરો. સમયસર મધ્યસ્થી કરવાથી આવી મોટી ઘટનાઓ ટાળી શકાય છે.

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TAGGED:

FATHE KILLED SON
SON MURDER BY FATHER
RAJKOT POLICE
પિતાએ કરી પુત્રની હત્યા
MURDER CASE

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