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રાજકોટ: મહાનગરપાલિકાની ઓફિસમાં જ પ્રેમલીલા, અધિકારી અને સફાઈ કામદારનો વીડિયો વાયરલ

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના સામાકાંઠા વિસ્તારની વોર્ડ ઓફિસમાં પરિણીત અધિકારી અને પરિણીત મહિલા સફાઈ કામદાર વચ્ચેના ચુમ્માચાટીના દ્રશ્યો વાયરલ થયા છે.

મહાનગરપાલિકાની ઓફિસમાં જ ચુમ્માચાટી
મહાનગરપાલિકાની ઓફિસમાં જ ચુમ્માચાટી (Etv Bharat Gujarati)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2026 at 5:44 PM IST

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રાજકોટ: મહાનગરપાલિકાના સામાકાંઠા વિસ્તારની એક વોર્ડ ઓફિસમાં પરિણીત વોર્ડ ઇન્ચાર્જ અધિકારી અને પરિણીત મહિલા સફાઈ કામદાર વચ્ચેનું ઇલુઇલુ છાપરે ચડીને છતું થયું છે. વોર્ડ ઓફિસની અંદર જ બંને વચ્ચે આલિંગનના દ્રશ્યો કોઈએ કેમેરામાં કેદ કરીને વીડિયો વાયરલ કરી દેતાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે. વીડિયોમાં મહિલા સફાઈ કામદાર વોર્ડ અધિકારીના ખોળામાં બેસીને એકબીજાને આલિંગન કરતા દેખાય છે. તે જ વોર્ડ ઓફિસના કબાટમાંથી રોયલ ચેલેન્જર બ્રાન્ડના દારૂના પાંચથી છ ચપલા પણ દેખાય છે. દાઝના ભરેલા એક કર્મચારીએ છુપો કેમેરો ગોઠવીને આ પ્રેમલીલાનું સ્ટિંગ ઓપરેશન કર્યું હોવાનું સૂત્રોમાંથી જાણવા મળ્યું છે.

મળતી માહિતી મુજબ શહેરના સામાકાંઠા વિસ્તારના એક વોર્ડના પરિણીત ઇન્ચાર્જ અધિકારી અને ત્યાં જ ફરજ બજાવતી એક પરિણીત મહિલા સફાઈ કામદાર વચ્ચે છેલ્લા કેટલાક સમયથી ચાલી રહેલું ઇલુઇલુ હવે જાહેરમાં છતું થઈ ગયું છે. વોર્ડ ઓફિસની અંદર જ આ બંને કોઈ પણ પ્રકારના ભય કે ડર વગર એકબીજાને આલિંગન આપતા અને ચુંબન કરવામાં મશગૂલ હોય તેવા દ્રશ્યો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા છે.

મહાનગરપાલિકાની ઓફિસમાં જ ચુમ્માચાટી (Etv Bharat Gujarati)

આ બંને વચ્ચેના સંબંધોની ચર્ચા તો લાંબા સમયથી ચાલી રહી હતી, પરંતુ આ વખતે પુરાવા સાથેનો વિડિયો સામે આવ્યો છે. દાઝ ખાયેલા સાથી કર્મચારીએ જ ગુપ્ત કેમેરો ગોઠવ્યો હોવાની ચર્ચા છે. અધિકારીથી કોઈ કારણોસર દાઝના ભરેલા અથવા અણબનાવ ધરાવતા હિતશત્રુએ આ આખી પ્રેમલીલાનો ભાંડો ફોડવાનું ચોક્કસ આયોજન કર્યું હતું. તે કર્મચારીએ વોર્ડ ઓફિસની અંદર એક છુપો (હિડન) કેમેરો ગોઠવી દીધો હતો અને આ બંને જ્યારે એકાંતમાં મળ્યા ત્યારે તેમનું વ્યવસ્થિત રીતે સ્ટિંગ ઓપરેશન કરી નાખ્યું હતું.

ચર્ચા એવી પણ છે કે આ પ્રેમ પ્રકરણમાં સંડોવાયેલી મહિલા સફાઈ કામદાર મહાનગરપાલિકામાં કાયમી કર્મચારી તરીકે ફરજ બજાવે છે. કચેરીનો સત્તાવાર ઓફિસ સમય પૂરો થઈ ગયા પછી પણ આ બંને પ્રેમક્રીડા માણવા માટે જ ઓફિસે રોકાતા હતા અને આ લવસ્ટોરી મનપાના અન્ય અનેક કર્મચારીઓની નજરે પણ ચડી ચૂકી હતી. જો કે, આ વખતે ગુપ્ત કેમેરામાં બંનેની પ્રેમલીલા કેદ થઈ ગઈ હતી.

વિડિયો લીક થતાં જ અધિકારીને આવ્યો હાર્ટએટેક

સામાન્ય રીતે કોઈપણ બે પુખ્ત વ્યક્તિઓ વચ્ચેનો પ્રેમ સંબંધ એ તેમની તદ્દન વ્યક્તિગત બાબત હોઈ શકે છે, પરંતુ અહીં સવાલ એ ઊભો થાય છે કે આ બંને કર્મચારીઓએ સરકારી કચેરી જેવા જાહેર સ્થળને જ પોતાની પ્રેમલીલાનું પાંજરું બનાવી દીધું. સોશિયલ મીડિયામાં આ પ્રેમલીલાના દ્રશ્યો ખુલ્લા પડી ગયા હતા. પોતાની આ કરતૂતો જાહેર થતાં બદનામીથી વોર્ડ ઇન્ચાર્જ અધિકારીના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ હતી. આ આઘાત અને આબરૂ જવાના ડરથી ડેમેજ કંટ્રોલના ટેન્શનમાં ઇન્ચાર્જ અધિકારીને હળવો હાર્ટએટેક આવી ગયો હતો, જેને પગલે તેમને તાત્કાલિક ધોરણે સારવાર અર્થે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હોવાની વાત પણ જાણવા મળી છે.

અગાઉ એક અધિકારી સામે પ્રેમ પ્રકરણમાં દુષ્કર્મના કેસ થતાં નોકરી ગુમાવી હતી. રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં પ્રેમ પ્રકરણ એ આ કોઈ પ્રથમ ઘટના નથી. હજી થોડા સમય પહેલા જ મનપાના ટી.પી. વિભાગના એક અધિકારી પણ આવા જ એક હાઈપ્રોફાઈલ પ્રેમ પ્રકરણમાં ખરાબ રીતે ફસાયા હતા. તે કિસ્સામાં અધિકારી અને યુવતી વચ્ચેના પ્રેમ સંબંધોમાં ભંગાણ પડતાં મામલો ઉગ્ર બન્યો હતો અને યુવતીએ અધિકારી સામે દુષ્કર્મ (બળાત્કાર)ની ગંભીર કલમો હેઠળ પોલીસ કેસ દાખલ કરાવ્યો હતો. આ કાયદાકીય લડતમાં આસિસ્ટન્ટ ટાઉન પ્લાનર અધિકારીને 48 કલાક સુધી પોલીસ લોકઅપની હવા ખાવી પડી હતી અને હાલમાં પણ આ અધિકારી સસ્પેન્શન હેઠળ છે.

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