રાજકોટમાં 6 વર્ષની નિર્ભયાના દુષ્કર્મીને 40 દિવસમાં ફાંસીની સજા, નરાધમે ગુપ્તાંગમાં સળિયો નાખી ક્રૂરતા આચરી હતી

રાજકોટ જિલ્લાના આટકોટમાં છ વર્ષની બાળકી સાથે થયેલા દુષ્કર્મ કેસની અંદર કોર્ટ દ્વારા આરોપીને દોષિત ઠરાવ્યા બાદ ફાંસીની સજા ફટકારતો હુકમ કર્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 17, 2026 at 5:10 PM IST

રાજકોટ: આટકોટ વિસ્તારમાં 6 વર્ષની માસુમ બાળકી પર થયેલા અમાનવીય દુષ્કર્મના કેસમાં રાજકોટ પોક્સો કોર્ટે એક ઐતિહાસિક અને દાખલા રૂપ ચુકાદો આપ્યો છે. ગુનો બન્યાના માત્ર 40 દિવસની અંદર જ ન્યાયિક પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી કોર્ટે આરોપીને ફાંસીની સજા ફટકારી છે. સમાજમાં દાખલો બેસાડતા આ કેસમાં પોલીસની ત્વરિત તપાસ અને સરકાર પક્ષની ધારદાર દલીલો મહત્વની સાબિત થઈ છે.

મામાની વાડીએ રમતી બાળકી સાથે હેવાનિયત
રાજકોટ ગ્રામ્યના આટકોટ પોલીસ સ્ટેશનથી 18 કિમી દૂર આવેલા પ્રતાપપુર (નવાગામ)ની સીમમાં આ હચમચાવી દેનારી ઘટના બની હતી. ફરિયાદીની 6 વર્ષ અને 8 માસની દીકરી તેના મામાની વાડીએ અન્ય બાળકો સાથે રમી રહી હતી. તે દરમિયાન બાઈક પર આવેલા એક અજાણ્યા શખ્સે બાળકીને ઉઠાવી જઈ, બળજબરીપૂર્વક ગુપ્ત ભાગે લોખંડનો સળિયો નાખી અતિ ગંભીર ઈજાઓ પહોંચાડી દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. આ અંગે આટકોટ પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા-2023ની કલમ 65(2) તથા પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો.

પોલીસે 200 શકમંદોની પૂછપરછ કરીને આરોપીને ઓળખી કાઢ્યો
પોલીસની કામગીરીમાં 200 શકમંદોની પૂછપરછ અને 'રમકડાં' દ્વારા ઓળખ પરેડ કરેલ હતી. જેમાં ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈ રેન્જ આઈજી અશોક કુમાર અને એસપી વિજયસિંહ ગુર્જરના માર્ગદર્શન હેઠળ તપાસ ધોરાજીના મહિલા મદદનીશ પોલીસ અધિક્ષક (ASP) સિમરન ભારદ્વાજને સોંપવામાં આવી હતી. પીડિત બાળકી ડરી ગયેલી હોવાથી મહિલા અધિકારી અને ચાઈલ્ડ વેલ્ફેર ઓફિસર દ્વારા તેનું કાઉન્સેલિંગ કરી આરોપીનું વર્ણન મેળવવામાં આવ્યું હતું.

વર્ણનના આધારે પોલીસે આસપાસના વિસ્તારમાં મજૂરી કરતા 200 જેટલા પરપ્રાંતિય શ્રમિકોની પૂછપરછ કરી હતી. આખરે મધ્યપ્રદેશના અલીરાજપુરના વતની 32 વર્ષીય રેમસીંગ ઉર્ફે રામસીંગ તેરસીંગ ડુડવાને ઝડપી લેવામાં આવ્યો હતો, જેણે ગુનાની કબૂલાત કરી હતી. પોલીસ તપાસમાં એક સંવેદનશીલ પાસું એ હતું કે ઓળખ પરેડ દરમિયાન આરોપીને જોઈને બાળકો ડરી ન જાય તે માટે, દરેક શકમંદના હાથમાં એક રમકડું આપવામાં આવ્યું હતું. ભોગ બનનાર બાળકી અને સાથે રમતા બાળકોએ નિર્ભયતાથી આરોપીને ઓળખી બતાવ્યો હતો.

આટકોટ પોલીસ સ્ટેશનની તસવીર
12 દિવસમાં પોલીસે ચાર્જશીટ રજૂ કરી
પોલીસે આ કેસમાં માત્ર 12 દિવસના ટૂંકા ગાળામાં જ તમામ મેડિકલ, ફોરેન્સિક અને દસ્તાવેજી પુરાવા એકત્ર કરી કોર્ટમાં ચાર્જશીટ રજૂ કરી દીધી હતી. ઘટના સ્થળેથી આરોપીના વાળ મળી આવ્યા હતા, જેનો ફોરેન્સિક રિપોર્ટ મહત્વનો પુરાવો સાબિત થયો હતો. એફ.એસ.એલ. અધિકારીની સ્થળ મુલાકાત અને મેડિકલ રિપોર્ટ્સ તાત્કાલિક મેળવવામાં આવ્યા હતા. પીડિત બાળકીના પિતાએ ન્યાય માટે પત્ર લખીને રજૂઆત કરી હતી. કેસને ફાસ્ટ ટ્રેક પર ચલાવવા માટે સરકાર પક્ષે પણ ડે-ટુ-ડે સુનાવણીની માંગ કરી હતી.

આ કેસમાં જિલ્લા સરકારી વકીલ એસ.કે. વોરા અને એ.પી.પી. પી.કે. પટેલે ધારદાર દલીલો કરી હતી. સાક્ષીઓ અને પુરાવાઓ સમયસર કોર્ટમાં રજૂ થાય તે માટે પીએસઆઈ પી.એન. ભરવાડને નોડલ ઓફિસર તરીકે નિયુક્ત કરાયા હતા. ત્રીજા એડિશનલ સેશન્સ એન્ડ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ (પોક્સો કોર્ટ)ના જજ વી.એ. રાણાએ બંને પક્ષની દલીલો અને સજ્જડ પુરાવાઓને ધ્યાને રાખી આરોપી રામસીંગ ડુડવાને દોષિત જાહેર કરી ફાંસીની સજા ફટકારી છે.

દુષ્કર્મીને 40 દિવસમાં ફાંસીની સજા
40 દિવસમાં કેસનો નિકાલ
ચાર્જશીટ રજૂ થયાના 29 દિવસ અને એફ.આઈ.આર.ના 40 દિવસમાં જ આ કેસનો નિકાલ થયો છે. સ્પેશિયલ પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર એસ.કે. વોરાના જણાવ્યા મુજબ, ફાંસીની સજાના અમલ માટે હાઇકોર્ટની મંજૂરી જરૂરી રહેશે. આ ચુકાદા દ્વારા સમાજમાં કડક સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે બાળકો વિરુદ્ધના અપરાધો કોઈ પણ સંજોગોમાં ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં.

