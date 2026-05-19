રાજકોટમાં બંસી ડેરીના ‘મસ્તી મિલ્ક પનીર’માં મિલ્ક ફેટનું પ્રમાણ ઓછું, આઈસ્ક્રીમ-શ્રીખંડ સહિત વધુ 5 નમૂના લેવાયા

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 19, 2026 at 8:38 PM IST

રાજકોટ: રાજકોટ શહેરમાં ખાણીપીણીની વસ્તુઓમાં ભેળસેળની હકીકત એક પછી એક સામે આવી રહી છે. ત્યારે હવે પનીરમાં પણ ભેળસેળ હોવાનું સામે આવ્યું છે.

ફૂડ વિભાગ દ્વારા રાજકોટના કોઠારીયા વિસ્તારમાં આવેલી બંસી ડેરીમાંથી લેવાયેલા પનીરના નમૂનાનો રિપોર્ટ આવ્યો છે. તેમાં મિલ્ક ફેટનું પ્રમાણ સરકારી ધારાધોરણ કરતાં ઓછું હોવાનું જાણવા મળતાં નમૂનાને ફેઇલ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. નમૂનો ફેઇલ થતાં ફૂડ વિભાગે પેઢીના સંચાલકો સામે ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ એક્ટ-૨૦૦૬ હેઠળ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

આ ઉપરાંત આજે ફૂડ વિભાગની ટીમે શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી આઈસ્ક્રીમ, શ્રીખંડ અને પનીર સહિત વધુ ૫ નમૂના લેવામાં આવ્યા છે.

વિગતવાર કાર્યવાહી:

ફૂડ ઇન્સ્પેક્ટરની ટીમે ગોંડલ રોડ પર કોઠારીયા વિસ્તારમાં આવેલી બંસી ડેરી (પ્લોટ નં. ૨૩૯) માંથી દૂધ મસ્તી મલાઈ પનીર (૧ કિલો પેક) નો નમૂનો લીધો હતો. લેબોરેટરીના અહેવાલમાં પનીરમાં મિલ્ક ફેટનું પ્રમાણ નિર્ધારિત માપદંડ કરતાં ઓછું હોવાનું સામે આવ્યું છે. આથી તેને સબ-સ્ટાન્ડર્ડ જાહેર કરીને કાયદાકીય કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.

આજની સરપ્રાઈઝ ચેકિંગ:

ફૂડ સેફ્ટી ઓન વ્હીલ્સ (FSW) વાન સાથે ફૂડ વિભાગની ટીમે ભક્તિનગર સર્કલ, સોરઠિયાવાડી સર્કલ, ૮૦ ફૂટ રોડ અને અંબાજી કડવા પ્લોટ વિસ્તારમાં સઘન તપાસ હાથ ધરી હતી. ૧૮ ધંધાર્થીઓની દુકાનો, રેસ્ટોરન્ટ અને લારી-ગલ્લાની તપાસ કરવામાં આવી.

લાઇસન્સ વગરના ૪ વેપારીઓને નોટિસ:

  • રાધિકા રેસ્ટોરન્ટ
  • ગુરુનાનક સિઝન ગોલા
  • દ્વારકાધીશ સિઝન સ્ટોર
  • નીલકંઠ આઇસ ડિશ

લેવાયેલા ૫ નમૂના:

  1. રંગોલી આઈસ્ક્રીમ (સાધુવાસવાણી મેઇન રોડ) – કેશર પિસ્તા આઈસ્ક્રીમ (લૂઝ)
  2. રંગોલી આઈસ્ક્રીમ – પાઈનેપલ આઈસ્ક્રીમ શ્રીખંડ (લૂઝ)
  3. ન્યુ શ્રીજી આઈસ્ક્રીમ (જયવર્ધિની કોમ્પ્લેક્સ) – કિંગ્ઝ ડીલાઇટ આઈસ્ક્રીમ (લૂઝ)
  4. શ્રી ગાયત્રી ડેરી પ્રોડક્ટ (લક્ષ્મીનગર) – ડ્રાયફ્રુટ શ્રીખંડ (લૂઝ)
  5. શ્રી ગાયત્રી ડેરી પ્રોડક્ટ – પનીર (લૂઝ)

ઉનાળાની ઋતુને ધ્યાનમાં રાખીને ફૂડ વિભાગે આઈસ્ક્રીમ, શ્રીખંડ અને ડેરી પ્રોડક્ટ્સ પર વિશેષ નજર રાખી છે. આગામી દિવસોમાં પણ શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં આવી જ સરપ્રાઈઝ તપાસ ચાલુ રહેશે અને નાગરિકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરનાર વેપારીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

