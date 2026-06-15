રાજકોટમાં ખોરાકમાં ભેળસેળ સામે અભિયાન શરૂ, પહેલા જ દિવસે 'આઇ લવ પાપા લુઇસ પીઝા પાર્લર'માં વાસી બ્રેડ-વંદા મળ્યા
ખોરાકમાં મિલાવટ એ આતંકવાદી કાવતરા જેવું છે, દરેક પરિવારના આરોગ્યના રક્ષણ માટે સરકાર-મનપા સજ્જ : મેયર નેહલ શુક્લ
Published : June 15, 2026 at 8:57 PM IST
રાજકોટ: શહેરમાં ખાવાની વસ્તુમાં ભેળસેળ રોકવા રાજ્ય સરકારના માર્ગદર્શન હેઠળ મહાનગરપાલિકા દ્વારા આજથી એક વર્ષના મેગા અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. આજે મેયર ડો. નેહલ શુકલ અને કમિશનર તુષાર સુમેરાએ સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદ કરીને રાજકોટના નાના-મોટા તમામ ખાણીપીણીના ધંધાર્થીઓને ભેળસેળ બંધ કરવા ચેતવણી આપી હતી. તેમણે જાહેર કર્યું કે હવે આવી પ્રવૃત્તિ બંધ નહીં કરાય તો સીલિંગ, દંડ સહિતના કડક પગલા દરરોજ લેવામાં આવશે.
મેયર ડો. નેહલ શુકલે જણાવ્યું હતું કે ખોરાકનો મુદ્દો સૌને સ્પર્શે છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલભાઈ પાનસેરિયા પણ સમગ્ર રાજ્યમાં લોકોને ભેળસેળ વગરના ખાદ્યપદાર્થો મળી રહે તેનો આગ્રહ રાખે છે.
'ભેળસેળ એ આતંકવાદી કાવતરું'
મેયરે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "ખરેખર ભેળસેળ એ આતંકવાદી કાવતરું છે. વેપારીઓ જાણતા કે અજાણતા લોકોના જીવન સાથે ખિલવાડ કરે છે. આ ઘાતક પ્રવૃત્તિ રોકવા મનપા તમામ કડક પગલા લેશે." તેમણે કહ્યું કે આ તમામ લોકોના પરિવારનો પ્રશ્ન છે. એક વર્ષ સુધી આ ડ્રાઇવ ચાલશે અને દૂધ, પનીર, અનાજ, ડ્રાયફ્રુટ, ફાસ્ટફૂડ, નમકીન, ઘી સહિતની તમામ વસ્તુઓમાં ભેળસેળ પકડવા કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
મહાનગરપાલિકા દ્વારા નગરજનોને ભેળસેળવાળા ખોરાકમાંથી મુક્તિ અપાવવા આગામી એક વર્ષ સુધી સતત સઘન ચેકિંગ ડ્રાઇવ શરૂ કરવામાં આવી છે. ભેળસેળ કરતાં પકડાશે તે ધંધાર્થી સામે સ્થળ પર જ દંડની વસૂલાત, વ્યવસાયિક એકમ સીલિંગ સહિતના આકરા કાયદાકીય પગલાં લેવાશે.
"લોકોના પરિવારનો પ્રશ્ર્ન છે. મુખ્યમંત્રી, ના.મુખ્યમંત્રી, આરોગ્ય મંત્રીએ આ ચેડા રોકવા સૂચના આપી છે. ખરેખર ભેળસેળ એ આતંકવાદી કાવતરૂ છે. વેપારીઓ જાણતા કે અજાણતા લોકોના જીવન સાથે ખીલવાડ કરે છે. આ ઘાતક પ્રવૃતિ રોકવા મનપા તમામ કડક પગલા લેશે. એક વર્ષ સુધી આ ડ્રાઇવ ચાલશે. દૂધ, પનીર, અનાજ, ડ્રાયફ્રુટ, ફાસ્ટફૂડ, નમકીન, ઘી સહિતની તમામ વસ્તુઓમાં ભેળસેળ પકડવા કાર્યવાહી કરવામાં આવશે." - ડૉ.નેહલ શુક્લ, મેયર, રાજકોટ
ત્રણ કેટેગરીમાં ચેકિંગ ઝુંબેશ
- કમિશનર તુષાર સુમેરાએ જણાવ્યું હતું કે ફૂડ શાખા ત્રણ કેટેગરીમાં ચેકિંગ કરશે:
- નાનામાં નાના ધંધાર્થીઓ (હોકર્સ ઝોન, રેંકડી ધારકો અને હરતા ફરતા ધંધાર્થીઓ)
- સ્થાનિક રેસ્ટોરન્ટ
નામાંકિત મોટી હોટલો-રેસ્ટોરન્ટ
કમિશનરે કહ્યું કે તમામ ખાદ્યપદાર્થના ધંધાર્થીઓને ભેળસેળથી દૂર રહેવા તંત્ર અપીલ કરે છે. તમામ ઝોનમાં સઘન સર્વેલન્સ ચેકિંગ શરૂ કરાયું છે અને ઝડપી રીપોર્ટ આવે તે માટે મનપા પોતાની ફૂડ ટેસ્ટિંગ લેબોરેટરી શરૂ કરવા માટે પ્રયાસ કરી રહી છે. હાલ આઠ ટીમ બનાવીને જુદા જુદા વિસ્તારમાં ચેકિંગ માટે મોકલી દેવામાં આવી છે.
ચેકિંગ દરમિયાન શું તપાસવામાં આવશે?
આ ઝુંબેશમાં પાંચ ટીમ દ્વારા તમામ પ્રકારના ફૂડ બિઝનેસ ઓપરેટરો જેવા કે હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ, ડેરી એકમો, સુપર માર્કેટ, ઉત્પાદન કરતાં એકમો, સ્ટોરેજ-કોલ્ડ સ્ટોરેજ, ફરસાણ, બેકરી પ્રોડક્ટ્સ, હોકર્સ વગેરે એકમોની તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે. જેમાં પેઢીની હાઇજેનિક કન્ડિશન, ઉપયોગમાં લેવાતી કે સ્થળ પર ઉત્પાદન કરાતી ખાદ્યચીજોનું સ્ટોરેજ, ફૂડ લાઇસન્સ તપાસવામાં આવશે. જરૂર પડ્યે ફૂડ સેફ્ટી ઓન વ્હીલ્સ દ્વારા સ્થળ પર જ ખાદ્યચીજોની પ્રાથમિક ચકાસણી કરવામાં આવશે.
"શહેરના વેપારીઓને ભેળસેળથી દૂર રહેવા ચેતવણી આપતા કહ્યું હતું કે, ભેળસેળ કરતાં પકડાશે તે ધંધાર્થી સામે સ્થળ પર જ દંડની વસૂલાત, વ્યવસાયિક એકમ સીલિંગ સહિતના આકરા કાયદાકીય પગલાં લેવાશે." - ડૉ.તુષાર સુમેરા, કમિશનર, RMC
ફૂડ સેફ્ટી સ્ટાન્ડર્ડ એક્ટ-2006 અન્વયે ફૂડ બિઝનેસ ઓપરેટરો પાસેથી ચેકિંગ દરમિયાન સ્થળ પર શંકાસ્પદ ખાદ્યચીજોના નમૂના લેવામાં આવશે. અખાદ્ય કે વાસી ખોરાકનો જથ્થો નાશ કરવાની કામગીરી કરવામાં આવશે તેમજ પેઢીને નોટિસ આપી સ્થળ પર જ વહીવટી ચાર્જ વસૂલ કરી સીલિંગ કરાશે.
પહેલા જ દિવસે દરોડા અને કાર્યવાહી
મેયર-કમિશનરની સૂચનાથી આજે જ આરોગ્ય અને ફૂડ વિભાગની ટીમ હોટલ-રેસ્ટોરન્ટના ચેકિંગમાં ઉતરી પડી છે. આજે બપોરે કમિશનર બંગલા રોડ પર યાજ્ઞિક રોડ નજીક આવેલા 'આઇ લવ પાપા લુઇસ પીઝા પાર્લર'માં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
આ પાર્લરમાં વાસી બ્રેડ અને વંદા જોવા મળતા તેનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે. આ સ્થળે અનહાઇજેનીક કન્ડિશન અંગે નિયમ મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, તેમ આરોગ્ય અધિકારી ડો. જયેશ વકાણીએ જણાવ્યું હતું. જોકે સંચાલકે ગઈકાલે પાર્લરમાં જંતુનાશક દવા છંટકાવ કરાવ્યાનું અને આ કારણે આજે પાર્લર બંધ હોવાનું જણાવ્યું હતું. આ સિવાય નાના મવા સહિતના વિસ્તારોમાં પણ ફૂડ વિભાગની ચેકિંગ ડ્રાઇવ ચાલુ છે.
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