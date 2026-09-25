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રાજકોટ મારવાડી યુનિવર્સિટીમાં 6 દિવસમાં બીજા વિદ્યાર્થીનું મૃત્યુ! કેમ્પસમાં ભયનો માહોલ

આંધ્રપ્રદેશના બે વિદ્યાર્થીઓના અવસાનથી યુનિવર્સિટી વિવાદમાં, બે ઘટનાઓ વચ્ચે સંબંધ છે કે કેમ? પોલીસ શોધી રહી છે કેમ્પસમાં ABVPનો વિરોધ.

કેમ્પસમાં ભયનો માહોલ
કેમ્પસમાં ભયનો માહોલ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2026 at 4:24 PM IST

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રાજકોટ: જિલ્લાની ની મારવાડી યુનિવર્સિટી ફરી એકવાર વિવાદમાં આવી છે. માત્ર છ દિવસમાં બીજા વિદ્યાર્થીનું અવસાન થતાં કેમ્પસમાં ચિંતા અને ભયનો માહોલ પ્રસરી ગયો છે. કોમ્પ્યુટર સાયન્સના ત્રીજા વર્ષના વિદ્યાર્થી હેમંત ગંદમાનું મોત યુનિવર્સિટીના મુખ્ય મકાન પાસે થયું હોવાની જાણ થતાં આખા કેમ્પસમાં સનસનાટી મચી ગઈ છે.

હેમંત મૂળ આંધ્રપ્રદેશના રહેવાસી હતા અને યુનિવર્સિટીની હોસ્ટેલમાં રહીને અભ્યાસ કરતા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં જ સિક્યુરિટી સ્ટાફ અને અન્ય વિદ્યાર્થીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. તાત્કાલિક કુવાડવા રોડ પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડ્યો છે અને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

રાજકોટ મારવાડી યુનિવર્સિટીમાં 6 દિવસમાં બીજા વિદ્યાર્થીનું મૃત્યુ (Etv Bharat Gujarat)

આ ઘટના વધુ ચોંકાવનારી એટલા માટે છે કે માત્ર પાંચ-છ દિવસ પહેલાં જ એ જ યુનિવર્સિટીમાં એક વિદ્યાર્થીનીનું પણ અવસાન થયું હતું. તે વિદ્યાર્થીની પણ આંધ્રપ્રદેશની હતી. બંને વિદ્યાર્થીઓ એક જ રાજ્યના હોવાથી અને ટૂંકા સમયમાં બે ઘટનાઓ બનતાં વિદ્યાર્થીઓમાં અનેક સવાલો ઊભા થયા છે. શું આ બંને ઘટનાઓ વચ્ચે કોઈ સંબંધ છે? પોલીસ આ અંગે તપાસ કરી રહી છે.

પોલીસે મૃતકના રૂમમાંથી કોઈ નોંધ મળી છે કે નહીં તેની તપાસ શરૂ કરી છે. તેમના મિત્રો અને રૂમ પાર્ટનરના નિવેદનો લેવામાં આવી રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા અને ટેલિફોન રેકોર્ડની પણ તપાસ ચાલી રહી છે. પોલીસનું પ્રાથમિક અનુમાન આપઘાત તરફ છે, પરંતુ અકસ્માતની શક્યતાને પણ નકારી શકાય નહીં. તમામ કોણથી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

રાજકોટ મારવાડી યુનિવર્સિટીમાં 6 દિવસમાં બીજા વિદ્યાર્થીનું મૃત્યુ (Etv Bharat Gujarat)

વિદ્યાર્થીઓમાં કેટલાક મહત્વના સવાલો ઊભા થયા છે. બંને વિદ્યાર્થીઓ એકબીજાને ઓળખતા હતા કે કેમ? તેઓ એક જ વિસ્તાર કે સમુદાયના હતા કે કેમ? પહેલી ઘટનાના કારણે બીજા વિદ્યાર્થી પર માનસિક તણાવ હતો કે કેમ? આ તમામ બાબતોની પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.

બીજો સવાલ અભ્યાસના દબાણ અને હોસ્ટેલના વાતાવરણ અંગે છે. કોમ્પ્યુટર સાયન્સ જેવા કોર્સમાં વિદ્યાર્થીઓ પર વધુ દબાણ હોય છે કે કેમ? યુનિવર્સિટીમાં કોઈ પ્રકારનો માનસિક ત્રાસ કે અન્ય સમસ્યા છે કે કેમ તેની પણ તપાસ થઈ રહી છે.

ત્રીજો સવાલ સુરક્ષા વ્યવસ્થા અંગે છે. એક જ મકાન પાસે ટૂંકા સમયમાં બે ઘટનાઓ બનતાં સુરક્ષા પર સવાલ ઊભા થયા છે. પહેલી ઘટના પછી સુરક્ષા વધારવામાં આવી હતી કે કેમ? CCTV કેમેરા કામ કરતા હતા કે કેમ? આ બાબતોની પણ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.

યુનિવર્સિટી તંત્ર આ અંગે મોટાભાગે મૌન છે. ડેપ્યુટી રજિસ્ટ્રાર વર્ગીસ નિધિસે જણાવ્યું કે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે અને યુનિવર્સિટી સહયોગ આપી રહી છે. વિદ્યાર્થીઓના માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે કાઉન્સેલર છે કે નહીં અને હોસ્ટેલમાં દેખરેખ કેવી રીતે થાય છે તે અંગે સ્પષ્ટ જવાબ મળ્યો નથી.

આ ઘટનાઓને પગલે ABVP દ્વારા યુનિવર્સિટી ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. વિરોધ દરમિયાન પોલીસ અને કાર્યકરો વચ્ચે ઘર્ષણની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. કેટલાક કાર્યકરોને ઈજા પહોંચી હતી અને તેમને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. યુનિવર્સિટી વિસ્તારમાં પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો.

વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના પરિવારજનોમાં ચિંતા વ્યાપી છે. એક જ અઠવાડિયામાં બે ઘટનાઓથી કેમ્પસનું વાતાવરણ અસર પામ્યું છે. પોલીસ તપાસ પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી સાચું કારણ સ્પષ્ટ થશે નહીં. યુનિવર્સિટીએ વિદ્યાર્થીઓના માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર વધુ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે તેવી માંગ પણ ઊઠી છે.

આખી ઘટના હજુ તપાસ હેઠળ છે. પોલીસ તમામ પાસાઓથી તપાસ કરી રહી છે જેથી સત્ય સામે આવે. વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય અંગે યુનિવર્સિટી અને વહીવટી તંત્રે યોગ્ય પગલાં લેવા જોઈએ તેવી અપેક્ષા વ્યક્ત થઈ રહી છે.

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RAJKOT MARWADI UNIVERSITY
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