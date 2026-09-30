ABVPના આવેદન બાદ રાજકોટ મારવાડી યુનિવર્સિટીની સ્પષ્ટતા: કાઉન્સેલિંગ સક્રિય, મેસમાં અધિકારીઓ વિદ્યાર્થીઓ સાથે જમે છે
તાજેતરમાં બનેલા વિદ્યાર્થીઓના આત્મહત્યા પ્રકરણ અંગે રજિસ્ટ્રારે જણાવ્યું કે પોલીસ તપાસ ચાલુ છે અને તપાસમાં સંપૂર્ણ સહયોગ આપવામાં આવી રહ્યો છે.
Published : September 30, 2026 at 4:55 PM IST
રાજકોટ: અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ (ABVP) દ્વારા મારવાડી યુનિવર્સિટીમાં વિવિધ રજૂઆતોને લઈને આવેદન પત્ર સોંપવામાં આવ્યા બાદ યુનિવર્સિટી તંત્ર દ્વારા સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે. યુનિવર્સિટીના એક્ઝિક્યુટિવ રજિસ્ટ્રાર નરેશ જાડેજાએ તમામ મુદ્દાઓ પર પોતાનું નિવેદન આપ્યું છે.
શું છે ABVPની રજૂઆત અને યુનિવર્સિટીનો જવાબ?
ABVP દ્વારા તાજેતરમાં બનેલી વિદ્યાર્થીઓના આત્મહત્યાની ઘટનાઓને લઈને તેમજ કેમ્પસની સુવિધાઓને લઈને યુનિવર્સિટીને આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. જેના જવાબમાં રજિસ્ટ્રારે જણાવ્યું હતું કે, યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં સેફ્ટી ઓડિટ, કાઉન્સેલિંગ સેવાઓ અને હેલ્પલાઈન સેવાઓ સક્રિય રીતે કાર્યરત છે. વિદ્યાર્થીઓના માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને સુરક્ષા માટે તંત્ર સતત કાર્યરત છે.
બીજી તરફ, વિદ્યાર્થીઓમાં ચર્ચા હતી કે આઈકાર્ડ ન પહેરવા બદલ દંડ વસૂલવામાં આવે છે. તે અંગે સ્પષ્ટતા કરતાં રજિસ્ટ્રારે જણાવ્યું કે, યુનિવર્સિટીમાં આઈકાર્ડ જેવી બાબતો પર કોઈપણ પ્રકારની પેનલ્ટી વસૂલવામાં આવતી નથી.
"યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં સેફ્ટી ઓડિટ, કાઉન્સેલિંગ સેવાઓ અને હેલ્પલાઈન સેવાઓ સક્રિય રીતે કાર્યરત છે. વિદ્યાર્થીઓના માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને સુરક્ષા માટે તંત્ર સતત કાર્યરત છે." - નરેશ જાડેજા, એક્ઝિક્યુટિવ રજિસ્ટ્રાર, મારવાડી યુનિવર્સિટી, રાજકોટ
મેસના ભોજન મુદ્દે મોટું નિવેદન અને પોલીસ તપાસમાં સહયોગ
વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા મેસમાં ભોજનની ગુણવત્તાને લઈને અનેક વખત ફરિયાદો ઉઠી છે. આ મુદ્દે રજિસ્ટ્રાર નરેશ જાડેજાએ જણાવ્યું કે, મેસમાં ભોજનની ગુણવત્તા સુધારવા માટે યુનિવર્સિટીના અધિકારીઓ દરરોજ વિદ્યાર્થીઓ સાથે જ મેસમાં જમે છે, જેથી ગુણવત્તા પર સીધી દેખરેખ રાખી શકાય.
આ સાથે જ, તાજેતરમાં બનેલા વિદ્યાર્થીઓના આત્મહત્યા પ્રકરણ અંગે તેમણે જણાવ્યું કે, આ મામલે પોલીસ તપાસ ચાલી રહી છે અને યુનિવર્સિટી દ્વારા પોલીસને તપાસમાં સંપૂર્ણ સહયોગ આપવામાં આવી રહ્યો છે.
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