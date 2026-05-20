રાજકોટ: ભુવાના ઢોંગમાં પરિણીતા પર વારંવાર દુષ્કર્મ, પુત્રના ગળે છરી મૂકી ધમકી; આરોપી ઝડપાયો
Published : May 20, 2026 at 9:57 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટમાં ફરી એક વિકૃત દુષ્કર્મનો બનાવ સામે આવ્યો છે. માતાના ભુવાના ઢોંગ હેઠળ કારખાનેદારની પત્ની સાથે વારંવાર દુષ્કર્મ આચરનાર આરોપીએ તેના છ વર્ષના પુત્રના ગળે છરી મૂકીને ધમકીઓ આપી હતી. આરોપીએ મહિલાને ચાકુના ઘા પણ કર્યા હતા.
મૂળ જામનગરની અને હાલ રાજકોટના 150 ફૂટ રિંગ રોડ વિસ્તારમાં રહેતી 40 વર્ષીય મહિલાએ આજીડેમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. આરોપી તુષાર રણછોડ સિંધવ (રહે. ખેરડા, કોટડા સાંગાણી) વિરુદ્ધ ગુનો નોંધીને પોલીસે તેને ઝડપી લેવા તપાસ શરૂ કરી છે.
મહિલાના જણાવ્યા મુજબ, તેમના પતિ ગોંડલ ચોકડી પાસે સબમર્સિબલ પંપનું કારખાનું ચલાવે છે. આરોપી તુષાર સિંધવ તે જ કારખાનામાં કામ કરતો હતો. ત્રણ વર્ષ પહેલાં તુષારે જાતે જાહેર કર્યું હતું કે તે મેલડી માતાનો ભુવો છે. તેણે કારખાનામાં મેલડીના પાઠ પણ કર્યા હતા.
એક દિવસ તુષારે મહિલાના પતિને કહ્યું કે તમારા ઘરમાં મેલ છે, તે કાઢવું પડશે. રાત્રે 12 વાગ્યે તે પાઠ પૂરા કરવાનો સામાન લઈને ઘરે આવ્યો. વિધિ દરમિયાન તેણે પતિ અને છ વર્ષના દીકરાને બીજા રૂમમાં મોકલી દીધા. પછી રૂમનો બારણું બંધ કરીને તેણે મહિલાને મીઠાઈ ખવડાવી, માથે હાથ મૂક્યો અને અચાનક તેના કપડા ખેંચી કાઢ્યા. મહિલાએ વિરોધ કરતાં તેણે તેનું મોં દબાવી દીધું. મહિલા બેભાન થઈ ગઈ અને ભાનમાં આવ્યા પછી તેને ખબર પડી કે તુષારે તેની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું છે.
તુષારે તેના દીકરાના ગળે છરી મૂકીને કહ્યું, “કોઈને કહીશ તો તારા દીકરાને મારી નાખીશ.” આ ધમકીથી દંપતી ડરી ગયું.
વારંવાર અત્યાચાર અને ધમકીઓ
પંદરેક દિવસ પછી તુષાર દારૂ પીને બપોરે ઘરે આવ્યો અને કહેવા લાગ્યો, “હું જ તારો ઘરવાળો છું, માતાજીએ મને કહ્યું છે.” તેણે ફરી દુષ્કર્મ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. દીકરાને બચાવવા જતાં મહિલાને છાતીમાં ચાકુ લાગ્યું અને લોહી વહેવા લાગ્યું. તે અર્ધબેભાન થઈ ગઈ તો પણ તુષારે તેના પુત્રની સામે જ તેની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું.
તુષાર અવારનવાર મહિલાના પતિને તેના ભત્રીજા પીએસઆઈ આકાશ રણછોડભાઈ સિંધવના નામે ધમકાવતો અને કારખાનામાંથી પૈસા પણ લઈ જતો. મહિલા અને તેના પતિ આ ત્રાસથી કંટાળીને દવા પીને આત્મહત્યા કરવાનું વિચારતા હતા, ત્યારે તુષારે કહ્યું હતું, “તમે બંને નહીં, આપણે બંને દવા પીએ અને પછી મારો ભત્રીજો તારા પતિને જેલમાં પૂરી દેશે અને તારો છોકરો રખડી પડશે.”
આ ડરથી દંપતી છેલ્લા એક વર્ષથી દર ત્રણ મહિને મકાન બદલતું હતું, પરંતુ તુષારને સરનામું મળી જતું અને તે નવા ઘરે પણ પહોંચી જતો અને અત્યાચાર આચર્યો હતો.
આખરે મહિલાએ હિંમત કરીને આજીડેમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે આરોપી વિરુદ્ધ ગુનો નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે.