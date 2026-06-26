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રાજકોટ: લગ્નની લાલચ આપી યુવતી સાથે અનેકવાર સંબંધ બાંધ્યો પછી તરછોડી દીધી, પોલીસે ધરપકડ કરી

છેતરપિંડી કરવાના કિસ્સાઓ સતત વધી રહ્યા છે, ત્યારે રાજકોટ શહેરમાં વધુ એક ચોંકાવનારી ઘટના પોલીસ ચોપડે ચડી છે

છેતરપિંડી કરવાના કિસ્સાઓ સતત વધી રહ્યા છે, ત્યારે રાજકોટ શહેરમાં વધુ એક ચોંકાવનારી ઘટના પોલીસ ચોપડે ચડી છે
છેતરપિંડી કરવાના કિસ્સાઓ સતત વધી રહ્યા છે, ત્યારે રાજકોટ શહેરમાં વધુ એક ચોંકાવનારી ઘટના પોલીસ ચોપડે ચડી છે (સાંકેતિક તસવીર - IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 26, 2026 at 8:51 PM IST

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રાજકોટ: રાજકોટમાં છેતરપિંડી કરવાના કિસ્સાઓ સતત વધી રહ્યા છે, ત્યારે રાજકોટ શહેરમાં વધુ એક ચોંકાવનારી ઘટના પોલીસ ચોપડે ચડી છે જેમાં એક યુવકે યુવતિને લગ્નનો વિશ્વાસ આપી, તેની અગાઉ થયેલી સગાઈ તોડાવી નાખી હતી. ત્યારબાદ પોતે આ યુવતિ સાથે સગાઈની વિધિ કરી રાજકોટમાં અવારનવાર શારીરિક સંબંધો બાંધ્યા હતા અને છેલ્લે લગ્નની ના પાડી દઈ સગાઈ અને જલવિધી તોડવા વકીલ મારફતે નોટિસ મોકલી છેતરપીંડી કરતાં ગુનો દાખલ થયો હતો. આ મામલે પોલીસે આરોપી યુવતની અટકાયત કરી છે.

આ બનાવમાં યુનિવર્સિટી પોલીસ મથકમાં નોંધાયેલ ફરીયાદમાં 23 વર્ષીય યુવતીએ આરોપી તરીકે સોમનાથ ગીરના તાલાલાના મુળ વતની અને હાલ ભરૂચ ખાતે રહી પ્રાઇવેટ નોકરી કરતાં 25 વર્ષના યુવાન અવધ બટુકભાઈ ગોહિલ સામે ગુનો દાખલ કર્યો છે. પોલીસે દુષ્કર્મની કલમ હેઠળ કાર્યવાહી કરી તપાસ આદરી છે. પોલીસ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, યુવતી રાજકોટમાં રહી પ્રાઇવેટ નોકરી કરે છે.

છેતરપિંડી કરવાના કિસ્સાઓ સતત વધી રહ્યા છે, ત્યારે રાજકોટ શહેરમાં વધુ એક ચોંકાવનારી ઘટના પોલીસ ચોપડે ચડી છે (ETV Bharat Gujarat)

યુવતી તા.18-10-2025 ના રોજ આરોપી સાથે સંપર્કમાં આવી હતી. બાદમાં તેણે યુવકની વાતોમાં આવીને આ પોતાની અગાઉ થયેલી સગાઈ પણ તોડી નાખી હતી. ત્યારબાદ આરોપીએ આ યુવતી સાથે સગાઈ/જલ વિધિ કરી હતી. રાજકોટમાં રહેતી યુવતી સાથે ઓક્ટોબર 2025થી માર્ચ 2026 સુધીના સમયગાળમાં આ શખ્સે અવાર-નવાર રાજકોટમાં આકાશવાણી ચોક પાસે આવેલ એક મકાનમાં શરીર સંબંધ બાંધ્યો હતો.

પરંતુ બાદમાં આ શખ્સે લગ્ન કરવાની ના પાડી દીધી હતી તેમજ યુવતિને સગાઇ-જલવિધી તોડી નાખવા માટે વકીલ મારફત નોટીસ મોકલાવી દીધી હતી. આમ પોતાની સાથે લગ્નના નામે છેતરપીંડી થયાનું જણાવતાં યુવતિએ યુનિવર્સિટી પોલીસને જાણ કરતાં પોલીસે ગુનો નોંધી આરોપીને સકંજામાં લીધો હતો. આ પછી ભોગ બનનાર યુવતીને પોતાની સાથે લગ્નના નામે છેતરપીંડી થયાનું માલુમ થતા યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પીએસઆઇ એમ.એચ.ચાવડા ટીમે ગુનો નોંધી આરોપી અવધ ગોહિલની ધરપકડ કરી તેનું મેડિકલ ચેકઅપ કરાવી જરૂરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

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