રાજકોટ લૂંટ વીથ મર્ડરનો કેસ ઉકેલાયો: 100થી વધુ CCTV ખંગાળી પોલીસ રાજસ્થાનથી આરોપીઓને પકડી લાવી
શહેરના પોશ વિસ્તાર ગણાતા આજીડેમ વિસ્તારમાં દિવસ-દહાડે ફાયરિંગ હત્યાની ઘટનામાં 1.53 કરોડના સોના-ચાંદીની લૂંટ થઈ હતી.
Published : October 15, 2026 at 1:39 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 1:48 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટમાં બુધવારે મોડી રાત્રે બનેલી લૂંટ અને હત્યાની ઘટનામાં પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. રાજકોટ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા 12 કલાકથી પણ ઓછા સમયમાં તમામ આરોપીઓને રાજસ્થાનના ઉદયપુરથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે.
રાજકોટ શહેરના થોરાડા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ગઈકાલે સાંજે તન્વી ગોલ્ડની રિફાઈનરી બહાર અમુક માણસોએ એક લૂંટ ચલાવી હતી. જેમાં આ શખ્સોએ અહીં કામ કરતા એક કર્મચારી લાલજીભાઈ પર ફાયરિંગ કરીને આશરે 1.53 કરોડના સોના-ચાંદીના દાગીના લૂંટી લીધા હતા. સારવાર દરમિયાન ઈજા પામનાર લાલજીભાઈનું મોત નિપજ્યું હતું. રાજકોટ શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા 12 કલાકથી ઓછા સમયમાં ટેકનિકલ સર્વેલન્સથી આરોપીઓને ટ્રેક કરીને રાજસ્થાન પોલીસના સાંકલન સાથે પકડી પાડેલ છે. રાજસ્થાનના સિરોહી જિલ્લાના પેંદવાડા પોલીસ સ્ટેશન અને ઉદયપુર જિલ્લાના પોલીસના સહયોગથી તમામ આરોપી અને તમામ મુદ્દામાલને રિકવર કરીને અત્યારે રાજકોટ શહેર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ ખાતે લાવવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરેલી છે.
શું હતી સમગ્ર ઘટના?
પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ, ગત મોડી રાત્રે તન્વી ગોલ્ડના શોરૂમ ખાતે ચાર જેટલા અજાણ્યા શખ્સો ગ્રાહકના સ્વાંગમાં આવ્યા હતા. તેમણે શોરૂમના માલિક લાલજી સરધારા પર અચાનક ફાયરિંગ કરી દીધું હતું. ફાયરિંગ કરીને ગભરાટ ફેલાવ્યા બાદ લૂંટારુઓએ શોરૂમમાંથી આશરે એક કિલો સોનું અને ત્રણ કિલો ચાંદીના દાગીના લૂંટી લીધા હતા. લૂંટાયેલા મુદ્દામાલની કિંમત અંદાજે એક કરોડ રૂપિયા જેટલી હોવાની પ્રાથમિક માહિતી મળી રહી છે. લૂંટને અંજામ આપ્યા બાદ ચારેય લૂંટારુઓ હથિયારો સાથે ફરાર થઈ ગયા હતા.
આ ઘટનામાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા લાલજીભાઈને તાત્કાલિક નજીકની મધુરમ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ફરજ પરના તબીબોએ તેમને બચાવવા માટે ભરપૂર પ્રયાસો કર્યા હતા, પરંતુ સારવાર દરમિયાન તેમનું મોત થયું હતું. લાલજીભાઈના મોતના સમાચારથી વેપારી આલમમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે.
શો રૂમના માલિક કેતન વિરડીયાએ જણાવ્યું કે, અમારા આ કર્મચારી વર્ષોથી સોનું લઈ આવે છે અને મૂકવા જાય છે. અમારો ભરોસાનો વ્યક્તિ છે એ અહીંયા વર્ષોથી કામ કરે છે. અહીંયા ચાર લોકો આવ્યા હતા. મોઢા ઉપર માસ્ક બાંધ્યું હતું અને આટલો થેલો લુંટી અને છાતીમાં ગોળી ધરબી દીધી હતી. તેમને ખાનગી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવતા મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.
આ ગંભીર ઘટનાની જાણ થતાની સાથે જ રાજકોટ પોલીસ કમિશનરે ક્રાઈમ બ્રાન્ચને આરોપીઓને ઝડપી પાડવા સૂચના આપી હતી. ક્રાઈમ બ્રાન્ચની અલગ-અલગ ટીમોએ ઘટના સ્થળના અને આસપાસના 100 થી વધુ CCTV ફૂટેજ ચેક કર્યા હતા. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે પોલીસને જાણવા મળ્યું હતું કે, આરોપીઓ લૂંટને અંજામ આપીને રાજસ્થાન તરફ ભાગી ગયા છે.
રાજકોટ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે તાત્કાલિક રાજસ્થાન પોલીસનો સંપર્ક કરીને સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. રાજસ્થાન પોલીસના સહયોગથી ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે સિરોહી અને ઉદયપુર જિલ્લામાં દરોડા પાડીને લૂંટને અંજામ આપનાર મુખ્ય આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીઓ આંતરરાજ્ય લૂંટારુ ગેંગ સાથે સંકળાયેલા છે અને અગાઉ પણ આવી ઘટનાઓને અંજામ આપી ચૂક્યા છે.
મુદ્દામાલ રિકવર, આરોપીઓને રાજકોટ લાવવાની તજવીજ
રાજકોટ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આરોપીઓની ધરપકડની સાથે સાથે લૂંટમાં ગયેલ સોના-ચાંદીનો મોટાભાગનો મુદ્દામાલ પણ રિકવર કરી લીધો છે. હાલ તમામ આરોપીઓ રાજસ્થાન પોલીસની કસ્ટડીમાં છે અને તેમને રાજકોટ લાવવા માટે ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા કાયદાકીય કાર્યવાહી અને ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે. આરોપીઓ રાજકોટ આવ્યા બાદ તેમની સઘન પૂછપરછમાં આ લૂંટ પાછળનો મુખ્ય માસ્ટરમાઈન્ડ કોણ હતો અને તેમાં અન્ય કોઈ સ્થાનિક વ્યક્તિની સંડોવણી છે કે કેમ તે બહાર આવશે.
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