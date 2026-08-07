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રાજકોટ લોકમેળો: હરાજી પૂર્ણ, હવે નાની રાઈડને છૂટ આપવાની માંગ

જિલ્લા તંત્ર દ્વારા ખાણી-પીણીના સ્ટોલ, રમકડાના સ્ટોલ અને મોટી રાઈડની હરાજી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે.

રાજકોટ લોકમેળો: હરાજી પૂર્ણ, હવે નાની રાઈડને છૂટ આપવાની માંગ
રાજકોટ લોકમેળો: હરાજી પૂર્ણ, હવે નાની રાઈડને છૂટ આપવાની માંગ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2026 at 2:32 PM IST

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રાજકોટ: સૌરાષ્ટ્રના સૌથી મોટા ગણાતા રાજકોટના લોકમેળાની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. જિલ્લા તંત્ર દ્વારા મેળાના સ્ટોલ અને રાઈડની હરાજી પ્રક્રિયા પણ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે. પરંતુ હવે રાઈડ સંચાલકોએ તંત્રને એક મહત્વની રજૂઆત કરી છે. મોટી રાઈડની સાથે નાની રાઈડ મૂકવાની છૂટ આપવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. આથી મજૂરોને રોજગારી મળશે.

રાજકોટનો લોકમેળો દર વર્ષે દશેરા નિમિત્તે ભરાય છે અને સૌરાષ્ટ્રભરમાંથી લાખો લોકો તેની મુલાકાતે આવે છે. આ વર્ષના મેળાને લઈને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા તૈયારીઓનો ધમધમાટ શરૂ થઈ ગયો છે. ગત અઠવાડિયે જ મેળાના મેદાનમાં ખાણી-પીણીના સ્ટોલ, રમકડાના સ્ટોલ અને મોટી રાઈડ જેવી કે જાયન્ટ વ્હીલ, બ્રેક ડાન્સની હરાજી પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. હરાજીમાં મોટા સંચાલકોને જગ્યા ફાળવવામાં આવી છે. પરંતુ હરાજી બાદ હવે રાઈડ સંચાલકોએ એક નવી રજૂઆત સાથે તંત્રનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે.

રાજકોટ લોકમેળો: હરાજી પૂર્ણ, હવે નાની રાઈડને છૂટ આપવાની માંગ (Etv Bharat Gujarat)

“અમે તંત્રને રજૂઆત કરી છે કે જ્યાં મોટી રાઈડની જગ્યા આપી છે ત્યાં અમને નાની રાઈડ પણ મૂકવા દો. આનાથી કોઈ નુકસાન નથી. નાની રાઈડ મજૂર વર્ગના લોકો ચલાવે છે. જો તેમને તક મળશે તો તેમને રોજગારી મળશે. છેલ્લા 2 વર્ષથી તેઓ બેઠા છે. મહેરબાની કરીને આ વખતે અમને છૂટ આપો.” - સાકીરભાઈ બ્લોચ, રાઈડ માલિક

સંચાલકોનું કહેવું છે કે જે જગ્યાએ મોટી રાઈડ ફાળવવામાં આવી છે, તેની સાથે જ નાની રાઈડ મૂકવાની પણ છૂટ આપવામાં આવે. તેમનો દાવો છે કે આ પ્રકારની નાની રાઈડથી કોઈ જાનહાનિની શક્યતા નથી હોતી. બાળકો માટેની નાની ટ્રેન, ઘોડા-ગાડી, નાના હીંચકા જેવી રાઈડ સલામત હોય છે. આનાથી મેળામાં આવતા પરિવારોને વધુ વિકલ્પ મળશે અને મેળાનું આકર્ષણ પણ વધશે.

સંચાલકોની આ રજૂઆતની પાછળ સૌથી મોટો મુદ્દો રોજગારીનો છે. નાની રાઈડ સામાન્ય રીતે ગરીબ અને મજૂર વર્ગના લોકો દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. કોરોના બાદ છેલ્લા 2 વર્ષથી મેળા બંધ રહેતા આ વર્ગને ભારે આર્થિક નુકસાન થયું છે. જો તેમને મોટી રાઈડની સાથે જગ્યા મળે તો તેઓ પણ આ 15 દિવસમાં પોતાનું ગુજરાન ચલાવી શકે.

જિલ્લા તંત્રના સૂત્રોનું કહેવું છે કે સલામતી અને જગ્યાના માપદંડોને ધ્યાનમાં રાખીને આ રજૂઆતની ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે. ટૂંક સમયમાં આ અંગે અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવશે.

રાજકોટનો લોકમેળો માત્ર મનોરંજનનું કેન્દ્ર નથી પરંતુ હજારો લોકોની આજીવિકા સાથે પણ જોડાયેલો છે. સ્ટોલધારકો, રાઈડ સંચાલકો, ખાણી-પીણીના વિક્રેતા અને મજૂરો માટે આ મેળો આખા વર્ષની કમાણી બની જાય છે. તેથી તંત્ર પણ ઈચ્છે છે કે મેળો સુવ્યવસ્થિત રીતે યોજાય અને સાથે જ વધુમાં વધુ લોકોને રોજગારીની તકો મળે. હવે જોવાનું એ છે કે તંત્ર સંચાલકોની આ માનવીય માંગને કેટલો સ્વીકાર આપે છે.

રાજકોટના લોકમેળાની હરાજી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. હવે નાની રાઈડને લઈને સંચાલકોની માંગ પર તંત્રનો નિર્ણય આવવાની રાહ છે. જો છૂટ મળશે તો અનેક મજૂર પરિવારોને રોજગારી મળશે.

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